Gıda mühendisliği ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?

Gıda mühendisliği nedir, kim yapar?

Gıda mühendisi olan kişi, gıdaların belli kurallara uygun şekilde üretilmesi, paketlenmesi, nakledilmesi gibi süreçleri yürüten kişidir. Bunun dışında hijyen koşullarını da sağlar. Bu işi yapan kişi, fizik, kimya, mikrobiyoloji gibi başka alanlarla da işbirliği içindendir.

Gıdaların işlenmesi, paketlenmesi ve korunması için yeni metotlar oluşturmak,

Hijyen ve gıda güvenliği standartlarının karşılanmasını sağlamak,

Gıda üretim şirketleri için pazarlama ve teknik destek sağlamak,

Projeleri yürütmek bu kapsamda projelerin özelliklerini ve kapsamını belirlemek,

Yeni ürün fikirleri geliştirmek,

Yiyeceklerin içinde bulunan katkı maddelerini denetlemek,

Gıda alanında projeler geliştirmek,

Gıda mühendisi olmak için ne yapılmalı?

Gıda mühendisi, restoran, fabrika, catering firması, labaratuvar, ofis gibi çeşitli ortamlarda çalışırlar. Çalıştıkları yerlere göre mesleki sorumlulukları değişiklik gösterir. Ama görevlerinin temelinde yatan unsurlar aynıdır. Bunlar:

Her meslekte olduğu gibi öncelikle bu alanla alakalı eğitimi almak gerekmektedir. Üniversitelerin gıda mühendisliği alanlarında okumak gerekli diplomayı almak gerekmektedir. Eğitim tamamlandıktan sonra da özel sektöre iş başvurularında bulunulabilir. Bunun için de yeterli donanıma sahip olmak gerekmektedir. Kamuya bağlı çalışmak isteyen kişiler ise KPSS’ye hazırlanmalı ve sınavdan istenilen puanı almalıdır.