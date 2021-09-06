Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuruları başladı!

Gençlik ve Spor Bakanı tarafından yurtlar hakkında açıklama geldi. Yeni dönem yurt başvurularının başladığını resmi Twitter hesabından paylaştığı video ile açıklayan Bakan Mehmet Kasapoğlu, yayınlamış olduğu videoda üniversiteli öğrencilerineYurtları’na hoş geleceklerini belirterek yurt başvurularında bulunacak öğrencilere sağlıklı, güvenli, konforlu ve gelişim dolu bir ortam sağlayacaklarını duyurdu. E-Devlet üzerinden alınacak başvurular, 12 Eylül, saat 23.59’a kadar yapılmalıdır.