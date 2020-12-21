Endüstri Mühendisi ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?

Bütün meslek gruplarında, mesleğe başlamayı düşünen kişiler yapacakları mesleklerin tüm özelliklerini araştırırlar. en çok merak edilen konular ise kariyer yapmayı düşündükleri mesleğin ne iş yapacağı ve çalışma şartlarıdır.

Endüstri Mühendisi Nedir? Kimdir?

Ürün veya hizmet üreten kuruluşların verimliliğini yükseltmek amacıyla, emek faktörü göz önüne alınarak, makine ve malzemenin etkili bir şekilde kullanılması için yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili konularda eğitim ve araştırma yapan mühendislik dalıdır.

Endüstri Mühendisi Nasıl Olunur? Endüstri Mühendisi Olarak Kimler Çalışabilirler?

İstatistik, Hareket ve Zaman Ölçütleri, Yöneylem Araştırması, Tedarik Zinciri Yönetimi, Kalite Yönetimi, Bilgi Sistemleri Yönetimi, Süreç Optimizasyonu, Ergonomi, Simülasyon, Tesis Planlama, Mühendislik Ekonomisi, İnsan Sistemleri gibi dersleri görürken veya ileride herhangi bir firmada çalışırken, herhangi bir sorunla karşılaştığınız zaman amacınız, bu bilgilerinizi nasıl ve ne şekilde, ne zaman kullanacağınızı öğrenmektir. Artık nasıl olurdan ziyade, Endüstri Mühendisi olduğunuz zaman yapmanız gereken tek şeyin sistemin sorunlarını minimum sürede anlaşılır bir şekilde çözmek olmalıdır. Bu bölümün diğer büyük avantajlarından birisi ise iş alanlarının oldukça geniş kapsamlı olmasıdır. Gerek özel gerekse devlet kurumlarında çalışma imkânları vardır. Öneğin: Hastaneler, bankalar, büyük süper marketler, organizasyonlar, fabrikalardan tutun insan kaynakları, eğitim planlama gibi birçok yerde çalışma olanakları vardır. Son olarak Endüstri Mühendislik bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Bunun dışında hazırlık okunursa eğitim süresi 5 yılı bulur. Unutmayın bir işletmenin verimliliğini artırabilmesi için Endüstri ölçmeninin yaptığı çalışmalara ihtiyacı vardır.

Endüstri Mühendisi Görevleri Nelerdir? Endüstri Mühendisi Ne İş Yapar?

İnsan ve malzeme ile makinenin bulunduğu bir sistem içerisinde verimliliği mümkün olduğu kadar yukarı çekecek çalışmaları sağlayan kişiye endüstri mühendisi denmektedir. Genel olarak sistem içerisinde maksimum ve minimum amaçları temel alınmakta ve buna göre çalışmalar yapılmaktadır. Analitik düşünce ve modelleme ile beraber optimizasyon yeteneğinin öne çıktığı bir branş olarak dile getirmek mümkün.Endüstri mühendis mesleği genel anlamıyla pek çok iş yönetiminde bulunmaktadır. Bu yönetimler bulunan sektöre ve sektörün içerisindeki firma bölümlerine bağlı olarak değişkenlik gösterir.

- Üretim planlama mühendisliği,

- Tedarik zinciri planlama uzmanı,

- Satış ve pazarlama müdürü,

- Finansal pazarlama uzmanı,

- Kalite mühendisi,

- Lojistik uzmanı,

- Güvenlik mühendisi,

- Risk yönetimi uzmanı,

- İnsan kaynakları müdürü,

- İş geliştirme uzmanı,

- Depo müdürü

Bu gibi bölümlerde, görev yapan bir meslek olarak endüstri mühendislik mesleğini söylemek mümkün.

Endüstri Mühendisi Çalışma Şartları Nasıldır? Endüstri Mühendisi Çalışma Saatleri Nasıldır?

Endüstri mühendisi, diğer mühendislerin hazırladıkları ürünlerin ne zaman, nerede, nasıl ve ne kadar çalışacağını tasarlamaktadır. Çalışma alanı oldukça gelişmiş bir meslektir. Endüstri ölçmen alanından mezun olanlar kamu kurumlarında, özel sektörde, belediyelerde, kamuya bağlı Kit’lerde, il özel idarelerinde ve kamuya bağlı üst kurullarda çalışabilmektedir.

Endüstri Mühendisi Hangi Araç Gereç ve Ekipmanları Kullanır?

Endüstri Mühendis mesleğini icra edenler, her türlü çizim ekipmanları ve elektronik olan bilgisayar ve daha birçok aletten ve tüm yazılım ve uygulamalardan yararlanırlar.