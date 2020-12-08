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EKPSS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM EKPSS sonuç sorgulama

EKPSS 2020 sonuçlarının ne zaman netlik kazanacağı merak edilmeye başlandı. Yetkililerden gelen açıklama nedir? EKPSS sonuçlarına giren vatandaşlarımız sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını araştırmaya devam ediyor.

08 Aralık 2020 Salı 16:13
EKPSS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM EKPSS sonuç sorgulama
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EKPSS sorularının ne cevaplarının zaman yayınlanacağı merak edilmeye başlandı. 15 Kasım Pazar günü saat 10:15’de düzenlenmişti. Sınav sonrasında sınava katılım sağlayan vatandaşlar ne zaman erişime açılacağını merak etmeye başladı.

EKPSS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? (2020)

Sınav sonuçlarının 17 Aralık gününde erişime açılacaktır. Sonuçlar adayların adreslerine iletilmeyecektir. Adaylar, sınav sonuçlarını TC kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr web adresi üzerinden kontrol edeceklerdir.

Sınav sonuçlarına ilişkin bilgiler, doğru ve yanlış cevapların sayısını ve adayların sınavlara verdikleri notları içerecektir. Web sitesinde yayınlanan sonuçlara ilişkin bilgiler adaylara iletilir. ÖSYM, adayların sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak için "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" ni hayata geçirdi. Bu amaçla sistem tarafından rastgele oluşturulan "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. İşleme, https://sonuc.osym.gov.tr ​​adresindeki Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfası üzerinden ulaşılabilir.

ÖSYM SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN (osym.gov.tr)

EKPSS Soruları ve Cevapları Yayımlandı

15 Kasım 2020 tarihinde düzenlenen 2020 Kamu Personeli Engelli Seçme Sınavı (2020-EKPSS) temel soru ve cevap anahtarlarının yer aldığı broşürlerin% 10'u aşağıdaki bağlantıda gösterilmektedir. Sınava kayıt yaptıran adaylar Kitapçık Temel Soru Dizisinde yer alan tüm sınav sorularını 16 Kasım 2020 saat 15.45'ten itibaren alacaklardır. ÖSYM web sitesi https://ais.osym.gov.tr ​​T.C. Aday kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak 10 gün boyunca erişebilecekler.

ÖSYM EKPSS SORU VE CEVAP EKRANI İÇİN TIKLAYIN (osym.gov.tr)

 



Son Güncelleme: 08.12.2020 16:13
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EKPSSSonuçÖSYM
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