İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan uyarı! 'Dünyayı daha zorlu sorunlar bekliyor'
Son Dakika
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan...
Memura enflasyon zammı ne kadar olacak ?
Son Dakika
Memura enflasyon zammı ne kadar...
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak edilenler soru ve cevaplar!
Son Dakika
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak...

Ertelenen ÖSYM ALES, YÖKDİL, DHBT yeni sınav tarihleri belli oldu mu, sınavları ne zaman yapılacak?

Ertelenen ÖSYM ALES, YÖKDİL, DHBT yeni sınav tarihleri belli oldu mu, sınavlar ne zaman yapılacak soruları merak ediliyordu. ÖYSM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından ertelenen sınavlara ilişkin açıklama yaptı.

04 Aralık 2020 Cuma 17:54
Ertelenen ÖSYM ALES, YÖKDİL, DHBT yeni sınav tarihleri belli oldu mu, sınavları ne zaman yapılacak?
Takip Et:

Artan koronavirüs vaka sayılarının ardından eğitim öğretime ara verilmişti. Eğitim öğretime verilen aranın yanı sıra yapılacak sınavlarda ertendi. Son olarak ertelenen sınavlar YÖKDİL, ALES, DUS, STS Diş Hekimliği, YDS, DİB MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları oldu.

Sınavlara hazırlanan binlerce kişi sınavların ne zaman yapılacağı ve tarihlerini merak ediyor.

Ertelenen YÖKDİL, ALES, YDUS sınavları ne zaman yapılacak?

Sınavların ertelenmesine ilişkin ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Aygün, açıklamasında salgının ülkedeki durumu ve Sağlık Bakanlığı’nın görüşlerine göre sınavların ertelendiğini ve sınav tarihlerinin ilerleyen günlerde yine salgının durumuna göre açıklanacağını duyurdu.

ALES nedir, kimler katılabilir?

ALES ( Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) olarak bilinen sınav Türkiye’deki üniversitelerde akademisyen, öğretim görevlisi, okutman, uzman çevirişi gibi kadrolarda görev yapılması için girilmesi gereken sınavdır. Bu sınav yılda 3 kez gerçekleştirilir ve sınavlarda 2 sözel 2 sayısal bölüm şeklinde 4 test yapılır. 160 sorudan oluşan sınav için adaylara 180 dakika verilir.

YÖKDİL sınavı nedir, kimler katılabilir?

YÖKDİL, YÖK tarafından yapılan dil seviyesi belirleme sınavıdır. Sınav adayların kendi alanlarındaki dil becerilerinin tespit edilmesine yönelik yapılmaktadır. Söz konusu sınava yükseköğretim kurumlarının lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavlarına girecek olan kişiler girer ve bu kişilerin akademik dil yeterliliği belirlenir. Sınavda toplam 80 soru yer alırken adaylara 180 dakika süre tanınır.



Son Güncelleme: 04.12.2020 17:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YökdilALES
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB öğretmenleri siber saldırılara karşı uyardı
MEB öğretmenleri siber saldırılara karşı uyardı
2020 Sözleşmeli Öğretmen Ek Atama Sonuçları belli oldu
2020 Sözleşmeli Öğretmen Ek Atama Sonuçları belli oldu
2021 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?
2021 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?
MEB duyurdu! Hafta sonu yapılacak olan merkezi sınavlar ertelendi
MEB duyurdu! Hafta sonu yapılacak olan merkezi sınavlar ertelendi
TRT EBA TV 30 Kasım- 4 Aralık yayın akışı belli oldu! TRT EBA TV İlkokul , ortaokul lise yayın akışı
TRT EBA TV 30 Kasım- 4 Aralık yayın akışı belli oldu! TRT EBA TV İlkokul , ortaokul lise yayın akışı
İstanbul Valiliği duyurdu! Resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitime uzaktan devam edilecek
İstanbul Valiliği duyurdu! Resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitime uzaktan devam edilecek

Popüler Haberler

Sicil affı uygulayan ve kredi veren bankalar hangileri? 2020 Kredi sicil affı başvuru işlemleri
MudRunner Oyununu Epic Games Ücretsiz Olarak Mı Satacak? MudRunner Nasıl İndirilir?
Aralık ayında yayınlanacak dizi ve filmler
Ramo Fidan öldü mü, diziden ayrıldı mı? Ramo Fidan neden ayrıldı?
Seksenler dizisi Gülden kimdir? Ayşe Tolga doğum tarihi
Facebook'a neden ceza verildi, kapatılacak mı, yasaklanıyor mu?
Destekleme ve yetiştirme kursları uzaktan eğitime geçer mi?
Altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
e-Devlet seyahat izni belgesi alma ekranı ile izin belgesi başvurusu
Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal kimdir?
Konut kredisi başvurusunda istenen belge ve evraklar nelerdir? Ev kredisi nasıl çekilir?
Seç market bu hafta 12-18 Şubat 2020 indirimleri
Can Yaman kimdir? Neden gündemde? Can Yaman biyografisi ve hakkında bilgiler
Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattının açılış tarihi belli oldu
En uzun vadeli ve düşük faizli araç kredisi veren bankalar
Kervan Gıda Halka Arz sonrası hisse işlem fiyatı ne kadar?
Asgari ücret belirleme komisyonu 2. toplantı ne zaman?
Hafta sonu kargolar dağıtım için çalışıyor mu?
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 5 Aralık 2020 Cumartesi
Trendyol çöktü mü? Trendyol neden açılmıyor? 25 Kasım Black friday trendyol.com indirimleri
Bugün gram altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.