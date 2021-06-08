Eğitimde telafi dönemi yaklaşıyor

Korona virüs ile mücadele sonrasında kademeli normalleşme devam ederken, okullar kapılarını yüz yüze eğitim olacak şekilde tüm kademelere açtı.
Telafi eğitim başlıyor
Öte yandan Kademeli normalleşme ile birlikte 1 Haziran tarihinde başlayan yüz yüze eğitim yerini 18 Haziran tarihinden itibaren telafi eğitimine bırakıyor. Liselerde ise sorumluluk sınavlarının tamamlanmasından sonra 2 Temmuz tarihinden telafi eğitimi başlayacak. Okullar bu süreçte yeni eğitim öğretim yılı başlayana kadar devam edecek.
Bakanlığın açıklamasına göre telafi eğitimleri kapsamında yaz aylarında isteyen öğrenciler için okullar açık tutulacak ve öğrenciler fiziksel etkinliklere ve akademik çalışmalara da katılabilecek.
Son Güncelleme: 08.06.2021 20:16