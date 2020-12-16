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Ehliyet sınavları ne zaman yapılacak? MEB ehliyet sınavları ertelendi mi? MEB ehliyet sınav takvimi

Ehliyet alarak araç kullanmak isteyen vatandaşlar MEB ehliyet sınav tarihlerini araştırmaya başladılar. Ehliyet almak isteyen vatandaşlar ilk olarak MEB’in düzenlediği ehliyet e-sınavına giriyorlar. Sınavlar ise MEB tarafından belirlenen günlerde gerçekleştiriliyor.

16 Aralık 2020 Çarşamba 23:16
Ehliyet sınavları ne zaman yapılacak? MEB ehliyet sınavları ertelendi mi? MEB ehliyet sınav takvimi
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MEB resmi intenet sitesinde yayınlanan takvime göre ehliyet sınavları 7 gün boyunca 81 ilin tamamında  gerçekleştiriliyor. Sınava randevu alarak katılım sağlanıyor. Teorik eğitimlerini tamamlayan adaylar, başvurularını yaptıkları e-sınav merkezlerinde sınava girebilecekler. Sürücü kursu tarafından verilen teorik eğitimi tamamlayan adayların e-sınava girmeleri 10 veya 20 gün sürebiliyor. Sınav tarihinde şehir dışında olan adaylar bulundukları şehirde sınava girebilecekler.

 

Ehliyet sınav sonuçları nereden öğrenilecek?

 Ehliyet sınav sonuçları MEB’in e-sınav sonuç ekranında açıklanacak. Adaylar sonuçlarını T.C numaraları ve güvenlik kodlarını girdikten sonra görebilecekler. Sorgulama işlemi e-devlet üzerinden yapılacak.

 

Sınav kaç dakika sürecek?

 Sınava girecek adaylar elektronik sınav esnasında İlk Yardım Dersinden 12, Trafik dersinden 23, Motor ve Trafik Adabı derslerinden ise 6 soru olmak üzere toplamda 50 soru cevaplayacaklar. Sınav süresi de 45 dakika olacaktır.



Son Güncelleme: 16.12.2020 23:16
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EhliyetSınavNe ZamanMeb
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