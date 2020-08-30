Eğitim alanında beklenen KDV indirimi geldi! Yüzde 8 olan KDV yüzde 1'e çekildi

Yaşanan korona virüs vaka sayılarındaki artış ve vaka sayısının günlük bin 500'leri aşmasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı 31 Ağustos tarihinde okullarında uzaktan eğitim olarak açılmasına karar vermişti.

2020 2021 eğitim öğretim yılının uzaktan eğitim olarak başlamasıyla birlikte özel okul ücretleride tartışma konusu oldu. Bir çok veli daha geçen seneden ödemeye başladıkları eğitim öğretim ücretlerinde uzaktan eğitim olarak geçirilen sürelerin ücretlerinde indirim yapılmasını talep etti.

Bazı özel okullar bu talepleri dikkate alıp indirim uygularken bazı özel okullar ise konuya pek sıcak bakmadılar.

Özel okulların ücret indirim veya geri iade tartışmaları sürerken bugün resmi gazete'te KDV indirim haberi geldi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre özel okul ve özel üniversitelerin eğitim ücretlerinde KDV indirimi yapıldı. Mevcutta yüzde 8 olan KDV oranı karar ile birlikte yüzde 1 'e çekildi.