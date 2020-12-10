Güncel Kayseri fen liseleri taban puanları (2021)

Ortaokuldan mezun olan öğrenciler liselere girebilmek için sınavdan geçerler. Sınav sistemi, LGS adı verilen bir lise geçiş sistemidir. Lise adayları bu sınava girer ve iyi bir liseye ulaşmak için yeterli puanı almaya çalışırlar.

Lise şartlarını karşılamaya yetecek puanlar, her yıl yapılan sınavların durumuna göre değişecektir, çünkü sınavın zorluğuna veya adayın puanına göre belirlenmektedir. Yine de adaylar almaları gereken puanları hala bilmek istiyorlar ve bir önceki yılın temel puanları burada devreye giriyor. Lise öğrencilerine fikir vermek için fen liselerinin temel puanlarını derledik. Bu yazıda Kayseri Fen Lisesi'nin 2021 temel puanını bulacaksınız.

Kayseri 2021 Fen Liseleri Taban Puanları

Öncelikle Kayseri Fen Lisesi'nin 2021 yılı temel puanlarının bir önceki yıl olan 2020 konumuna göre derlendiği açıklanmalıdır. Adayın seçeceği bir önceki yılın yerleştirmesi genellikle adaya fikir verdiğinden, 2020 LGS yerleştirmesi, 2021 yılında Kayseri Fen Lisesi'nin temel puanını oluşturdu.

Kayseri ilinde en yüksek puanı alan lise 473.9519 puanla kapatan Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi oldu. Kayseri Fen Lisesi'nde en düşük puana sahip olanlar 387.1506 puanla Kayseri Tomarza Fen Lisesi'ne yerleştirilecek. Kayseri'de 7 fen lisesi bulunmaktadır. 2020 LGS sıralamasına göre oluşturulan 2021 Kayseri fen lisesinin tamamının temel puanları aşağıdaki gibidir.