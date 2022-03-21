Erasmus İngilizce Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Erasmus İngilizce Sınav Sonuç Ekranı

Yurt dışı değişim programı olan Erasmus ingilizce yazılı sınavları tüm üniversitelerde gerçekleştirildi. İngilizce yazılı sınav sonuçları ise merak ediliyor. Öğrenciler erasmus ingilizce sınav sonuçlarına nereden ulaşabilir? Üniversiteler erasmus ingilizce sınav sonuçlarını ne zaman açıklayacak? İşte tüm detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Erasmus projesi öğrenci değişim programıdır. Avrupa ülkelerinde ki öğrenciler ile Türkiye'de yer alan öğrenciler ingilizce sınavını geçmeleri durumunda mülakata girmeye hak kazanırlar. Üniversiteler tarafından gerçekleştirilen bu sınavlar sonrasında ise mülakalatlar 1 hafta içerisinde gerçekleştirilmektedir. Avrupa'da staj veya öğrenim için gitmek isteyen öğrenciler ise sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte Erasmus sınav sonuçlarına dair tüm gelişmeler haberin devamında yer alıyor..

ERASMUS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Avrupa ülkelerinde staj veya öğrenim amacıyla gitmek isteyen öğrenciler Erasmus projesine başvurmaktadır. İngilizce sınavları geçtiğimiz günlerde yapılırken öğrenciler ise sınav sonuçlarını merak etmektedir. Sınav sonuçları halen açıklanmazken ne zaman açıklanacağı ise merak ediliyor. İşte detaylar..

Erasmus sınav sonuçları üniversitelerin takvimlerine göre 19-24 Mart arası açıklanmaktadır. Erasmus sınav sonuçlarına okulunuzun erasmus sitesinden veya yabancı dil yüksekokulu web sayfasından öğrenebilirsiniz.

ERASMUS MÜLAKATLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Erasmus mülakat sonuçları üniversitelerin takvimlerine göre 24-29 Mart arası yapılacaktır. Erasmus mülakatlarında yaklaşık 5 ila 7 jüri karşısında mülakata girmeniz gerekmektedir. Mülakattan aldığınız puan ile sınav puanınız doğrultusunda yapacağınız tercihlere göre seçim yaptığınız ülkelerden birisine gidebilirsiniz.