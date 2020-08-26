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Gök taşının özellikler nelerdir? Gök taşı nasıl anlaşılır? Göktaşı düşme olayı nedir?

Her yıl dünyaya küçük büyük düşen gök taşları birçok insan tarafından merak edilmektedir. Gök taşının nasıl düştüğü ve nasıl bir yapıda olduğu bilim insanları tarafından açıklanmıştır.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 18:31
Gök taşının özellikler nelerdir? Gök taşı nasıl anlaşılır? Göktaşı düşme olayı nedir?
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Dünya var olduğu günden bu yana meteor yağmurları olmuştur. Ayrıca uzay boşluğunda bulunan bazı taşlar ise bazı tarihlerde dünya yer yüzeyine düşmüştür. Bu düşen taşlara gök taşı adı verilmiştir. Bu taşlar adını geldiği uzay boşluğundan alır. Taşlar ilk başta büyüktür. Ancak atmosfere giriş yapması ile birlikte aşınarak dünyaya ulaşana kadar toz tanelerine dönüşür. Bu durum hepsi için geçerli değildir. Bazı gök taşları dünyaya aşınama yaşamadan düşmektedir. Bu taşlar düştüğü bölgelerde hasar oluşturmaktadır. Gök taşlarının parçalanarak parçalarının dünyaya düşmesine ise meteor yağmuru adı verilir. Bu yağmurlar küçülen taşlar ateş topu görevi görürler. Bu nedenle düştükleri yerlerde ciddi hasarlar oluştururlar. Her sene gelişen bu olaylar yılda bin kere meydana gelmektedir. Çoğu fazla zarar vermeyen meteor yağmurlarının bazıları ise büyük hasarla yaratabilmektedir.

Gök taşının özellikler nelerdir? Gök taşı nasıl anlaşılır?


Hızları düşerken 11 ile 72 km arasında olan meteorlar, düşerken yaşadıkları sürtünme yoluyla aşınma ve basıncın etkisiyle birer ateş topuna dönüşür. Bu taşların çoğunluğu bu aşınma ve basınç etkisiyle toz tanelerine dönüşmektedir. Gök taşları ise meteorlara göre oldukça büyük ve parlaktır. Bu nedenle çıplak gözle dahi görülmektedir. Meteor yağmurları adı verilen taş yağmurlarında ise en parlak olan taşlara bolit adı verilmiştir.

Gök taşları genellikle ağır ve büyük taşlardır. Bu taşların bu denli ağır olmasının nedeni demir ve nikellerden meydana gelmeleridir. Görünüşte küçük gözüken bu taşlar bir kayanın ağırlığı kadar ağırdırlar. Çeşitli özelliklerde gök taşları mevcuttur. Bazıları mıknatıstan etkilenen manyetik bir niteliğe sahiptir. En çok doğru bilinen yanlışlardan birisi gök taşlarının yuvarlak bir şekle sahip olduğudur. Gök taşları bilim insanlarının açıklamasına göre yuvarlak değil, daha dağınık şekiller halindedir. Düşerken girdikleri tepkime ve basınç nedeniyle çoğu göktaşı füzyona sahiptir. Düşerken enerji üreten taşlar birçok açıdan kayalara benzerlik gösterir.

Gök taşı ilk ne zaman keşfedilmiştir?

Gök taşının tarihi çok eski yıllara dayanmaktadır. Binlerce yıl önce keşfedilen gök taşları hakkında bilinen ilk bilgi, 65 milyon yıl öncedir. Milyonlarca yıl önce Yucatan yarımadasında yaşanan meteor olayında bir meteorun adaya çarpması sonucu dinozorlar ve birçok hayvan cinsinin nesli tükenmiştir. Bir başka bilgi ise 1898 yılında Çin’de meydana gelmiştir. Yapılan araştırmalara göre 28 ton ağırlığında olan gök taşı, Çin bölgesinde sarsıcı bir etki yaratmıştır. 19. Yüzyılda Avustralya’da keşfedilen gök taşının 10 bin yıl önce Eskimolar tarafından keşfedildiği bulunmuştur. Dağılan gök taşının en küçük parçasının 30 ton olduğu bilinmektedir. Araştırmalara göre taşın parçalara ayrılmadan önceki hali ise yaklaşık 58 ton olarak tahmin edilmektedir.



Son Güncelleme: 26.08.2020 18:34
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