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Formasyon belgesi sayısı nedir, ne demektir, ne anlama geliyor? Formasyon belgesi sayısı kısmına ne yazılıyor, ne yazılmalıdır? Pedagojik formasyon belge sayısı nedir ?

Eğitim fakültelerinde öğrenim gören ve formasyon almak isteyen kişiler formasyon belgesi edinmelidir. Formasyon belgesi sayısı nedir, ne demektir ve formasyon belgesi sayısı kısmına ne yazılıyor sorusuna yanıt arayan okurlarımız için formasyon belgesiyle ilgili bilgileri derledik.

17 Mart 2021 Çarşamba 00:24
Formasyon belgesi sayısı nedir, ne demektir, ne anlama geliyor? Formasyon belgesi sayısı kısmına ne yazılıyor, ne yazılmalıdır? Pedagojik formasyon belge sayısı nedir ?
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Formasyon, eğitim fakültelerinde öğrenim gören ancak bölümü bitirmeyen öğrencilerin, mesleklerini yapabilmelerini sağlamaktadır. Öğretmenlik alanında kendini geliştiren kişilerin formasyon belgesi alması oldukça önemlidir. Öğrenimlerini tamamlayıp formasyon belgesi edinen kişiler çeşitli kurumlarda mesleklerini icra edebilmektedir.

Formasyon nedir?

Yüksek Öğretim Kurumları tarafından, eğitim fakültelerinde okuyan ancak henüz mezun olmayan kişilere öğretmenlik yapabilmeleri için formasyon eğitimi ve belgesi verilmektedir. Üniversitelerin Fen Edebiyat fakültesinde eğitim gören ve mezun olmayan kişiler formasyon belgesi almayı tercih etmektedir.

Formasyon kelimesi, dilimize Fransızcadan geçmiştir. Formation kelimesinden türeyerek Türkçede formasyon olarak kullanılmaktadır. Formasyon kelime anlamı olarak yetiştirme anlamına gelmektedir. Öğretmenlik mesleği yapacak olan kişiler eğitim gördükleri fakülteden sonra Pedagojik Formasyon öğrenimi alarak mesleklerini yapabilmektedir.

Formasyon programında öğrenciler, belirlenen fakülte ve bölümlerden formasyon belgesi alabilmektedir. Formasyonda şu dersler bulunmaktadır:

Öğretim ilke ve yöntemleri, Eğitim bilimine giriş, Sınıf yönetimi, Eğitim psikolojisi, Öğretmenlik uygulaması, Özel öğretim yöntemleri, Eğitim tarihi, Öğretmenlik meslek etiği, Eğitimde program geliştirme, Eğitim felsefesi, Eğitim sosyolojisi, Bilgisayar destekli öğretim, Rehberlik, Karakter ve değerler eğitimi, Özel eğitim, Eğitimde eylem araştırması, Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi, Gelişim psikolojisi, Eğitimde teknoloji kullanımı, Yaşam boyu öğrenme, Bireyselleştirilmiş öğretim, Türk eğitim tarihi dersleri verilmektedir.

Formasyon belgesi alabilmek için MEB tarafından kesinleşen Pedagojik Formasyon belgesi eğitiminden yararlanmak ve yukarıda belirtilen bölümlerden birini okumak ya da mezun olmak gerekmektedir. Eğitimi hâlâ devam eden kişiler ise okudukları bölümde en az 2 sene öğrenim görmüş olmalıdır.

Belgeyi edinebilmek için üniversite giriş puanı, akademik ortalama ve disiplin geçmişi gibi birçok şartı karşılamak olmak gerekir. 2 yıllık mezun olanların diploma notu en az 4 üzerinden 2,5 olmalıdır.

Formasyon belgesi almak isteyen kişilerin başvuru sürecinde bazı belgeleri tamamlamaları gerekmektedir. Bu belgeler:

Öğrenci belgesi, (Lisans mezunları için mezuniyet belgesi)

Başvuru formu,

İki adet güncel vesikalık fotoğraf,

Onaylı not lisans durum belgesi,

T.C. kimlik fotokopisi ve aslı,

Formasyon belgesinin ücretinin ödendiğine dair dekont gerekmektedir.

Formasyon belgesi sayısı kısmına ne yazılmalıdır?

Formasyon belgesi için talep edilen ücret üniversitelere göre farklılık göstermektedir. Bazı üniversitelerde bu ücret 2000 TL olurken, bazılarında ise 600 TL kadar olmaktadır.

Formasyon belgesi sayısı nedir?

Formasyon belgesinde bulunan sertifika sayısı, belgesinin başvuru sahibine ait olduğunu ve belirlenen sayıya göre YÖK ve MEB tarafından onaylanmaktadır. Belgede yer alan formasyon belgesi sayısı kısmına, sertifika belgesinde bulunan son 4 rakam yazılmalıdır. Pedagojik formasyon belgelerinde belge sayısı yer almıyorsa bu durumda belirlenen bölüme ‘0’ yazmanız gerekmektedir.



Son Güncelleme: 17.03.2021 00:24
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Anahtar Kelimeler:
Formasyon BelgesiPedagojik Formasyon
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