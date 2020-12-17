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EKPSS branş sıralaması nedir, branş bazında sıralamaları güncellendi mi?

EKPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra EKPSS branş sıralaması nedir, branş bazında sıralamalar güncellendi mi merak ediliyor.

17 Aralık 2020 Perşembe 18:31
EKPSS branş sıralaması nedir, branş bazında sıralamaları güncellendi mi?
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15 Kasım 2020 tarihinde düzenlenen EKPSS sonrasında bugün itibariyle sonuçlar açıklandı. Sınava katılan adaylar branş sıralamasıyla ilgili araştırma yapıyor.

EKPSS branş bazında sıralamaları açıklandı mı?

EKPSS sonuçları bugün erişime açıldı. Ancak branş bazında sıralamaları henüz güncellenmedi. Branş bazında sıralamaları güncellendiğinde haberimize eklenecektir.

EKPSS branş sıralaması nedir?

Branş sıralaması, adayların bilgilendirilmesi amacıyla oluşturulan ve kendileri ile aynı alanda sınava giren adaylar arasındaki başarı durumlarına ilişkin değerlendirme yapabilecekleri bir hizmettir.

EKPSS atamaları nasıl yapılacak?

Yerleştirme işleminde adaylar, puanları ve tercih sıraları esas alınarak ilgili kadrolara yerleştirilir. MEB tarafından yapılacak engelli öğretmen alımlarına ilişkin yerleştirme işlemleri de yine EKPSS sonucuna göre MEB tarafından yapılacaktır. Atamalar sırasında adayların öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan ile kadrolar için gerekli nitelikler elektronik ortamda değerlendirilir. EKPSS sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir.

 



Son Güncelleme: 17.12.2020 18:31
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Anahtar Kelimeler:
EKPSSBranşAtama
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