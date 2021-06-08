İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Eğitimde telafi dönemi yaklaşıyor

1 Haziran tarihinde başlayan kontrollü normalleşme ile birlikte okullarda kapılarını çocuklara aştı. Yüz yüze başlayan eğitim maratonu 18 Haziran tarihinden itibaren yerini telafi eğitimi maratonuna bırakıyor.

08 Haziran 2021 Salı 20:16
Eğitimde telafi dönemi yaklaşıyor
Takip Et:

Korona virüs ile mücadele sonrasında kademeli normalleşme devam ederken, okullar kapılarını yüz yüze eğitim olacak şekilde tüm kademelere açtı.

Yaşanan pandemi süreci sebebiyle okullarda eğitim 1 yılı aşkın süredir hibrit (uzaktan ve yüz yüze) eğitim olarak devam ediyor. Haftanın belli günlerinde yüzyüze eğitim için okullara gelen öğrenciler, diğer günlerde ise uzaktan eğitimlerine EBA platformu ve EBA TV kanalları üzerinden devam etti.

Telafi eğitim başlıyor

Öte yandan  Kademeli normalleşme ile birlikte 1 Haziran tarihinde başlayan yüz yüze eğitim yerini 18 Haziran tarihinden itibaren telafi eğitimine bırakıyor. Liselerde ise sorumluluk sınavlarının tamamlanmasından sonra 2 Temmuz tarihinden telafi eğitimi başlayacak. Okullar bu süreçte yeni eğitim öğretim yılı başlayana kadar devam edecek.

Bakanlığın açıklamasına göre telafi eğitimleri kapsamında yaz aylarında isteyen öğrenciler için okullar açık tutulacak ve öğrenciler fiziksel etkinliklere ve akademik çalışmalara da katılabilecek.


Son Güncelleme: 08.06.2021 20:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MebTelafi Eğitimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
e-Okul adrese dayalı okul sorgulama ekranı 2021
e-Okul adrese dayalı okul sorgulama ekranı 2021
BİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak? 2021 Bilsem kayıt tarihleri açıklandı mı?
BİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak? 2021 Bilsem kayıt tarihleri açıklandı mı?
LGS'ye girmeden lise tercihi yapılır mı? Sınavsız alan liseler var mı, hangileri?
LGS'ye girmeden lise tercihi yapılır mı? Sınavsız alan liseler var mı, hangileri?
2021 LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS puan ve net hesaplama işlemleri
2021 LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS puan ve net hesaplama işlemleri
Liselerde yüz yüze eğitim ne zaman, zorunlu mu?
Liselerde yüz yüze eğitim ne zaman, zorunlu mu?
LGS salon görevli ücretleri ne zaman ödenecek?
LGS salon görevli ücretleri ne zaman ödenecek?

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı dizisi Psikolog karakteri kimdir? Seda Akman'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Seksenler Amelie Kimdir? Zeynep Demirel kimdir, kaç yaşında?
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Emin karakterine Onur Şan hayat veriyor
Masumlar Apartmanı Safiye'nin hastalığı ne? Neden sürekli temizlik yapıyor? Obsesif kompulsif bozukluk hastalığının tedavisi nasıldır?
Bugün hangi maçlar var? 8 Haziran 2021 Salı Hangi maç hangi kanalda?
Baraj dizisi Eylül kimdir? Burcu Kirman'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Masumlar Apartmanı dizisi Meryem kimdir? Serpi Gül yer aldığı dizi ve film yapımları
Masumlar Apartmanı Han neden çöpten kağıt karton topluyor? Han'ın hastalığı ne? Dispozofobi nedir?
Hekimoğlu dizisi Mahir kimdir? Serdar Orçin kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Masumlar Apartmanı dizisi Memduh Dede karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Atilla Şendil kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sıcaklara en iyi vantilatör modelleri 2021 hangileridir?
Kanuni Sondaj Gemisi kaç metre, özellikleri nelerdir? Kanuni Sondaj Gemisi nerede çalışmalar yapıyor?
2021 reklam ve video izleyerek para kazanma uygulamalar ve siteler
Kalp Yarası Ferit ( Gökhan Alkan ) kimdir?
Acemi Anneler dizisi Sevda karakterini kim canlandırıyor? Begüm Topçu biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Gerçek adı nedir? Semi Sırtıkkızıl nereli, yaşı kaç?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar kimdir? Pelin Akil hakkında bilgiler
Masumlar Apartmanı dizisindeki Naci Öğretmen karakteri Kimdir? Tansel Öngel dizideki rolü ve hayatı
Saçımı satmak istiyorum, ne kadara satılır? Saç satın alan kuaförler
Masumlar Apartmanı dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ali Sürmeli olmayacak mı? Doğan Baba karakteri diziden ayrılacak mı, ne olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.