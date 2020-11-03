EKPSS ne zaman yapılacak?

EKPSS NE ZAMAN?

EKPSS, 15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşecek. Sınav saat 10: 15'te başlayacaktır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun görüşmesi ve önerilerin incelemelerine ilişkin sınavla alakalı şu kararlar alınmıştır:

Görme engellilere grafik ve şekil soruları sormamak,

Büyük harflerle yazılmış sorular içeren bir kitapçık isteyen (16 ya da 18 punto) Görme engelli kişiler bu testleri cevaplandırabilir,

İsteyen görme engelli kişilere okuma ve işaretleme konusunda yardımcı olması için bir çalışanın görevlendirilir, ancak bu durumda, başka birinin okuduğunu anlamada zorluk nedeniyle herhangi bir dezavantajın olmaması için sınav süresine ek 2/3'ünü ekler.