Eğitim - Sen: Okulların açılabilmesi için salgın kontrol altına alınmalı!

Eğitim – Sen tarafından yapılan açıklamalar okulların açılması konusunda ki endişeleri güçlendirdi. Yapılan açıklamalarda ülkenin vaka sayılarının yüksek olması nedeni ile okulların açılmasının zor olacağı düşünülürken 171 okulda Covid-19’a yakalanan personel olduğu belirtildi.

Mart ayından beri kapalı olan okulların 21 Eylül tarihinde açılacak olması sonrasında Eğitim – Sen tarafından yapılan açıklama ile tekrar gündemde yerini aldı. Özellikle büyük illerde vaka sayılarının önlenemez şekilde artmasından endişe duyduklarını açıklayan Eğitim – Sen yetkilileri 21 Eylül tarihinde ki açılışın erken ve endişe verici olduğunu belirtti.

Eğitim – Sen ve diğer eğitim sendikalarının ortak olarak Sağlık Bakanlığı’na okulların üniversiteler gibi ikinci dönem başlaması ile ilgili yazı yazmaları ise endişelerin ne denli yüksek olduğunu gözler önüne serdi.

Yüz yüze eğitim için hızlı davranıldığını ve bu durumun tartışarak yapılması gerektiği düşüncesinde olan Eğitim – Sen yetkilileri, ‘Ancak, salgının kısmi de olsa baskı altına alınamadığı, eğitim kurumlarında yeterli ve gerekli önlemlerin alınmadığı koşullarda bunun gerçekleşmesi mümkün değildir.’ Açıklamaları ile dikkat çekildi.

Eğitim – Sen devam eden açıklamasında, ‘Okullarda yüz yüze eğitime başlanamazsa uzaktan eğitimin nasıl olacağı ise ayrı bir tartışma konusudur. Uzaktan eğitime erişim, yapılacak eğitimin içeriği, kullanılacak ders içerikleri, uzaktan eğitimle ilgili yapılacak düzenlemeler zaman kaybetmeden tartışmaya açılarak hızlıca en temel sorunlara çözüm üretilmeye çalışılmalıdır. Önümüzdeki günlerde sendikamız Eğitim Sen tüm bu konuları tartışmaya devam edecek, öneri ve eleştirilerini kamuoyu ile paylaşmayı sürdürecektir.’ İfadelerine yer verildi.