Elektrik Elektronik Mühendisi ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?

Elektrik Elektronik Mühendisi Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Vatandaşlar Elektrik Elektronik Mühendisi olma yollarını ve şartlarını araştırıyorlar. Herkes Elektrik Elektronik Mühendisinin ne iş yaptığını ve çalışma saatlerini merak ediyor.

Bazı mesleklere girmeden önce üniversite adayı olan bazı kişiler herhangi bir üniversite bölümünü tercih etmeden önce meslekler hakkında bir takım sorular sormaktadır. Üniversite adayları tercih edecekleri bölümlerden mezun olduktan sonra mesleklerinin çalışma şartlarını ve ne iş yapacaklarını araştırıyorlar. Herkes Elektrik Elektronik Mühendisinin çalışma şartlarını ve ne iş yaptığını araştırıyor.

Elektrik Elektronik Mühendisi Nedir?

Elektrik Elektronik Mühendisi elektrik enerjisi üzerine ve elektronik üzerine çalışmalar yapan mühendis grubuna mensup kişidir. Elektrik enerjisi üretimi, iletimi, dağıtımı için görev alan ve elektronik aletlerin verimli bir şekilde çalışmasını, geliştirilmesini, doğru şekilde kullanılmasını sağlamak için hizmet veren mühendislere genel anlamda Elektrik Elektronik Mühendisi denilir.

Elektrik Elektronik Mühendisi Olma Yolları Nedir? Kimler Elektrik Elektronik Mühendisi Olabilir?

Elektrik Elektronik Mühendisi olmak için lisans düzeyinde Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmak gereklidir. Bunun yanı sıra lisans programı mezunu olan kişiler de lisansüstü eğitiminde Elektrik Elektronik Mühendisi veya benzer programlardan öğrenim görerek de Elektrik Elektronik Mühendisi olabilirler. Özel sektörde firmaların inisiyatifleri doğrultusunda bu mesleği yapabilirler.

Fakat herhangi bir bölüm mezunu olan birisi bu mesleği yapamayabilir. Özel ve Kamu sektöründe Elektrik Elektronik Mühendisi olabilmek için izlenmesi gereken bazı adımlar vardır.

Özel sektörde Elektrik Elektronik Mühendisi olarak çalışmak için gereken donanıma sahip olmak, alanında uzman ve dil bilmesi ve kendini geliştirmiş olması gereklidir. Bu şartları sağlayan kişiler özel sektörde iş imkanı bulabilirler.

Kamu sektöründe ise, her memur alımında olduğu gibi Elektrik Elektronik Mühendisi olmak içinKPSS şartı aranmaktadır. Kamu personeli olarak görev yapmak için gereken seviyedeki puanı almış olmak gereklidir.

Elektrik Elektronik Mühendisinin Görevleri Nedir? Elektrik Elektronik Mühendisi Hangi İşleri Yapar?

Elektrik Elektronik Mühendisi, elektrik enerjisinin bütün süreçlerinde yer alan elektronik aletlerin tasarımından, sorunsuz ve doğru bir şekilde çalışmasına kadar çok geniş bir alanda çalışmaktadır. Elektrik Elektronik Mühendisinin görevlerini ise aşağıdaki gibi sıralamamız mümkündür.

Elektrik Elektronik Mühendisi yeni cihaz ve devre tasarlar ve onları geliştirir.

Elektrik Elektronik Mühendisi elektrik sistemlerinin ihtiyaçlarını belirleyerek kapasitelerini arttırır ve maliyetini belirler.

Elektrik Elektronik Mühendisi elektronik aksamlarını denetimini yapar ve güvenlik standartlarına uygun olup olmadığını belirler.

Elektrik Elektronik Mühendisi farklı sistemlerde kullanılmakta olan elektronik aksamlarının performanslarının arttırılmasını sağlar ve bunun için uygulamalar geliştirir.

Elektrik Elektronik Mühendisi dijital ve analog sistemlerin bakım ve üretiminin yanı sıra üretiminde yer alarak sistemlerin geliştirilmesinde görev alırlar.

Elektrik Elektronik Mühendisi elektrik enerjisi üretimi için projeler üretir ve üretim yapılmasını sağlar. Üretilen aksamların uygulamaya geçilmesini sağlar.

Elektrik Elektronik Mühendisi elektrik ve elektronik anlamda tasarım, imalat, işletme ve bakımına kadar bütün süreçlerde rol alır.

Elektrik Elektronik Mühendisi çalışmış olduğu yerdeki taleplere yönelik projeler üretmek ve bu projelerin kalite standartlarına ve zamanına uygun gerçekleştirilmesini sağlar ve denetler.

Elektrik Elektronik Mühendisi kendi altındaki birimlerin yönetimini ve organizasyonunu sağlar.

Elektrik Elektronik Mühendisi Kaç Saat Çalışır? Çalışma Şartları Nelerdir?

Elektrik Elektronik Mühendisleri kamu ve özel sektörde çok iyi şartlarda çalışmaktadırlar.

Kamu sektöründe çalışma saatlerine bakılacak olursa fiyat ve performansa bağlı olarak değerlendirme yapıldığında haftalık 40 saat çalışmaktadır. Bu sektörde çalışan mühendisler maddi ve manevi olarak iyi bir meslekte çalışmaktadırlar.

Hem özel hem de kamu sektöründe çalışma ortamları çalışılan departmana bağlı olarak büro ortamı ya da şantiye, bina içi yani elektrik ve elektronik araçların bulunduğu ortamlar olabilir. Bunların yanında beden yorgunluğu çok fazla olan çalışma ortamları da bulunmaktadır. Her meslekte olduğu gibi bu meslekte de yorulma durumu bulunmaktadır.

Özel sektörde haftada 55-60 saat çalışılmaktadır. Tabi bu durum çalışma şartlarını zorlaştırsa da bu fazla çalışma durumu mesleğe yeni başlayan mühendisler için söz konusu olmaktadır. Bu meslekte çok az deneyim sahibi olan elektrik elektronik mühendisleri bu tür durumlar yaşamaktadır. Maddi ve manevi açıdan istenilen tatmin olmama durumu deneyimsiz kişiler için geçerlidir. Elektrik Elektronik Mühendisleri özel sektörde de tatmin olabilecekleri çalışma şartlarına sahip olabilirler.