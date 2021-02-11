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Futbol hakemi nasıl olunur? Hangi eğitimleri almak gerekli?

Futbolun temel unsurlarından biri de hakemdir. Hakemliğin profesyonelleşmesinin ardından birçok kişi futbol hakemi nasıl olunur, hangi eğitimleri almak gereklidir sorusunu araştırmaya başladı.

11 Şubat 2021 Perşembe 16:39
Futbol hakemi nasıl olunur? Hangi eğitimleri almak gerekli?
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Ülkemizde en çok sevilen spor dalı kuşkusuz futboldu. Futbolun temel unsurlarından biri de hakemdir. Son yıllarda hakemler çokça eleştirilmektedir. Hakem olmak uzun ve zorlu bir süreçten geçildikten sonra gerçekleşir.

Daha önceki yıllarda açılan hakemlik kurslarına katılarak hakem olunmaktaydı. Ancak yeni düzenleme sonrasında Herkes İçin Futbol (HİF) kurslarına katılarak hakem olunmaktadır.

TFF’nin resmi sitesinde yer alan HİF kurslarına başvuru yapılır. Başvurularda adayların belli şartlara uygun olması gerekmektedir. Bu şartlar;

  • 18-55 yaş arasında olmak,
  • Hakemliğe engel teşkil eden bir sağlık durumunun olmaması,
  • Adli sicil kaydı belgesi istenir.

Ön başvurusu kabul edilen kişiler yaşadıkları şehirlerdeki HİD Hakemliği kurslarına gider. İllerde kurslar dönem dönem açılır. Kursun olmadığı zamanlarda adaylara gönderilen şifre ile e-öğrenme dersine girilir ve burada verilen online derslerle oyun kurallarına ilişkin detaylar anlatılır. Derslerin ardından adaylar yazılı sınava girer. Sınav 100 üzerinden değerlendirilir ve adayların en az 60 puan alması durumunda başarılı olduğu belirtilir. Sınavı geçen kişiler saha eğitimlerine davet alır. Bayrak ve düdük çalışmalarının yapıldığı saha eğitimlerinin ardından TFF HİF Hakemi olunur. Ancak lisans çıkarılmaz. Lisanslar yalnızca İl Hakem Kuruları tarafından çıkarılır.

HİF Hakemleri yalnızca kendi illerindeki amatör ve özel tunuvalarda görev yapabilir. Daha sonra İl Hakem Kurulu tarafından belirlenen diğer aşamaların geçilmesi halinde FİFA hakemliğine kadar yükselme imkanı sağlanır.



Son Güncelleme: 11.02.2021 16:39
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Anahtar Kelimeler:
HakemTFFFutbol
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