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Elektrik mühendisi nedir? Elektrik mühendisi olmak için şartlar ne, ne iş yapar?

Üniversiteye hazırlanan öğrenciler, iyi bir hayat sürmek için meslek arayışlarına giriyorlar. Meslekler arasında olan mühendisliği seçmek isteyen öğrenciler için de birden fazla tercih var. Mühendisliklerden biri olan Elektrik mühendisliği ise tercih edilen mesleklerden biri. Peki, Elektrik mühendisliği mesleği nedir ve nasıl olunur?

21 Aralık 2020 Pazartesi 09:18
Elektrik mühendisi nedir? Elektrik mühendisi olmak için şartlar ne, ne iş yapar?
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Elektrik üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinin tasarlanması, korunması, projelendirme ve elektriğin kontrol edilmesiyle ilgilen Elektrik mühendisliği, elektrik üzerine hesaplamalar ve kalite kontrollerini yapan bir meslektir.

Elektrik mühendisi olabilmek için üniversitenin lisans bölümü bitirmeleri gerekiyor öğrencilerin. İşe başlamaları için ise; Elektrik Mühendisliği Odasına kayıt olmaları gerekmektedir.

Üniversiteyi bitirdikten sonra Elektrik mühendisi olan öğrencilerin, işini iyi yapmaları için belli başlı sorumlulukları vardır. Bunlar:

  • Elektrikli alet, tesis, bileşen, ekipman veya sistem tasarımı yapmak,
  • Elektrik enerjisi üreten ve tüketen tesislerin proje, montaj ve işletmesini yapmak,
  • Kurulum ve operasyonların standartlara ve müşteri gereksinimlerine uygun olmasını sağlamak,
  • İnşaat, imalat veya montaj yapımı için detaylı hesaplamalarda bulunmak,
  • Mevcut proje ve çalışmalar ile ilgili rapor yazmak ve veri derlemek,
  • Proje ekibi üyelerini denetlemek ve eğitmek,
  • Maliyet ve iş gücü hesaplaması yaparak bütçe planı belirlemek,
  • Projelerin zamanında ve bütçe dahilinde gerçekleşmesini sağlamak için proje yöneticileri ile birlikte ürünleri test etmek,
  • Elektrik sistemlerinin çalışma verimliliğini arttırmaya yönelik araştırma faaliyetleri yürütmek,
  • Proje planları ve devre şemaları oluşturmak için bilgisayar destekli tasarım ve mühendislik yazılımı kullanmak,
  • Tesisatları ve sistemleri test etmek ve veri analizi yapmak,
  • Projelerin güvenlik yönetmeliklerine uygun olmasını sağlamak.

Aynı zamanda Elektrik mühendisliğin, gelişmiş teknik becerilere sahip olmak, takım çalışmasına yatkınlık göstermek, stres ve baskı altında çalışabilme yeteneğine sahip olmak ve karmaşık problemleri analiz etme ve çözüm üretme becerisi sergilemek gibi niceliklere sahi olması gerekmektedir.

 



Son Güncelleme: 21.12.2020 09:18
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MühendislikElektrik MühendisliğiÜniversite
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