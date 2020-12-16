Ehliyet sınavları ne zaman yapılacak? MEB ehliyet sınavları ertelendi mi? MEB ehliyet sınav takvimi

MEB resmi intenet sitesinde yayınlanan takvime göre ehliyet sınavları 7 gün boyunca 81 ilin tamamında gerçekleştiriliyor. Sınava randevu alarak katılım sağlanıyor. Teorik eğitimlerini tamamlayan adaylar, başvurularını yaptıkları e-sınav merkezlerinde sınava girebilecekler. Sürücü kursu tarafından verilen teorik eğitimi tamamlayan adayların e-sınava girmeleri 10 veya 20 gün sürebiliyor. Sınav tarihinde şehir dışında olan adaylar bulundukları şehirde sınava girebilecekler.

Ehliyet sınav sonuçları nereden öğrenilecek?

Sınav kaç dakika sürecek?

Ehliyet sınav sonuçları MEB’in e-sınav sonuç ekranında açıklanacak. Adaylar sonuçlarını T.C numaraları ve güvenlik kodlarını girdikten sonra görebilecekler. Sorgulama işlemi e-devlet üzerinden yapılacak.

Sınava girecek adaylar elektronik sınav esnasında İlk Yardım Dersinden 12, Trafik dersinden 23, Motor ve Trafik Adabı derslerinden ise 6 soru olmak üzere toplamda 50 soru cevaplayacaklar. Sınav süresi de 45 dakika olacaktır.