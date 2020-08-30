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Eğitim alanında beklenen KDV indirimi geldi! Yüzde 8 olan KDV yüzde 1'e çekildi

Okulların 31 Ağustos tarihinde uzaktan eğitim olarak açılması kararından sonra özel okulların ücret iadesi yapıp yapmayacağı tartışmaları sürerken Eğitim alanında beklenen KDV indirimi geldi ve özel okul üniversitelerde eğitim ücretlerinde KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e çekildi.

30 Ağustos 2020 Pazar 14:23
Eğitim alanında beklenen KDV indirimi geldi! Yüzde 8 olan KDV yüzde 1'e çekildi
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Yaşanan korona virüs vaka sayılarındaki artış ve vaka sayısının günlük bin 500'leri aşmasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı 31 Ağustos tarihinde okullarında uzaktan eğitim olarak açılmasına karar vermişti.

2020 2021 eğitim öğretim yılının uzaktan eğitim olarak başlamasıyla birlikte özel okul ücretleride tartışma konusu oldu. Bir çok veli daha geçen seneden ödemeye başladıkları eğitim öğretim ücretlerinde uzaktan eğitim olarak geçirilen sürelerin ücretlerinde indirim yapılmasını talep etti.


Bazı özel okullar bu talepleri dikkate alıp indirim uygularken bazı özel okullar ise konuya pek sıcak bakmadılar.

Özel okulların ücret indirim veya geri iade tartışmaları sürerken bugün resmi gazete'te KDV indirim haberi geldi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre özel okul ve özel üniversitelerin eğitim ücretlerinde KDV indirimi yapıldı. Mevcutta yüzde 8 olan KDV oranı karar ile birlikte yüzde 1 'e çekildi.

 



Son Güncelleme: 30.08.2020 14:23
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Anahtar Kelimeler:
özel Okul Kdv IndirimiKdv Indirimleri
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