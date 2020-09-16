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Eylül 2020 KYK burs ve kredileri bayramdan önce mi yatacak? Kyk Ödemeleri ne zaman hesaplara yatar?

KYK burs ve kredileri bayramdan önce mi yatacak? Kyk Ödemeleri ne zaman hesaplara yatar? ile alakalı birçok merak edilen yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Biz de 16 Eylül 2020 Çarşamba tarihli haberimizde KYK burs ve kredileri bayramdan önce mi yatacak? Kyk Ödemeleri ne zaman hesaplara yatar? konusunda merak edilenleri kaleme aldık. Siz de 16 Eylül 2020 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

16 Eylül 2020 Çarşamba 18:41
Eylül 2020 KYK burs ve kredileri bayramdan önce mi yatacak? Kyk Ödemeleri ne zaman hesaplara yatar?
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Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilen burs ve öğrenim kredisi ödemelerinin bayram öncesinde yatırılacağı açıklanmıştı. Bakanlık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine 6-10 Haziran tarihleri arasında yatırılması planlanan burs ve öğrenim kredilerinin bayram öncesinde yatırılacağı takvimi duyurdu.

Ödemeler, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yapılmaya başlandı.

T.C. kimlik numarasına göre KYK burs ve öğrenim kredisi ne zaman yatırılacak?

T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olanlara 19 Mayıs’ta,


T.C. kimlik numarasının son hanesi 2 olanlara 20 Mayıs’ta,

T.C. kimlik numarasının son hanesi 4 olanlara 21 Mayıs’ta,

T.C. kimlik numarasının son hanesi 6 olanlara 22 Mayıs’ta,

T.C. kimlik numarasının son hanesi 8 olanlara 23 Mayıs’ta yatırılacak.  



Son Güncelleme: 16.09.2020 18:41
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