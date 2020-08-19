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Gürsoy Eğitim Vakfı burs başvurusu şartları ve 2020 yılı burs miktarı

Gürsoy Eğitim Vakfı burs başvurusu şartları ve yılı burs miktarı haberi, basına aktarıldığı ilk günden bu yana büyük yankı uyandırırken, biz de haberin en sıcak ayrıntılarını takip etmeye devam ediyoruz. Hemen şimdi 19 Ağustos Çarşamba günü yayınlanan haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 15:42
Gürsoy Eğitim Vakfı burs başvurusu şartları ve 2020 yılı burs miktarı
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Gürsoy Vakfı’nın hazırlamış olduğu burs programlarına başvuruda bulunabilmek için vakfın resmi web sayfasına giriş yapmanız gerekmektedir. Gürsoy Vakfı, Yüksek Öğretim kurumu öğrencilere bir eğitim – öğretim yılı boyunca burs sağlamaktadır. Vakfın tekrarlamış olduğu burs programına katılım sağlayabilmek için adayların gerekli şartları taşıması gerekir. Gürsoy vakfı burs temel şartlarına uyum sağlanması halinde başvuruda bulunarak burslardan yararlanılabiliyor.

Gürsoy Vakfı burs başvuru şartları nelerdir?

Gürsoy Vakfı’nın hazırlamış olduğu burs programına katılım sağlayacak öğrencilerin;

T.C. vatandaşı olması,

Maddi desteğe ihtiyaç duyması,

Gelir sağlayan bir işte çalışmaması,

Devlet üniversitelerinin ön lisans veya lisans bölümlerinde eğitim görmesi,

Devlet veya özel kurumlardan burs almaması,

En çok 3 dersten başarısız not alıp en az 2.5 not ortalamasına sahip olması gerekmektedir.

Gürsoy Vakfı burs başvurularında gereken belgeler nelerdir?

Gürsoy Vakfı’ndan burs alacak adayların;


Burs dilekçesi,

Kimlik belgesi fotokopisi,

Not ortalaması belgesi,

Yeni eğitim – öğretim yılına geçildiğine dair doküman,

Ailenin aylık gelirini gösteren belge,

İkametgah belgesi,

Bir vesikalık fotoğraf ile başvuru yapması gerekmektedir.

Kimler Gürsoy Vakfı bursuna başvuru yapamaz?

Not ortalaması 2.5’in altındaki öğrenciler,

Aylık geliri yüksek olanlar,

T.C. vatandaşı olmayanlar burslardan yararlanamazlar.



Son Güncelleme: 19.08.2020 15:42
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