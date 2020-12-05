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GİB gelir uzman yardımcılığı sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak Gelir Uzman Yardımcılığı sınavının ertelenmesi sonrasında pek çok aday araştırmalarına hız verdi. Adaylar, GİB gelir uzman yardımcılığı sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? sorularını araştırmaya başladı.

05 Aralık 2020 Cumartesi 22:23
GİB gelir uzman yardımcılığı sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen Gelir Uzman Yardımcılığı sınavı merak edilmeye devam ediyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 12 Aralıkta yapılacağı açıklanan sınav ile ilgili araştırmalar sürüyor.

12 Aralıkta yapılması beklenen sınav GİB tarafından yapılan açıklama ve resmi gazete kararı ile ileri bir tarihe ertelendi.

GİB Gelir Uzman Yardımcılığı sınavı ne zaman yapılacak?

 Sınav tarihi ertelendikten sonra meraklar sınavın yeni tarihinin ne zaman olacağı ile ilgilidir. Sınavın yeni tarihi GİB’in resmi intenet sitesi üzerinden duyurulacaktır.

 

Gelir Uzman Yardımcısı kimlere denir?

Gelir Uzman Yardımcıları, vergi dairelerinde ki işlerin devam ettirilmesi ile ilgili inceleme yapan kişilere denir. İşlerin ilerleyişi için tavsiyelerde bulunabilen Gelir Uzman Yardımcıları kamu personelleridir.

Gelir Uzman Yardımcısının görevleri nelerdir?

Maliye Bakanlığı’na bağlı GİB’te çalışan Gelir Uzman Yardımcılarının görevleri şu şekildedir;

  • Vergi uygulamaları hakkında incelemelerde bulunmak,
  • Çalıştığı kurum içerisinde ekonomik analizler yapmak,
  • Analiz sonuçlarını ve tavsiyeleri rapor halinde sorumlu olduğu birime iletmek,
  • Departman yöneticisi tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

Gelir Uzman Yardımcısı olabilmek için hangi eğitimlerin alınması gerekir?

Yazılı ve sözlü sınava giren Gelir Uzman Yardımcıları sınavlara girebilmek için Devlet Gelir Uzman Yönetmeliği’nde bulunan şartları sağlamak zorundadır. Bu yönetmelikte bulunan şartlar ise;

  • Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren, İktisat, İşletme, Siyasal Bilimler veya Hukuk bölümlerinden mezun olmak,
  • Uzman yardımcılığına giriş sınav tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak,
  • KPSS’de başarılı olarak başvuru için belirtilen notu almak,
  • Gelir Uzman Yardımcısı sınavından 100 üzerinden 70 almak,
  • Yazılı sınavda başarılı olmanın ardından mülakata çağrılmak.
 

Gelir Uzman Yardımcılarının nitelikleri nelerdir?

  • Analitik düşünebilen,
  • Verileri aktarabilecek ve raporlayabilecek etkili sözlü ve yazılı iletişim kurabilen,
  • Yoğun stres altında çalışabilen
  • Ekip çalışmasında başarılı,
  • Erkek adaylar için askerlik görevini bitirmiş olmak.

 

 



Son Güncelleme: 05.12.2020 22:23
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GİBGelir Uzman Yardımcılığı SınavıErtelendi
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