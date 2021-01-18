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Fulbright bursu naşvuruları nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? 2021

Gündemde yer aldığı ilk günden beri büyük merak uyandıran Fulbright bursu naşvuruları nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? haberine ait yeni gelişmeleri takip ediyoruz. Siz de 18 Ocak Pazartesi 16:43 saatinde yayınlanan haberimizden yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

18 Ocak 2021 Pazartesi 16:43
Fulbright bursu naşvuruları nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? 2021
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Amerika’da başlayan ve günümüzde en kapsamlı öğrenci burslarından birisi olan Fulbright bursları, birçok öğrencinin eğitim hayatında onlara yardımcı olmayı hedeflemektedir. Dünya genelinde birçok ülkede uygulamalar gerçekleştiren program, Amerika’da okul hayatını sürdürmek isteyen gençlere maddi destek sağlamaktadır. Yüksek lisans ve uzmanlık alanlarında eğitim alacak kişilere burs sağlayan program, öğrencilerin eğitim hayatlarını kolay geçirmelerine yardımcı olmaktadır.

Fulbright bursunun genel özellikler nelerdir?

Amerika’da eğitim hayatlarını sürdürecek gençlere kapsamlı bir burs imkanı sunan Fulbright, öğrencilerin okul hayatı boyunca maddi anlamda ihtiyaç duyacakları bütün giderleri için öğrencilere burs imkanı sağlamaktadır. Bu maddi desteğin yanı sıra öğrencilere mesleki anlamda yardımcı olmak isteyen Fulbright, staj ve iş imkanlarını da başarılı öğrencilerini hizmetine sunmaktadır. Karşılıksız olarak verilen burslar öğrencilerin okul hayatı bitene kadar devam etmektedir. Bir tam dönem için verilen burslar, eğitim bitene kadar devam eder.

Fulbright burs programının başvuru şartları nelerdir?

  • Öğrenciler yüksek lisan öğrencisi ya da yüksek lisansa geçiş yapan öğrenciler olmalıdır.
  • Lisans programı tamamlamış veya temmuz ayına kadar tamamlayacak olan öğrenciler başvurabilir.
  • Lisans hayatının son iki senesi olan kişiler başvurabilir.
  • Lisans hayatında kişinin en az 3.5 not ortalaması yapmış olması gerekir.
  • TOEFL İBT’de en az 75 IELTS’de ise en az  puan alınmış olması gerekir.

Fulbright burs programı başvurusunda istenen belgeler nelerdir?

  • Fulbright başvuru paketi kontrol listesi önekleri
  • Ek bilgilere dair form önekleri
  • Fulbright online başvuru formu
  • Tamamlanan programlara dair diplomaların resmi kopyaları
  • Devam eden bölümler adına fakülteden alınan İngilizce öğrenci belgesi
  • Mevcuttaki okulun tüm not geçmişini beyan eden transkript önekleri
  • TOFL iBT ve Akademik IELTS sınavlarının sonuçlarını gösteren belgeler
  • İngilizce hazırlanan detaylı özgeçmiş
  • Kimlik kartı fotokopisi
  • Güncel vesikalık fotoğraf

Fulbright burs başvurusu nasıl yapılır?

Dünyaca ünlü burs programına başvuru yapmak isteyenler dijital ortamdan bu başvurularını gerçekleştirebilmektedir. Fulbright’ın resmi intenet sitesi üzerinden başvuru formuna ulaşabilen öğrenciler kolayca başvurularını gerçekleştirebilirler.



Son Güncelleme: 18.01.2021 16:43
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