Gemi Makineleri İşletme Mühendisi ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?

Küçük yaştan itibaren çocuklara “Büyüyünce ne olacaksın?” sorusu yöneltilir, ancak üniversite sınavlarına hazırlanırken bireyler farklı meslekleri de araştırmaya başlarlar. Tercihlerini yaparken mezun olduktan sonra hangi işleri yapabilecekleri, hangi sektörlerde çalışabilecekleri yönünde bilgi sahibi olmaya çalışmaktadırlar. Bu meslekler hakkında kolayca bilgi sahibi olabilmek adına yayınlanan yazımızda “Gemi makineleri işletme mühendisi nedir?” “Hangi işle uğraşır?” “Nasıl gemi makineleri işletme mühendisi olunur?” “Çalışma şartları nedir?” sorularına cevaplar vermekteyiz.

Gemi Makineleri İşletme Mühendisi Nedir?

Gemi makine işletme mühendisleri, deniz ulaşım araçlarının ve bu araçlardaki teknik donanımlarını tasarlanmasına, projeleştirilmesine, üretilmesine ve işletilmesine yönelik tüm sorumluluğu üstlenen ve yürüten kişilerdir.

Gemi Makineleri İşletme Mühendisi Hangi İşle Uğraşır?

Gemi makine işletme mühendisleri gemilerin yapım aşamasından başlayarak işletimine kadar olan tüm süreçlerde bulunmaktadır. Kısaca görevlerinden bahsetmek gerekirse şu şekilde sıralanabilir:

• Deniz ulaşım araçlarındaki inşa, onarım ve restorasyon gibi durumlara yönelik plan ve proje oluşturarak, bu plan ve projeyi geminin genel planına yerleştirmek,

• Deniz ulaşım araçlarının makinelerini ve yardımcı makineleri tasarımlarını yapmak,

• Deniz ulaşım araçlarında tüm teçhizatı ve malzemeleri tespit etmek,

• Projenin kalite kontrolünü yürütmek ve denetlemek, • Projenin kalite kontrolünü yürütmek ve denetlemek,

• Bakım onarım için personel seçmek ve gerektiğinde bakım onarıma dahil olmak gibi görevleri bulunmaktadır.

Gemi Makineleri İşletme Mühendisi Olmak İçin Ne Yapmak Gerekir?

Lisans programı bitirme gerekliliği olan bu bölümü tercih etmek için gemi makineleri işletme mühendisliği yani mühendislik fakültesini tercih etmek veya buna benzer bir bölümü tercih ederek bitirmek gerekmektedir. Ayrıca lisansüstü eğitim görerek başka bir bölümden mezun olarak gemi makineleri işletme mühendisliği bölümüne başvuru yapabilme hakkına sahip olma halinde eğitim görerek özel sektörde çalışma imkanı kazanılabilmektedir.

Gemi makineleri işletme mühendisliğine yönelik eğitim gördükten sonra iki seçenek bireylerin karşına çıkmaktadır. Bu seçenekler arasında bu alanda kamuda çalışmak ya da özel sektörde çalışmak üzerine bir karar verilmelidir. Kamuda çalışmak isteyen bireylerin kamu personeli seçme sınavına (KPSS) girmesi gerekmektedir. Sınav ardından yeterli puanın alınmasıyla beraber açılacak ilanlara ve atamalara başvurmalı veya tercih yapmalıdır.

Özel sektörde çalışmak isteyen bireyler, başvuru yapacağı firmaların belirlemiş olduğu kriterlere uygun olmalıdır. Alanına hakim olmak ve iyi seviyede yabancı dile sahip olmak gibi çeşitli kriterler belirlenebilmektedir. Belirlenen kriterlere uygun olduğunu düşünen bireyler bu firmalara başvuru yaparak işe alınmayı beklemeleri gerekmektedir.

Gemi Makine İşletme Mühendislerinin Çalışma Şartları Nelerdir?

Denizcilik faaliyetleri yürüten firmalarda çalışabilen gemi makine işletme mühendisleri, çalışma alanı olarak denizin bulunduğu yerler, gemiler ve ofis ortamlarında da çalışabilmektedirler. Mesai saatleri bakımında kesin bir bilgi verilememektedir. Mesai saatleri hakkında kesin bir bilgi verilememesinin sebepleri arasında çalıştıkları yer, çalıştıkları yerdeki konumları gibi faktörler sebebiyle bir netlik kazanamamaktadır.