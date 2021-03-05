Eğitim görevlilerine ek ders ve ders ücreti müjdesi

Bugün Resmi Gazete’de birbirinden çeşitli ilanlar yayınlandı. Bu ilanların içerisinde toplumun büyük bir kesimi ilgilendiren kararlar yer alıyor. Türk Lirası kuvvetleri personeli hakkında çıkartılan kararların yanındadünyasında yakından ilgilendiren kararlar yayınlandı. Buna göreve ders saatleri değiştirildi. Yeni kararlara göre ek ders saatlerinde ve normal ders saatlerinde ücretli ders görevi alacak eğitim görevlilerinin imkanı haftada 35 saat iken bu saat miktar 39 saate çıkartıldı. Bu kadar pandemi sürecinde büyük bir özveriyle çalışan eğitim görevlilerine müjdeli bir haber olarak yansıdı. Karar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çatısı altında yayınlandı. Cumhurbaşkanı onayıyla yayınlanan bu kararı sonrasında pandemi sürecinde büyük bir fedakarlıkla çalışan eğitim görevlileri mutlu oldum. Bizler de bu kararları haklı bir gerekçe olarak buluyor, öğretmenlerimiz eğitmenlerimize büyük bir moral sağlayacağını düşünüyoruz.