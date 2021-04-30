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En İyi ücretsiz online eğitim platformu siteleri

Sokağa çıkma yasağında evde kalan vatandaşlar kendilerini geliştirmek adına online eğitimlere yöneliyor. Online eğitim almak isteyen binlerce kişi en iyi ücretsiz online eğitim platformları ve ücretsiz online eğitim veren siteleri araştırıyor.

30 Nisan 2021 Cuma 19:34
En İyi ücretsiz online eğitim platformu siteleri
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Koronavirüs salgını sürecine bir yıldan fazla süredir eğitimlere online olarak devam ediyor. Evde kalınan bu zorlu süreçte hemen herkes vakit geçirmek için farklı aktiviteler arıyor. Evde geçirilen sürenin artmasını fırsat bilen birçok kişi de online eğitimlere katılarak kişisel gelişimlerini arttırmak istiyor.

Bu süreçte online eğitim veren birçok site de açıldı. Ancak söz konusu siteler içerisinde kaliteli eğitimleri olanları bulmakta giderek zorlaştı.

En iyi online eğitim veren platformlar

Khan Academy

Gönüllülük esaslı ve kar amacı olmayan bu platformda özellikle ilk ve orta okul öğrencilerinin eğitimlerine destek verecek derslere yer veriliyor. Fen Bilimleri, Türkçe ve Matematik başta olmak üzere çok sayıda ders online olarak kullanıcılara sunuluyor.

Coursera

Ücretsiz derslerin yanı sıra ücretli derslerinde olduğu bu platformda öğrencilerin kendilerini geliştirebileceği hemen her dersle ilgili içeriklere yer veriliyor. Özellikle Matematik, psikoloji ve çok farklı alanlara ait dersler online olarak kullanıcılara sunuluyor.

Udemy

İntenette en çok aratılan platform içerisinde 106’dan fazla derse yer veriyor. Dijital pazarlamadan bilgisayar programları eğitimlerine kadar çok sayıda dersin bulunduğu platform ücretli olsa da içerisinde ücretsiz derslerde bulunuyor. Ayrıca her eğitim sonunda sertifika da verilmektedir.

ODTÜ Bilgeİş

ODTÜ tarafından geliştirilen bu platformda 100’den fazla ücretsiz ders bulunuyor. Kurslar ağırlıklı olarak intenet, yazılım ve teknoloji üzerinedir. Ayrıca kursların sonunda ODTÜ rektörü tarafından imzalanan sertifikalarda veriliyor.

EDX

Yabancı dil gelişimini tamamlamak isteyenler için en ideal platform EDX’tir. Platform üzerinde Harvard ve MIT gibi tanınan üniversitelerin online eğitimleri bulunuyor. Bu eğitimler ücretsiz olup, kursların sonunda belli ücretler karşılığında sertifikada verilmektedir.




Son Güncelleme: 30.04.2021 19:34
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EğitimOnlineUdemy
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