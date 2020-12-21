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Fizik Mühendisliği ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?

Mühendislik bölümleri kategorisi alanında yer alan Fizik Mühendisleri kimdir, ne iş yapar, nasıl çalışır, hangi görevlerde bulunur? Sorularının cevaplarını vermeye çalıştık. Merak ettikleriniz ve Fizik Mühendisliğine ait detaylar haberimizde…

21 Aralık 2020 Pazartesi 11:01
Fizik Mühendisliği ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?
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Lise öğrencilerinin üniversite hazırlıkları sürecinde en çok araştırma konularından bir olan üniversite seçme ve hangi bölüm üzerinde okumak istediklerine dair oluyor. Bu haberimizde ise üniversite hazırlığı yapan lise öğrencileri için Fizik Mühendisliği bölümü hakkında bilgi vermeye çalıştık. 

 Fizik Mühendisliği nedir? 

Öncelikle Fizik Mühendisi nedir sorusunun cevabını vermeye çalışalım. Fen Bilimleri dalları arasında yer alan Fizik Mühendisliği, doğada bulunan türlü maddeleri ve olguları mühendislik alanı ile bir araya getirip teknolojiye uyarlanma biçimidir.  Ayrıca maddelerin yapılarını ve etkileşimlerini inceleyerek bunu birleştiren kişiler ise Fizik Mühendisidir. Fizik Mühendisi olmak için, bölümün lisans programından mezun olup ayrıyeten de lisansüstü eğitimler alarak özel sektörde çalışıp geliştirirseniz kendinizi tam olarak Fizik Mühendisi unvanını almış olursunuz. Bu bölümle birlikte daha çok bilimsel çalışmalar yapacağınız için kamu veyahut özel sektör ayrımında olmanıza gerek yoktur.  Lakin özel sektörde çalışmak istiyorsanız gündemi sıkı takip edip olan ilanları değerlendirmelerinizde fayda olacaktır ayrıyeten de özel sektörde birçok alan ve meslek grubunda olduğu gibi yeterli donanıma sahip kişiler ön planda oluyor. Kamu alanında ise KPSS şartı gerekiyor. 

Hangi görevleri alırlar

Adından da anlaşılacağı üzere fizik ve mühendislik alanlarında çalışmaları yapar. Laboratuvarda incelenecek maddeleri farklı ortamlarda çeşitli şekillerde inceleyip elde ettikleri verileri kayıt altına alır. Objektif tutum ile araştırmalar yapar, yaptıkları araştırmalarda ortaya çıkan sonuçları nerelerde çalışabileceğine hangi alanlara uyarlayabileceğine dair kullanım hazırlar. Bunların yanı sıra çalışmalar yapıp projeler üretir. Bedenen çok yorulan bir meslek grubu olmasa da zihnen sürekli çalışan bir gruptur. Bu alanda çalışmayı planlıyorsanız eğer araştırmacı kişiliğinizin ön planda olması şarttır. 

Aslında bakıldığında üretimin olduğu çoğu alanda Fizik Mühendisleri bulunuyor. Uçak yapımlarında, uydularda veya bilgisayar tasarımlarında dahi fizik mühendislerinin katkıları yer alıyor. Bir yandan da teknolojik üretim ile yaşamlarımızı kolaylaştıran ihtiyaç teknolojileri geliştirmeleri Fizik Mühendislerinin görevleri arasında bulunur. 



Son Güncelleme: 21.12.2020 11:01
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MühendislikFizik MühendisliğiKamuKPSSözel SektörÜniversite
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