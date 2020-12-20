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Geomatik mühendisi nasıl olunur, görevleri ve çalışma şartları

Goematik mühendisliği en sık aranan mesleklerden biri oldu. Geomatik mühendisi nedir, ne iş yapar ve geomatik mühendisi nasıl olunur soruları merak ediliyor.

20 Aralık 2020 Pazar 02:21
Geomatik mühendisi nasıl olunur, görevleri ve çalışma şartları
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Bir mühendislik dalı olan geomatik mühendisliği en çok merak edilen mesleklerden biridir. Geomatik mühendisleri yerden veya havadan fotoğraflar ile arazilerin konumlarını, engebelerini, biçimleri gibi detayları değerlendirir ve buna göre bir harita çıkarır.

Geomatik mühendislerinin genel olarak görev ve sorumlulukları ise şu şekildedir;

  • Araştırma yaparak haritada gösterilmesi gerekenlere karar vermek
  • Tasarım haritaları, illüstrasyonlar ve grafikler hazırlamak
  • Harita ve çizelgelerin farklı boyutlarda hazırlanmasında ya da revizyonunda kullanılmak üzere harita kaynak değerlerini araştırmak ve değerlendirmek
  • Haritalanabilir bilgilerin analizini yapmak ve bu analizleri değerlendirmek
  • Coğrafi bilgi veri tabanlarını tasarlamak ve bu tasarımlara yönelik olarak gerektiğinde bunları değiştirmek
  • Bütçeyi ve üretim programlarını yönetmek
  • İşverenin talepler doğrultusunda proje üretimini gerçekleştirmek, projenin doğru bir biçimde hayata geçirilmesini sağlamak ve bu süreci kontrol etmek

Geomatik mühendisliği lisans düzeyinde eğitim alan kişiler tarafından yapılır. Bu mesleği yapmak isteyenler geomatik mühendisliği bölümü olan bir üniversitede eğitim almalıdır. Üniversite eğitiminin ardından bu kişiler özel sektörde ve kamuda çalışabilir.

Kamuda çalışabilmek için KPSS sınavına girilmesi ve istenen puanın alınması gerekmektedir. Bunların yanı sıra geomatik mühendisleri ofis, büro ortamında çalışır. Ancak proje üretildikten sonra sahaya çıkılır ve bu süreç oldukça zordur. Sahaya çıkıldığında gerektiğinde dağ tepe çıkılması gerekebilir. Sahaya çıkıldığı süreçte de mesai saatleri sarkar ve uzayabilir.



Son Güncelleme: 20.12.2020 02:21
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GeomatikMühendis
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