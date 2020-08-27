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En Yüksek ve En Düşük Taban Puanda Kalan Öğretmenlik Branşları

Öğretmen ataması bekleyen adaylar en yüksek ve en düşük taban puandaki branşların hangileri olduğunu araştırmaktadır. Sözleşmeli öğretmen alımlarında bazı bölümlerden mezunun az veya çok fazla olması branşların taban puanlarını etkilemektedir.

27 Ağustos 2020 Perşembe 15:36
En Yüksek ve En Düşük Taban Puanda Kalan Öğretmenlik Branşları
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MEB bir eğitim yılında iki defa olacak şekilde sözleşmeli öğretmen alımı yapmaktadır. Alımlar genellikle Ocak ve Haziran aylarına denk gelmektedir. Atamaların mülakatları öğretmenlik branşlarına göre 3 katı kadar adayla yapılır. Yani 1500 öğretmen alımı için 4500 aday mülakata gelebilmektedir. Bu durum atamarda uygulanacak olan taban ve tavan puanın açığa çıkmasını sağlamıştır.

En Az Puanlı Öğretmenlik Branşları

Branşlar arasında başvuru sayılarının çok veya az olması taban puanlarının düşmesine neden olmuştur. Bu nedenle en fazla kontenjan verilen branşların taban puanı fazlasıyla düşmüştür. Atamalardaki en az puanlı branşlar şunlardır:

- Özel eğitim öğretmenliği

- Sınıf öğretmenliği

- İlköğretim matematik öğretmenliği

- Arapça öğretmenliği

- Müzik öğretmenliği

- İnşaat ve dekorasyon öğretmenliği

- İngilizce öğretmenliği

- Sivil havacılık öğretmenliği


- Teknoloji tasarım öğretmenliği

En Fazla Puanlı Öğretmenlik Branşları

Bazı branşlarda mezunun fazla olması atamaların düşük olmasına ve mülakat puanlarının yüksek olmasına neden olmuştur. En fazla puanlı öğretmenlik branşları şunlardır:

- Laboratuvar hizmetleri öğretmenliği

- Giyim üretim teknolojisi

- Halkla ilişkiler ve organizasyon öğretmenliği

- Gazetecilik öğretmenliği

- Fransızca öğretmenliği

- Hasta ve Yaşlı hizmetleri öğretmenliği

- Konaklama ve seyahat hizmetleri öğretmenliği

- Radyo televizyon öğretmenliği

- Adalet öğretmenliği

 



Son Güncelleme: 27.08.2020 15:36
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