İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına müjde! Evleniyorlar..
Son Dakika
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...

EKYS'de başarı ve geçmek için kaç puan almak gerekir? EKYS puanı ne kadar süre geçerli?

MEB tarafından düzenlenen EKYS sınavı merak edilmeye devam ediyor. Pek çok kişi, EKYS'de başarı ve geçmek için kaç puan almak gerekir? EKYS puanı ne kadar süre geçerli? soruları araştırılıyor.

05 Şubat 2021 Cuma 23:14
EKYS'de başarı ve geçmek için kaç puan almak gerekir? EKYS puanı ne kadar süre geçerli?
Takip Et:

Her yıl MEB tarafından düzenlenen EKYS sınavları 2021 yılı ile birlikte merak edilmeye başlandı. Pek çok kişi MEB ve ÖSYM tarafından düzenlenen EKYS sınav tarihi, kaç yıl geçerli olduğu ve kaç puan alınması gerektiği araştırmalarına başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlara Yönetici Seçme Sınavı olarak bilinen EKYS sınavı 2021 yılında 14 Mart 2021 tarihinde uygulanacak. Başvuru tarihi 5 – 11 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacak.

EKYS nedir?

EKYS sınavı, okul müdürleri ve müdür yardımcılarına yapılan bir sınavdır. MEB ve ÖSYM işbirliği ile yapılan bu sınav sonuçlarında kurumlara yönetici seçilmektedir.

EKYS kaç yılda bir yapılır?

EKYS sonuçları açıklandıktan sonra 3 yıl boyunca geçerlidir. Aynı zamanda puan yükseltmek isteyen pek çok kişi de bu sınava girebilmektedir.

EKYS’de kaç puan almak gerekir?

MEB tarafından düzenlenen EKYS sınavı 80 sorudan oluşmaktadır. Yanlışlar doğruyu götürmezken her soru 1.25 puan üzerinden değerlendirilir. 60’dan yüksek puan alanlar MEB tarafından mülakata davet kazanır.

EKYS 2021’de ne zaman yapılacak?

EKYS sınavı 2021 yılında 14 Mart tarihinde yapılacaktır. Sınav sonuçları ise 7 Nisan 2021’de adaylara duyurulacak.

EKYS sınav ücretleri ne kadar?

EKYS sınavı 14 Mart 2021 tarihinde yapılacak sınav için ödeme noktaları, Akbank şube ve ATM’ler, Albaraka Türk Katılım Bankası şube, ATM ve intenet bankacılığı, Finansbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, ING Bank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası şubeleri, ATM’leri ve intenet bankacılığı ile ödemeler yapılabilecek.

EKYS başvuruları nasıl yapılır?

EKYS puanları sınav sonuçları açıklanma tarihi sonrasında 3 yıl geçerlidir. Sınav başvuruları ÖSYM aracılığıyla 10.30 itibari ile başlayacak.

Sınav başvurularında pandemi nedeniyle HES kodunun olması zorunludur. Şahsen başvuru yapılması gerekirken adayların başvuru formu doldurması zorunlu tutulmaktadır. Yeni kimlik kartları EKYS için zorunlu olarak açıklanırken kimlik kartı olmayanlar ve almak isteyenler sınav için verilen geçici belgelerin fotoğraflı, imzalı ve mühürlü, barkodlu veya karekodlu olması gerekmektedir.

EKYS sınav şartları nelerdir?

Madde 5 – (1) Yönetici olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Yükseköğretim mezunu olmak.

b) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak.

c) Eğitim Yönetimi Sertifikasına sahip olmak.

ç) Yöneticiliğe ilk defa görevlendirilecekler bakımından bu Yönetmelikte belirtilen sınavlarda başarılı olmak.

d) Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak.

e) Yazılı sınav başvurusunun son günü itibarıyla son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak.

f) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine görevlendirilecekler bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.

(2) Bazı alan öğretmenleri ya da tüm öğretmenleri yazılı sınav/değerlendirme/uygulama sınavı sonucuna göre atanan eğitim kurumlarının yöneticiliklerine görevlendirileceklerde, bu eğitim kurumlarına daha önce aynı süreçlerden geçerek öğretmen olarak atanmış olma şartı aranmaz.

Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar şöyle;

Madde 6 – (1) Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Müdür olarak görev yapmış olmak.

b) Kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.

c) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında asaleten görev yapmış olmak.

(2) Müdür olarak görevlendirileceklerde ayrıca;

a) Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde, atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenleri kapsamında olmak,

b) İmam hatip liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmeni olmak,

c) Özel eğitim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde; bilim ve sanat merkezleri için bilim sanat merkezinde kadrolu olarak görev yapmış olmak, rehberlik ve araştırma merkezleri bakımından Rehberlik, diğer özel eğitim kurumları bakımından Özel Eğitim öğretmeni olmak,

ç) Fen liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji öğretmeni olmak,

d) Sosyal bilimler liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil öğretmeni olmak,

e) Güzel sanatlar liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Görsel Sanatlar/Resim veya Müzik öğretmeni olmak,

f) Spor liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Beden Eğitimi öğretmeni olmak,

şartları aranır.

(3) İkinci fıkrada belirtilen niteliklerde aday bulunmaması hâlinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir.

Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar

Madde 7 – (1) Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmak.

b) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

c) Adaylık dâhil en az iki yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak.

 



Son Güncelleme: 05.02.2021 23:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
2021EkysSınavMebPuan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB EKYS başvuru kılavuzu yayımlandı
MEB EKYS başvuru kılavuzu yayımlandı
MEB okullarda yüz yüze eğitim şartlarını belirledi
MEB okullarda yüz yüze eğitim şartlarını belirledi
2021 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tarihi belli oldu
2021 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tarihi belli oldu
Öğretmenlere uygulanacak koronavirüs aşısında takvim belli oldu
Öğretmenlere uygulanacak koronavirüs aşısında takvim belli oldu
2021 EKYS sınavı başvuru tarihi belli oldu
2021 EKYS sınavı başvuru tarihi belli oldu
Öğretmenlerin aşılanması sürecine ilişkin açıklama
Öğretmenlerin aşılanması sürecine ilişkin açıklama

Popüler Haberler

Show Tv Ramo son bölümde neler oldu? Sibel ölüyor mu? Esra Bilgiç diziye veda mı edecek?
83 hangi ilin plakası? Kırmızı Oda 83 plaka kodu hangi şehrin plakası?
Tohum destekleme ücretleri ve destek ödeme tarihleri
Survivor 2021 21. bölüm fragmanı 6 Şubat 2021 Cumartesi
Tarım ve Orman Bakanlığı kekik desteklemesi nasıl alınır?
Bugün gram altın ne kadar oldu? 6 Şubat 2021 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim indirimli ürünler kataloğu 6 Şubat 2021 Cumartesi indirim fırsatları
Kırmızı Kamyon dizi oyuncuları kimler? Kırmızı Kamyon oyuncu kadrosunda kimler var?
Altın ne kadar oldu? 6 Şubat 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 6 Şubat 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Güncel gümüş fiyatları 6 Şubat 2021 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Hurda araç ÖTV indirimi ne kadar oldu? Hurda Araç ÖTV İndirimi Resmi Gazete'de yayınlandı!
Bu hafta vizyonda hangi filmler var? 2019 Aralık Ayı Vizyona girecek yabancı ve yerli filmler
Adliyeler ne zaman açılacak, adliyeler salgın nedeni ile kapalı mı, adliyeler açılacak mı?
İnşaat Mühendisi ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?
2020 yeni Nissan Micra'nın Türkiye satış fiyatı belli oldu
TV 8 canlı yayın akışı 6 Şubat 2021 Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Netflix Tribes of Europa ne zaman başlıyor? Tribes of Europa fragmanı yayınlandı
Nöbetçi Noter 7 Şubat 2021 Pazar açık noterler listesi - 7 Şubat 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 6 Şubat 2021 Cumartesi
Seküler nedir, ne demek? TDK Seküler anlamı
Kaymakamlık yardım başvurusu, belediye erzak yardımını ve valilik maddi yardım başvuruları nereye, nasıl yapılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.