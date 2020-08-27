En Yüksek ve En Düşük Taban Puanda Kalan Öğretmenlik Branşları

MEB bir eğitim yılında iki defa olacak şekilde sözleşmeli öğretmen alımı yapmaktadır. Alımlar genellikle Ocak ve Haziran aylarına denk gelmektedir. Atamaların mülakatları öğretmenlik branşlarına göre 3 katı kadar adayla yapılır. Yani 1500 öğretmen alımı için 4500 aday mülakata gelebilmektedir. Bu durum atamarda uygulanacak olan taban ve tavan puanın açığa çıkmasını sağlamıştır.

En Az Puanlı Öğretmenlik Branşları

Branşlar arasında başvuru sayılarının çok veya az olması taban puanlarının düşmesine neden olmuştur. Bu nedenle en fazla kontenjan verilen branşların taban puanı fazlasıyla düşmüştür. Atamalardaki en az puanlı branşlar şunlardır:

- Özel eğitim öğretmenliği

- Sınıf öğretmenliği

- İlköğretim matematik öğretmenliği

- Arapça öğretmenliği

- Müzik öğretmenliği

- İnşaat ve dekorasyon öğretmenliği

- İngilizce öğretmenliği

- Sivil havacılık öğretmenliği

En Fazla Puanlı Öğretmenlik Branşları

- Teknoloji tasarım öğretmenliği

Bazı branşlarda mezunun fazla olması atamaların düşük olmasına ve mülakat puanlarının yüksek olmasına neden olmuştur. En fazla puanlı öğretmenlik branşları şunlardır:

- Laboratuvar hizmetleri öğretmenliği

- Giyim üretim teknolojisi

- Halkla ilişkiler ve organizasyon öğretmenliği

- Gazetecilik öğretmenliği

- Fransızca öğretmenliği

- Hasta ve Yaşlı hizmetleri öğretmenliği

- Konaklama ve seyahat hizmetleri öğretmenliği

- Radyo televizyon öğretmenliği

- Adalet öğretmenliği