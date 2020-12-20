Elektronik ve haberleşme mühendisliği ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?

Elektronik ve haberleşme mühendisleri iletişim alanında pek çok ürünün tasarlanması, proje haline getirilmesi ve geliştirilerek üretilmesi konusunda önemli rol oynamaktadırlar. Meslekleri gereği iletişim cihazlarıyla içli dışlı olan elektronik ve haberleşme mühendisleri genel olarak bu cihazların üretiminde ve sonrasında ise denetlenmesinde görev yapmaktadırlar.

Elektronik ve haberleşme mühendislerinin görevleri nelerdir?

Elektronik ve haberleşme mühendisleri haberleşmenin olmazsa olmazı olan elektronik ürünlere odaklanmaktadırlar. Bu ürünlerin ortaya konmasında önemli rol olan Elektronik ve haberleşme mühendislerinin en temel görevleri aşağıdaki gibidir.

İletişim maksatlı ürünlerin tasarlanması ve projeleştirilmesi

Yeni üretilen ürünlerin uzun ömürlü çalışmasını sağlamak

Yeni üretilen ürünlerin satılmasını sağlamak

Ürünleri alanlara teknik destek sağlamak

Üretilenlere ve üretilecek olan ürünlerle ilgili projeler ortaya koymak

Kimler elektronik ve haberleşme mühendisi olabilir?

Elektronik ve haberleşme mühendisi olabilmek için kişilerin ilgili lisans programlarından mezun olması gerekmektedir. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olanlar genellikle özel firmalarda istihdam edilmektedir. Özel firmalarda istihdam edilebilmek için ise kişilerin mezuniyetleri sonrasında kendilerini donatmaları gerekmektedir. Dil bilgisi ve iş çeşitliliği açısından en zengin olanlar her zaman diğerlerine göre ön planda olmaktadır.

İlgili bölümlerden mezun olunması ardından kişiler KPSS’ye girerek devlet kurumları için şans elde edebilmektedirler. Devlet kurumlarında ilgili kadrolarda kontenjan açıldığında başvurular alınmakta ve puanı yüksek olandan düşük olana doğru alımlar yapılmaktadır. Özel firmalarda ise en donanımlı isimler öncelikli olarak tercih edilmektedir.

Elektronik ve haberleşme mühendislerinin çalışma saatleri nasıldır?

Bu alanda çalışan kişilerin çalışma koşulların genel olarak iyi olmaktadır. Ofis ortamında çalışanlar tatmin edici miktardaki maaşlar almaktadırlar. Özel sektörde çalışma saatleri devlete göre daha fazla olsa da, maaşları da aynı oranda yükselmektedir.