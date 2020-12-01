EGM POMEM 8 bin polis alımı başvurusu ne zaman yapılacak?

POMEM, 8 bin polis alımları için ilk duyurusunu yayınladı. 8 bin yeni personel istihdam edileceğini açıklayan Polis Akademisi Başkanlığı, alımlara ilişkin başvuru tarihi hakkında açıklamalarda bulundu. Polislik başvurularında ilk açıklama Polis Akademisi’nden geldi. 27. dönem POMEM duyurusunda 6400 lisans (5.440 erkek ve 960 kadın), 1600 önlisans (1.360 erkek ve 240 kadın) olmak üzere 8 bin personel alımı yapılacak.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri’ne yapılacak alımlarda ön başvurular 8-21 Aralık 2020 tarihlerinde online olarak gerçekleşecek.

Mülakat nasıl olacak?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı adaylar, mülakat sınav komisyonunca mülakat sınavına alınmaktadır. Adaylara soruların yazılı olduğu kart çektirilir ve konuyla ilgili düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir.

Adaylar;

a)Bilgi düzeyi,

b)Kavrama,

c)Özgüven,

ç)İfade etme yeteneği,

d)Beden dilini kullanma becerisi olmak üzere beş farklı kritere göre, her bir kriter yirmi puan olmak üzere yüz tam puan üzerinden değerlendirilecek. Adayın mülakat sınavından başarılı olması için en az yetmiş (70) puan alması gerekmektedir.