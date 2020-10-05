İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Cano Bonomo ve Öykü Karayel'in bebek heyecanı! Öykü Karayel 1,5 aylık hamile
Cano Bonomo ve Öykü Karayel'in...
Süper Star'ın Süper Aşkı! Ajda Pekkan gönlünü Hakan Altun'a kaptırdı!
Süper Star'ın Süper Aşkı! Ajda...
Paris'te sonik patlama büyük bir panik yarattı
Paris'te sonik patlama büyük bir...
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye rastlanan işletme sahibi gözaltına alındı
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye...

Ekim 2020 KYK burs ve kredileri bayramdan önce mi yatacak? Kyk Ödemeleri ne zaman hesaplara yatar?

KYK burs ve kredileri bayramdan önce mi yatacak? Kyk Ödemeleri ne zaman hesaplara yatar? haberi, basına aktarıldığı ilk günden bu yana büyük yankı uyandırırken, biz de haberin en sıcak ayrıntılarını takip etmeye devam ediyoruz. Hemen şimdi 5 Ekim Pazartesi günü yayınlanan haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

05 Ekim 2020 Pazartesi 02:44
Ekim 2020 KYK burs ve kredileri bayramdan önce mi yatacak? Kyk Ödemeleri ne zaman hesaplara yatar?
Takip Et:

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilen burs ve öğrenim kredisi ödemelerinin bayram öncesinde yatırılacağı açıklanmıştı. Bakanlık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine 6-10 Haziran tarihleri arasında yatırılması planlanan burs ve öğrenim kredilerinin bayram öncesinde yatırılacağı takvimi duyurdu.

Ödemeler, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yapılmaya başlandı.

T.C. kimlik numarasına göre KYK burs ve öğrenim kredisi ne zaman yatırılacak?

T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olanlara 19 Mayıs’ta,


T.C. kimlik numarasının son hanesi 2 olanlara 20 Mayıs’ta,

T.C. kimlik numarasının son hanesi 4 olanlara 21 Mayıs’ta,

T.C. kimlik numarasının son hanesi 6 olanlara 22 Mayıs’ta,

T.C. kimlik numarasının son hanesi 8 olanlara 23 Mayıs’ta yatırılacak.  



Son Güncelleme: 05.10.2020 02:44
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğretmenler dikkat! 2020 KPSS Ön lisans görev talep ekranı açıldı
Öğretmenler dikkat! 2020 KPSS Ön lisans görev talep ekranı açıldı
MEB duyurdu! Meslek liseleri uygulamalı eğitimlere yüz yüze olarak başlıyor
MEB duyurdu! Meslek liseleri uygulamalı eğitimlere yüz yüze olarak başlıyor
Üniversite adayları dikkat! 2020 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Üniversite adayları dikkat! 2020 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
MEB özel okulların yüz yüze eğitim konusunda uyardı
MEB özel okulların yüz yüze eğitim konusunda uyardı
MEB'den öğretmenleri ilgilendiren önemli ek ders kararları geldi
MEB'den öğretmenleri ilgilendiren önemli ek ders kararları geldi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan canlı dersler ile ilgili uyarı geldi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan canlı dersler ile ilgili uyarı geldi

Popüler Haberler

Ekim 2020 KYK burs ve kredileri bayramdan önce mi yatacak? Kyk Ödemeleri ne zaman hesaplara yatar?
Kredi Kartı Limiti Nasıl Arttırılır? Banka Kredi Kartı Limiti Arttırma İşlemleri
Heyet Raporu Ücreti Ne Kadar? E-Devlet Sağlık Raporu Sorgulama Nasıl Yapılır?
E-Devlet 2020 kira yardım başvurusu nasıl alınır? 2020 kira yardımı kimlere, kaç ay ödenir?
Halkbank emeklilere acil 5000 TL uygun faizli mini emekli kredi kampanyası
Burç tarihleri değişti mi? Astrolojik dengeleri değiştirecek açıklama
BDDK borçlu vatandaşları rahatlatıyor! Kredi kartı limitlerine yeni düzenleme
Çalışmayana devletten karşılıksız 1300 TL destek ödemesi! Başvuran herkes faydalanabiliyor!
Akbank düşük taksitli, sıfır faizli, 10 bin TL hızlı kredi başvurusu Ekim 2020
2020 Ekim ayı işsizlik maaşı ödemeleri ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ödemeleri hesaplara ne zaman geçer?
Zalim İstanbul Mine Tugay neden final yapıyor? Sebebi Mine Tugay mı?
İş Bankası cebe havale ile para gönderme işlemi
Taşeron işçilerin tediye ikramiyeleri kurban bayramı öncesi ödenecek mi?
Faturalı hat üzerine kredi başvurusu nasıl yapılır? Faturalı hatta kredi çekme yöntemi
Doktorlar dizisi tekrarları ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Doktorlar dizisi saat kaçta yayınlanacak?
Günlük burç yorumları 6 Ekim 2020 Salı Aşk sağlık ve kariyer günlük burç yorumları
Vakıfbank kredi kartı borcu kapatma kredisi limitleri ve başvuru şartları
SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşları 355 TL intibak ödemesi onaylandı mı? Emekliye intibak ne zaman ödenecek?
Devletten alınabilecek maddi yardımlar hangileridir? Başvuru şartları nelerdir?
Kimler emekli ek ödemesi alabilir? Emekli ek ödemeleri artırılacak mı?
Corona virüs denizden bulaşır mı? Denize girerken neye dikkat etmeliyiz?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.