EBA'ya ne oldu? Sisteme neden erişim sağlanamıyor?

EBA tarafından verilen online eğitim süreci bugün yaşanan aksaklık nedeniyle sekteye uğradı. Sisteme erişim sağlayamayan öğrenciler sistemin çöktüğünü düşündü. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sistemde yaşanan sorun hakkında bilgiler verdi.

EBA çöktü mü?

EBA çok kalabalık hatası nedeniyle öğrencilerin sisteme giriş yapmasına izin vermedir. Aynı anda çok fazla öğrencinin giriş yapmasından kaynaklanan bu sorunun temel nedeni olarak yoğunluk gösterildi.

EBA çok kalabalık hatası

EBA sisteminde binlerce öğretmen ve öğrencinin aynı anda bulunmasından dolayı sistemin kısa bir süreliğine hata verdiği açıklanırken, bu süreçte öğrencilerin EBA TV kanallarını takip etmeleri istendi. Bu hata ile karşı karşıya kalan öğrencilerin TV üzerinden eğitimlerine devam etmeleri istendi.

EBA TV canlı yayın dersleri