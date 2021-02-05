EKYS'de başarı ve geçmek için kaç puan almak gerekir? EKYS puanı ne kadar süre geçerli?

Her yıl MEB tarafından düzenlenen EKYS sınavları 2021 yılı ile birlikte merak edilmeye başlandı. Pek çok kişi MEB ve ÖSYM tarafından düzenlenen EKYS sınav tarihi, kaç yıl geçerli olduğu ve kaç puan alınması gerektiği araştırmalarına başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlara Yönetici Seçme Sınavı olarak bilinen EKYS sınavı 2021 yılında 14 Mart 2021 tarihinde uygulanacak. Başvuru tarihi 5 – 11 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacak.

EKYS nedir?

EKYS sınavı, okul müdürleri ve müdür yardımcılarına yapılan bir sınavdır. MEB ve ÖSYM işbirliği ile yapılan bu sınav sonuçlarında kurumlara yönetici seçilmektedir.

EKYS kaç yılda bir yapılır?

EKYS sonuçları açıklandıktan sonra 3 yıl boyunca geçerlidir. Aynı zamanda puan yükseltmek isteyen pek çok kişi de bu sınava girebilmektedir.

EKYS’de kaç puan almak gerekir?

MEB tarafından düzenlenen EKYS sınavı 80 sorudan oluşmaktadır. Yanlışlar doğruyu götürmezken her soru 1.25 puan üzerinden değerlendirilir. 60’dan yüksek puan alanlar MEB tarafından mülakata davet kazanır.

EKYS 2021’de ne zaman yapılacak?

EKYS sınavı 2021 yılında 14 Mart tarihinde yapılacaktır. Sınav sonuçları ise 7 Nisan 2021’de adaylara duyurulacak.

EKYS sınav ücretleri ne kadar?

EKYS sınavı 14 Mart 2021 tarihinde yapılacak sınav için ödeme noktaları, Akbank şube ve ATM’ler, Albaraka Türk Katılım Bankası şube, ATM ve intenet bankacılığı, Finansbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, ING Bank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası şubeleri, ATM’leri ve intenet bankacılığı ile ödemeler yapılabilecek.

EKYS başvuruları nasıl yapılır?

EKYS puanları sınav sonuçları açıklanma tarihi sonrasında 3 yıl geçerlidir. Sınav başvuruları ÖSYM aracılığıyla 10.30 itibari ile başlayacak.

Sınav başvurularında pandemi nedeniyle HES kodunun olması zorunludur. Şahsen başvuru yapılması gerekirken adayların başvuru formu doldurması zorunlu tutulmaktadır. Yeni kimlik kartları EKYS için zorunlu olarak açıklanırken kimlik kartı olmayanlar ve almak isteyenler sınav için verilen geçici belgelerin fotoğraflı, imzalı ve mühürlü, barkodlu veya karekodlu olması gerekmektedir.

EKYS sınav şartları nelerdir?

Madde 5 – (1) Yönetici olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Yükseköğretim mezunu olmak.

b) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak.

c) Eğitim Yönetimi Sertifikasına sahip olmak.

ç) Yöneticiliğe ilk defa görevlendirilecekler bakımından bu Yönetmelikte belirtilen sınavlarda başarılı olmak.

d) Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak.

e) Yazılı sınav başvurusunun son günü itibarıyla son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak.

f) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine görevlendirilecekler bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.

(2) Bazı alan öğretmenleri ya da tüm öğretmenleri yazılı sınav/değerlendirme/uygulama sınavı sonucuna göre atanan eğitim kurumlarının yöneticiliklerine görevlendirileceklerde, bu eğitim kurumlarına daha önce aynı süreçlerden geçerek öğretmen olarak atanmış olma şartı aranmaz.

Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar şöyle;

Madde 6 – (1) Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Müdür olarak görev yapmış olmak.

b) Kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.

c) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında asaleten görev yapmış olmak.

(2) Müdür olarak görevlendirileceklerde ayrıca;

a) Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde, atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenleri kapsamında olmak,

b) İmam hatip liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmeni olmak,

c) Özel eğitim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde; bilim ve sanat merkezleri için bilim sanat merkezinde kadrolu olarak görev yapmış olmak, rehberlik ve araştırma merkezleri bakımından Rehberlik, diğer özel eğitim kurumları bakımından Özel Eğitim öğretmeni olmak,

ç) Fen liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji öğretmeni olmak,

d) Sosyal bilimler liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil öğretmeni olmak,

e) Güzel sanatlar liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Görsel Sanatlar/Resim veya Müzik öğretmeni olmak,

f) Spor liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Beden Eğitimi öğretmeni olmak,

şartları aranır.

(3) İkinci fıkrada belirtilen niteliklerde aday bulunmaması hâlinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir.

Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar

Madde 7 – (1) Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmak.

b) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

c) Adaylık dâhil en az iki yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak.