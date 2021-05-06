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EGYM PMYO 2021 başvuruları ne zaman, yeni alım yapacak mı?

Birçok aday PMYO başvuruları için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Emniyet Teşkilatında polis ihtiyacının karşılanması için ön lisans düzeyinde eğitim ile öğretim verilmekte. Bu sene yeni başvuruların ne zaman başlayacağını merak eden milyonlarca aday EGYM PMYO 2021 başvuruları ne zaman, yeni alım yapacak mı? Sorularına yanıt arıyor. İşte 2021 EGYM PMYO alımlarına dair merak edilen soruların yanıtı…

06 Mayıs 2021 Perşembe 19:55
EGYM PMYO 2021 başvuruları ne zaman, yeni alım yapacak mı?
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PMYO 2021 başvuruları ile ilgili meraklı bekleyiş devam ediyor. PMYO öğrencisi olabilmek için lise ve dengi okullardan mezun olunması gerekiyor. Peki, EGYM PMYO 2021 başvuruları ne zaman, yeni alım yapacak mı?

PMYO 2021 başvuru tarihleri ne zaman?

PMYO 2021 başvuru tarihleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Polis Akademisi resmi intenet sitesinde konuyla ilgili duyuru yapıldığında haberimizi güncelleyerek sizleri bilgilendireceğiz.

PMYO başvuru şartları nelerdir?

PMYO öğrencisi olmak için; Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği'nin 5. maddesi gereğince Yüksekokullara, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 10 uncu maddesinde belirtilen eğitim kurumlarından (Lise ve dengi okullardan) mezun olmak,

PMYO Giriş Yönetmeliğinin 8. maddesi gereğince; "18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerli olmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ekim tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmayan erkek adaylar için 24 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için ise 26 yaşından gün almamış olmak."

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılacak olan üniversiteye giriş sınavından istenilen puanı almış olmak, Polis Akademisi Başkanlığınca yapılan Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında ve ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılacak PMYO Sınavında başarılı olmak şartları aranıyor.

PMYO NEDİR?

PMYO “Polis Meslek Yüksekokulu” kelimelerinin kısaltılmış halidir. Emniyet Teşkilatının polis memuru ihtiyaçlarının karşılanması için ön lisans düzeyinde eğitim ve öğretim ile uygulama yapan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı parasız yatılı ve resmi üniformalı yükseköğretim kurumlarıdır.




Son Güncelleme: 06.05.2021 19:55
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