Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuruları başladı!

06 Eylül 2021 Pazartesi 23:38
Gençlik ve Spor Bakanı tarafından yurtlar hakkında açıklama geldi. Yeni dönem yurt başvurularının başladığını resmi Twitter hesabından paylaştığı video ile açıklayan Bakan Mehmet Kasapoğlu, yayınlamış olduğu videoda üniversiteli öğrencilerine Gençlik ve Spor Bakanlığı
Yurtları’na hoş geleceklerini belirterek yurt başvurularında bulunacak öğrencilere sağlıklı, güvenli, konforlu ve gelişim dolu bir ortam sağlayacaklarını duyurdu. E-Devlet üzerinden alınacak başvurular, 12 Eylül, saat 23.59’a kadar yapılmalıdır.
Son Güncelleme: 06.09.2021 23:38
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