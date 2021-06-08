Eğitimde telafi dönemi yaklaşıyor

Korona virüs ile mücadele sonrasında kademeli normalleşme devam ederken, okullar kapılarını yüz yüze eğitim olacak şekilde tüm kademelere açtı.

Telafi eğitim başlıyor

Yaşanan pandemi süreci sebebiyle okullarda eğitim 1 yılı aşkın süredir hibrit (uzaktan ve yüz yüze) eğitim olarak devam ediyor. Haftanın belli günlerinde yüzyüze eğitim için okullara gelen öğrenciler, diğer günlerde ise uzaktan eğitimlerine EBA platformu ve EBA TV kanalları üzerinden devam etti.

Öte yandan Kademeli normalleşme ile birlikte 1 Haziran tarihinde başlayan yüz yüze eğitim yerini 18 Haziran tarihinden itibaren telafi eğitimine bırakıyor. Liselerde ise sorumluluk sınavlarının tamamlanmasından sonra 2 Temmuz tarihinden telafi eğitimi başlayacak. Okullar bu süreçte yeni eğitim öğretim yılı başlayana kadar devam edecek.

Bakanlığın açıklamasına göre telafi eğitimleri kapsamında yaz aylarında isteyen öğrenciler için okullar açık tutulacak ve öğrenciler fiziksel etkinliklere ve akademik çalışmalara da katılabilecek.