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Eğitim görevlilerine ek ders ve ders ücreti müjdesi

Resmi Gazete’de bugün yayınlanan ilana göre ek ders saatleri ve ders saatlerinde değişikliğe gidildi. Buna göre eğitim görevlilerine verilen imkan 35 saatten 39 saate çıkartıldı.

05 Mart 2021 Cuma 15:09
Eğitim görevlilerine ek ders ve ders ücreti müjdesi
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Bugün Resmi Gazete’de birbirinden çeşitli ilanlar yayınlandı. Bu ilanların içerisinde toplumun büyük bir kesimi ilgilendiren kararlar yer alıyor. Türk Lirası kuvvetleri personeli hakkında çıkartılan kararların yanında eğitim dünyasında yakından ilgilendiren kararlar yayınlandı. Buna göre ek ders ve ders saatleri değiştirildi. Yeni kararlara göre ek ders saatlerinde ve normal ders saatlerinde ücretli ders görevi alacak eğitim görevlilerinin imkanı haftada 35 saat iken bu saat miktar 39 saate çıkartıldı. Bu kadar pandemi sürecinde büyük bir özveriyle çalışan eğitim görevlilerine müjdeli bir haber olarak yansıdı. Karar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çatısı altında yayınlandı. Cumhurbaşkanı onayıyla yayınlanan bu kararı sonrasında pandemi sürecinde büyük bir fedakarlıkla çalışan eğitim görevlileri mutlu oldum. Bizler de bu kararları haklı bir gerekçe olarak buluyor, öğretmenlerimiz eğitmenlerimize büyük bir moral sağlayacağını düşünüyoruz.



Son Güncelleme: 05.03.2021 15:09
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EğitimEk Ders
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