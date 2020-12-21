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Enerji sistemleri mühendisi ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?

Üniversiteye hazırlanan öğrencilerin, birçoğu hem sınav zamanında hem de tercih zamanında bölüm araştırmaları yapmaktadır. Birçok bölümü araştıran bireyler, bölümlerle ilgili detaylı bilgi edinmek isterler. Biz de bu yazımızda, enerji sistemleri mühendisi ile ilgili, bu bölümü okuyup bu mesleği yapmak isteyen kişiler için bilgilendirici içerikler hazırladık.

21 Aralık 2020 Pazartesi 10:24
Enerji sistemleri mühendisi ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?
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Üniversiteye hazırlanan her bireyin ilgisini çeken bir bölüm vardır. Kimi zaman ilgisini çekmese de merak ettiği, ailesinin yönlendirdiği durumlar da oluyor. Bu durumda adaylar, intenet üzerinden bölüm ile ilgili araştırmalar yaparak hem üniversite eğitimlerini hem de bu eğitimi tamamladıktan sonra nasıl bir işte çalışacağını araştırıyorlar. Biz de bu yazımızı, enerji sistemleri mühendisi olmak isteyen kişiler için yazıyoruz.

 

Enerji sistemleri mühendisi olmak isteyen bir kişinin öncelikle yapması gereken adım, ÖSYM’nin her sene yaptığı üniversite sınavına girerek, alması gereken puanı almaktır. Sonrasında ise üniversite eğitimine başlayarak bu yolculuğa devam eder. Eğitimini tamamladıktan sonra mezun olan birey, iş olanaklarını araştırır. Bu aşamada kendinizi ne kadar geliştirdiğiniz oldukça önemlidir. Her bölümde, meslekte olduğu gibi bu bölümde de sahip olduğunuz donanımın seviyesi sizin iş hayatınızı belirleyecek.

 

Enerji mühendisi, her türlü kaynaktan üretilen enerjinin, daha faydalı hale gelmesini sağlayan meslektir. Enerjinin maliyetini, kalitesini, kullanışını araştıran mühendis bu durumlarla ilgili proje üreten kişi konumundadır.

 

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ;

 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının dönüşümünde, gelişiminde aktif rol oynanamalıdır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının var olan güç sistemleriyle bütünleşmesini sağlamalıdır.

Enerji kaynaklarının bulunduğu konumlarda, saha incelemesi yapmalıdır.

Enerjide kullanacağı ekipmanı hem tasarlamalı hem de doğru ekipmanı seçmelidir.

Enerji kaynakları ile ilgili görüşmeler yapmalıdır ve ilgili yöneticilere bilgiler vermelidir.

Enerji kaynaklarının kullanımını hem maliyet açısından hem de elverişli olması açısından uygun hale getirmelidir.

Projeler üretmelidir ve bu projeler, enerji ile ilgili çalıştığı firmaya ve ülkesine fayda sağlamalıdır.

Ekibini düzenlemeli, onlara yardımcı olmalı ve onlardan rapor almalıdır.



Son Güncelleme: 21.12.2020 10:24
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Enerji Sistemleri MühendisiÖSYMMeslekMühendis
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