Ertelenen ÖSYM ALES, YÖKDİL, DHBT yeni sınav tarihleri belli oldu mu, sınavları ne zaman yapılacak?

Artan koronavirüs vaka sayılarının ardından eğitim öğretime ara verilmişti. Eğitim öğretime verilen aranın yanı sıra yapılacak sınavlarda ertendi. Son olarak ertelenen sınavlar YÖKDİL, ALES, DUS, STS Diş Hekimliği, YDS, DİB MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları oldu.

Sınavlara hazırlanan binlerce kişi sınavların ne zaman yapılacağı ve tarihlerini merak ediyor.

Ertelenen YÖKDİL, ALES, YDUS sınavları ne zaman yapılacak?

ALES nedir, kimler katılabilir?

Sınavların ertelenmesine ilişkin ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Aygün, açıklamasında salgının ülkedeki durumu ve Sağlık Bakanlığı’nın görüşlerine göre sınavların ertelendiğini ve sınav tarihlerinin ilerleyen günlerde yine salgının durumuna göre açıklanacağını duyurdu.

ALES ( Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) olarak bilinen sınav Türkiye’deki üniversitelerde akademisyen, öğretim görevlisi, okutman, uzman çevirişi gibi kadrolarda görev yapılması için girilmesi gereken sınavdır. Bu sınav yılda 3 kez gerçekleştirilir ve sınavlarda 2 sözel 2 sayısal bölüm şeklinde 4 test yapılır. 160 sorudan oluşan sınav için adaylara 180 dakika verilir.

YÖKDİL sınavı nedir, kimler katılabilir?

YÖKDİL, YÖK tarafından yapılan dil seviyesi belirleme sınavıdır. Sınav adayların kendi alanlarındaki dil becerilerinin tespit edilmesine yönelik yapılmaktadır. Söz konusu sınava yükseköğretim kurumlarının lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavlarına girecek olan kişiler girer ve bu kişilerin akademik dil yeterliliği belirlenir. Sınavda toplam 80 soru yer alırken adaylara 180 dakika süre tanınır.