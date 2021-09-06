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Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuruları başladı!

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı olan Mehmet Kasapoğlu bu durum hakkında açıklamada bulundu. Öğrenci yurtlarına yeni dönem yurt başvurularının başlaması açıklanmasından sonra başvuru sürecinin ne zaman sona ereceği merek edilmeye başlandı.

06 Eylül 2021 Pazartesi 23:38
Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuruları başladı!
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Gençlik ve Spor Bakanı tarafından yurtlar hakkında açıklama geldi. Yeni dönem yurt başvurularının başladığını resmi Twitter hesabından paylaştığı video ile açıklayan Bakan Mehmet Kasapoğlu, yayınlamış olduğu videoda üniversiteli öğrencilerine Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtları’na hoş geleceklerini belirterek yurt başvurularında bulunacak öğrencilere sağlıklı, güvenli, konforlu ve gelişim dolu bir ortam sağlayacaklarını duyurdu. E-Devlet üzerinden alınacak başvurular, 12 Eylül, saat 23.59’a kadar yapılmalıdır.


Son Güncelleme: 06.09.2021 23:38
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