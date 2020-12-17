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EKPSS 60, 65, 70, 80 puan alanlar nereye atanır? EKPSS atanmak için kaç puan almak gerekli?

Bugün açıklanan EKPSS sonuçlarında puanlarını öğrenen adaylar hangi kadrolara yerleşebileceklerini araştırmaya başladı. EKPSS ile atanmak isteyen adaylar kaç puan almaları gerektiğine içeriğimizde yer verdik.

17 Aralık 2020 Perşembe 18:20
EKPSS 60, 65, 70, 80 puan alanlar nereye atanır? EKPSS atanmak için kaç puan almak gerekli?
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EKPSS sonuçları bugün ÖSYM tarafından açıklandı. 15 Kasım 2020’de yapılan sınava 97.647 kişi katılmıştı. Puanlarını öğrenen memur adayları, puanlarının hangi kurumlara yettiğini araştırıyor.

EKPSS memurluk için kaç puan gerekiyor?

EKPSS 2020 taban puanlarının daha açıklanmamasında dolayı 60,70 ve 80 puan adayların nereye yerleşme şansını bulacakları belli değil. Kılavuzun ve taban puanlarının açıklamasının ardından adaylar kurumlara kaç puanın gerekli olduğunu öğrenebilir. EKPSS’DE baraj puanı kadro ve şehirlere göre farklılık gösterir.

Tercih kılavuzu başvuru özel koşulları nelerdir?

Tercih kılavuzunda belli olan kadrolara başvuracak adayların belirlenen kadrolara ataması gerçekleştirilmesi için aranan koşulların hepsini karşılaması gerekir. Aksi takdirde kadrolara yerleşseler bile atamaları yapılmayacak. Şu durumlara adayların dikkat etmesi gerekir;

-Tercih edilecek kadronun öğrenim şartlarını ve istenilen özelliklere sahip olunması gerekir.

-Belirlenen kadrolarda birden fazla öğrenim dalına izin veriliyorsa bunların sadece birini karşılamak yeterli olacaktır.

-Adaylar, diploma ya da geçici mezuniyet belgelerine ve tercih edecekleri kadrolara ile ilgili; sertifika vb. istenilen belgelere, tercih işleminin son başvuru tarihi ile sahip olmaları gerekmektedir. Mezun olunan eğitim düzeyi, program/alan ile ilgili şartları karşılamadığı bir kadroya tercihleri arasında yer veren adayların yerleştirilmeleri halinde ilgili kurum tarafından atamasının yapılmayacağını göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

EKPSS sonucu ile yerleştirme nasıl yapılır?

Yerleştirme sırasında adayların puan ve tercih sıralamalarına bakılarak kadroya yerleştirilir. İstenilen özelliklerin kontrolü yapılan adayların herhangi birinde tutarsızlık olursa yerleştirme iptal edilir.

Kura ile yerleştirme nasıl yapılır?

İlköğretim veya ortaokul düzeyinde kuraya başvuran adaylar arasından kura çekimi ile tercihlere göre yerleştirme yapılır. İstenilen özellikler kontrol edilir, herhangi birinde tutarsızlığa rastlanılırsa yerleştirme iptal edilir.



Son Güncelleme: 17.12.2020 18:20
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYMEKPSS
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