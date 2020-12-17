EKPSS atanmak için baraj puanı kaç, kaç puan gerekli? EKPSS memurluk puanları

2020 EKPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler atamalara çevrildi. Sınava giren binlerce kişi atanmak için kaç puan almak gerekir sorusunu gündeme getirdi. EKPSS atama puanları illere ve açılacak kadrolara göre değişmektedir. Bu yüzden baraj puanı kesin olarak bilinmiyor.

2019 yılında 27.730 kişi tercih yapmış ve 396 kişi atanmıştı. Önlisans alanında tercih yapan 5.845 kişiden ise 448 kişi atanmıştı. Lisans alanında ise toplam 3.193 kişi tercih yapmış ve 217 kişi yerleştirilmişti.

EKPSS puan hesaplaması

Bilindiği gibi KPSS puanı memur olmak için gereklidir. En düşük 60 puan alınarak memur olunmaktadır. 60 puanın altında kalan kişilerin ataması yapılmaz. 2020 KPSS sınavında da adayların en az 60 puan almaları gerekmektedir.

EKPSS sınavında her test için verilen cevaplar ayrı ayrı değerlendirilir. Her adayın cevaplara verdiği doğru ve yanlış sayısı da hesaplanır ve standart sapma ortaya çıkar. Doğru sayısı yanlış sayısının 4/1’ine bölünür ve adayın ham puanı ortaya çıkar.

Genel Kültür Genel Yetenek testlerinin standart puanları 0,5 olarak hesaplanır ve adayların ağırlıklı puanları bulunur. Ağırlık puanların en küçüğü 40 en yükseği ise 100 puandır. Puanlar alanlara göre EKPSS1, EKPSS2 ve EKPSS3 olarak üç farklı şekilde açıklanır.