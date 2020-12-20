Geomatik mühendisi nasıl olunur, görevleri ve çalışma şartları

Bir mühendislik dalı olan geomatik mühendisliği en çok merak edilen mesleklerden biridir. Geomatik mühendisleri yerden veya havadan fotoğraflar ile arazilerin konumlarını, engebelerini, biçimleri gibi detayları değerlendirir ve buna göre bir harita çıkarır.

Araştırma yaparak haritada gösterilmesi gerekenlere karar vermek

Tasarım haritaları, illüstrasyonlar ve grafikler hazırlamak

Harita ve çizelgelerin farklı boyutlarda hazırlanmasında ya da revizyonunda kullanılmak üzere harita kaynak değerlerini araştırmak ve değerlendirmek

Haritalanabilir bilgilerin analizini yapmak ve bu analizleri değerlendirmek

Coğrafi bilgi veri tabanlarını tasarlamak ve bu tasarımlara yönelik olarak gerektiğinde bunları değiştirmek

Bütçeyi ve üretim programlarını yönetmek

İşverenin talepler doğrultusunda proje üretimini gerçekleştirmek, projenin doğru bir biçimde hayata geçirilmesini sağlamak ve bu süreci kontrol etmek

Geomatik mühendislerinin genel olarak görev ve sorumlulukları ise şu şekildedir;

Geomatik mühendisliği lisans düzeyinde eğitim alan kişiler tarafından yapılır. Bu mesleği yapmak isteyenler geomatik mühendisliği bölümü olan bir üniversitede eğitim almalıdır. Üniversite eğitiminin ardından bu kişiler özel sektörde ve kamuda çalışabilir.

Kamuda çalışabilmek için KPSS sınavına girilmesi ve istenen puanın alınması gerekmektedir. Bunların yanı sıra geomatik mühendisleri ofis, büro ortamında çalışır. Ancak proje üretildikten sonra sahaya çıkılır ve bu süreç oldukça zordur. Sahaya çıkıldığında gerektiğinde dağ tepe çıkılması gerekebilir. Sahaya çıkıldığı süreçte de mesai saatleri sarkar ve uzayabilir.