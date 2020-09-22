Küresel çapta yaşanan koronavirüs belirsizliği sebebiyle ülkemizde de okullar 2020 2021 eğitim öğretim yılına uzaktan eğitim olarak başladı.

İlkokul birinci sınıflar dışındaki tüm kademeler eğitim öğretime uzaktan eğitim olarak devam ediyor.

Uzaktan eğitime devam eden öğrenci ve öğretmenler eğitim öğretim faaliyetleriniplatformu ve eba tv kanalları üzeriden gerçekleştiriyor.

Diğer yandan Milli Eğitim Bakanlığı eğitim öğretimin aksamaması için her türlü tedbir ve önlemi alıyor. Bu kapsamda yeni eğitim öğretim yılında ilkokul ve ortaokul öğretmenlerine normal eğiti öğretimde olduğu kadar ders sayısının eba üzeriden canlı ders olarak tanımlama imkanı getirildi. Yani sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenleri nromal eğitimde sınıflarına kaç saat yüz yüze eğitim veriyor ise aynı şekide uzaktan eğitimde de o kadar canlı dersi kendisi eba üzerinden tanımlayıp öğrencilere canlı ders verebilecek.

Ancak durum böyle olunca ve ilk yoğunluğuda ekleninde şu sıralar EBA'ya erişim sağlanamıyor. Eğitim öğretim faaliyetleri için sisteme girmeye çalışan öğrenci ve öğretmenler çok kalabalık uyarısı alıyorlar. Sistemin önümüzdeki saatlerde aktif olması ve düzelmesi beklenmektedir.