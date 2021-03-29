İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem! EKDS uygulaması geliyor
Son Dakika
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem!...
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...
Ümraniye'de ATM dolandırıcılığı! 5 ayrı noktada kopya düzeneği..
Son Dakika
Ümraniye'de ATM dolandırıcılığı! 5 ayrı...
Serenay Sarıkaya'nın, derin yırtmaçlı kırmızı renk elbisesi olay oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın, derin yırtmaçlı kırmızı...

Fulbright burs başvurusu nasıl yapılır? 2021 fulbright ne kadar burs veriyor?

Gündeme giriş yaptığı ilk andan itibaren okurlarımızda büyük merak uyandıran Fulbright burs başvurusu nasıl yapılır? fulbright ne kadar burs veriyor? haberi, kritik gelişmeleriyle 29.03.2021 tarihli yayınımızda yer alıyor! Şimdi okuyun, merak ettiklerinizi öğrenin.

29 Mart 2021 Pazartesi 16:47
Fulbright burs başvurusu nasıl yapılır? 2021 fulbright ne kadar burs veriyor?
Takip Et:

Amerika’da başlayan ve günümüzde en kapsamlı öğrenci burslarından birisi olan Fulbright bursları, birçok öğrencinin eğitim hayatında onlara yardımcı olmayı hedeflemektedir. Dünya genelinde birçok ülkede uygulamalar gerçekleştiren program, Amerika’da okul hayatını sürdürmek isteyen gençlere maddi destek sağlamaktadır. Yüksek lisans ve uzmanlık alanlarında eğitim alacak kişilere burs sağlayan program, öğrencilerin eğitim hayatlarını kolay geçirmelerine yardımcı olmaktadır.

Fulbright bursunun genel özellikler nelerdir?

Amerika’da eğitim hayatlarını sürdürecek gençlere kapsamlı bir burs imkanı sunan Fulbright, öğrencilerin okul hayatı boyunca maddi anlamda ihtiyaç duyacakları bütün giderleri için öğrencilere burs imkanı sağlamaktadır. Bu maddi desteğin yanı sıra öğrencilere mesleki anlamda yardımcı olmak isteyen Fulbright, staj ve iş imkanlarını da başarılı öğrencilerini hizmetine sunmaktadır. Karşılıksız olarak verilen burslar öğrencilerin okul hayatı bitene kadar devam etmektedir. Bir tam dönem için verilen burslar, eğitim bitene kadar devam eder.

Fulbright burs programının başvuru şartları nelerdir?

  • Öğrenciler yüksek lisan öğrencisi ya da yüksek lisansa geçiş yapan öğrenciler olmalıdır.
  • Lisans programı tamamlamış veya temmuz ayına kadar tamamlayacak olan öğrenciler başvurabilir.
  • Lisans hayatının son iki senesi olan kişiler başvurabilir.
  • Lisans hayatında kişinin en az 3.5 not ortalaması yapmış olması gerekir.
  • TOEFL İBT’de en az 75 IELTS’de ise en az  puan alınmış olması gerekir.

Fulbright burs programı başvurusunda istenen belgeler nelerdir?

  • Fulbright başvuru paketi kontrol listesi önekleri
  • Ek bilgilere dair form önekleri
  • Fulbright online başvuru formu
  • Tamamlanan programlara dair diplomaların resmi kopyaları
  • Devam eden bölümler adına fakülteden alınan İngilizce öğrenci belgesi
  • Mevcuttaki okulun tüm not geçmişini beyan eden transkript önekleri
  • TOFL iBT ve Akademik IELTS sınavlarının sonuçlarını gösteren belgeler
  • İngilizce hazırlanan detaylı özgeçmiş
  • Kimlik kartı fotokopisi
  • Güncel vesikalık fotoğraf

Fulbright burs başvurusu nasıl yapılır?

Dünyaca ünlü burs programına başvuru yapmak isteyenler dijital ortamdan bu başvurularını gerçekleştirebilmektedir. Fulbright’ın resmi intenet sitesi üzerinden başvuru formuna ulaşabilen öğrenciler kolayca başvurularını gerçekleştirebilirler.



Son Güncelleme: 29.03.2021 16:47
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğrencilere burs veren kurumlar ve burs şartları
Öğrencilere burs veren kurumlar ve burs şartları
Udemy 24 saatte sıfırdan matematik kursu
Udemy 24 saatte sıfırdan matematik kursu
Hangi sınavlar ertelendi? Hangi sınıflarda sınavlar olacak, hangi sınıflarda sınavlar olmayacak?
Hangi sınavlar ertelendi? Hangi sınıflarda sınavlar olacak, hangi sınıflarda sınavlar olmayacak?
Bilfen deneme sınav sonuçları sorgulama ve öğrenme
Bilfen deneme sınav sonuçları sorgulama ve öğrenme
Lise son sınıf sınavları ne zaman, sınavlar ertelendi mi?
Lise son sınıf sınavları ne zaman, sınavlar ertelendi mi?
Liselerde yüz yüze sınavlar ne zamana ertelendi? Lise sınavları ertelendi işte yeni tarihler
Liselerde yüz yüze sınavlar ne zamana ertelendi? Lise sınavları ertelendi işte yeni tarihler

Popüler Haberler

Fulbright burs başvurusu nasıl yapılır? 2021 fulbright ne kadar burs veriyor?
Mendirman Celaleddin dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
TRT 1 Kalk Gidelim dizisi ne zaman final yapacak? Dizi final haberleri sevenlerini üzdü
Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova nereli , kaç Yaşında?
TJK 29 Mart 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları
Soğuk sıkım zeytinyağı nedir, nasıl yapılır?
Evergreen ne demektir? Evergreen gemisi hangi ülkeye, kime ait?
Rüyada araba alma görmek ne demektir? Rüyada araba alma görmenin tabiri ve anlamı
Yemek Sepeti üyeliği nasıl iptal edilir?
Rüyada bilezik taktığını görmek ne demektir? Rüyada bilezik taktığını görmek anlamı, tabiri nedir?
Survivor 2021 55. bölüm izle 25 Mart Perşembe son bölüm - Survivor 2021 yeni bölüm canlı izle TV8
Çipli kimlik kartımı kaybettim, cezası ne kadardır? 2021
Instagram gizli hesapları ve profilleri görme nasıl olur? Gizli hesapları gösteren uygulamalar
Güldür Güldür Show Show TV canlı izle - 24 Mart 2021 Çarşamba tek parça Güldür Güldür Show yeni son bölüm izle
Hünkar Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrıldı mı? Yeni sezonda Vahide Perçin Bir Zamanlar Çukurova'da olmayacak mı?
Aşı randevu nasıl alınır? AŞI RANDEVU ALMA İŞLEMLERİ
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Risk haritasında renkler değişecek mi?
İgdaş müşteri hizmetlerine direk bağlanma yolları
Mercan Kimya halka arz ne zaman? Mercan Kimya borsaya ne zaman çıkacak?
Türkiye puan durumu ve kalan maçları
Türkiye-Letonya maçı biletleri nereden nasıl alınacak? Türkiye Letonya maç biletleri ne kadar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.