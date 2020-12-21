Fizik Mühendisliği ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?

Lise öğrencilerinin üniversite hazırlıkları sürecinde en çok araştırma konularından bir olan üniversite seçme ve hangi bölüm üzerinde okumak istediklerine dair oluyor. Bu haberimizde ise üniversite hazırlığı yapan lise öğrencileri için Fizik Mühendisliği bölümü hakkında bilgi vermeye çalıştık.
Fizik Mühendisliği nedir?
Hangi görevleri alırlar
Adından da anlaşılacağı üzere fizik ve mühendislik alanlarında çalışmaları yapar. Laboratuvarda incelenecek maddeleri farklı ortamlarda çeşitli şekillerde inceleyip elde ettikleri verileri kayıt altına alır. Objektif tutum ile araştırmalar yapar, yaptıkları araştırmalarda ortaya çıkan sonuçları nerelerde çalışabileceğine hangi alanlara uyarlayabileceğine dair kullanım hazırlar. Bunların yanı sıra çalışmalar yapıp projeler üretir. Bedenen çok yorulan bir meslek grubu olmasa da zihnen sürekli çalışan bir gruptur. Bu alanda çalışmayı planlıyorsanız eğer araştırmacı kişiliğinizin ön planda olması şarttır.
Aslında bakıldığında üretimin olduğu çoğu alanda Fizik Mühendisleri bulunuyor. Uçak yapımlarında, uydularda veya bilgisayar tasarımlarında dahi fizik mühendislerinin katkıları yer alıyor. Bir yandan da teknolojik üretim ile yaşamlarımızı kolaylaştıran ihtiyaç teknolojileri geliştirmeleri Fizik Mühendislerinin görevleri arasında bulunur.