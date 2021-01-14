EBA'da puan yükseltme yöntemleri ve puan arttırma yöntemleri

EBA’dan puan kazanma ve toplama için kolay yöntem(2021)

Eğitim Bilişim Ağı (EBA), 2012 senesinde öğrencilerin okulda öğrendiklerini tekrar etmesi ve eğitim, öğretimi desteklemek adına açılan EBA, 2021 senesinde de çalışmalarına devam etmekte.

FATİH projesinin çerçevesinde hazırlanan EBA; öğrencilerin kolay bir şekilde derslere ve dersin içeriğine intenet ortamından ulaşması adına, öğretmen ve öğrencilerin arasındaki iletişimin kopmaması, derslerin tümünü en verimli bir şekilde almalarına yardımcı oluyor.

Özellikle bu zorlu covid-19 pandemisi döneminde EBA, öğrenciler ve öğretmenlerin derslere katılım sağlaması ve eğitim öğretim yılının devam etmesini sağlıyor. Müfredattaki konular EBA’dan işlenirken bir yandan da öğrencilere sosyalleşme imkanı veriliyor.

Eğitim içeriklerinin ve programın devamlı bir şekilde yenilendiği EBA; dijital bir içerik ağıdır. Özellikle zorlu covid-19 döneminde; öğrencilerin okullarından ve alacakları eğitimden geri kalmamasını sağlamakta. Özellikle EBA’ da öğrencilerin dersleri dışında öğrenebileceği çeşitli aktivite ve konuların videolu halleri de bulunuyor.

EBA’ da öğretmenler ve öğrenciler için; EBA’ya giriş sıklıkları ve EBA’ da yaptıkları aktiviteye göre puanlama sistemi bulunuyor. Öğrenci ve öğretmenlerin EBA puanını yükseltmek için yapabilecekleri birçok yöntem mevcut. Bizde bu haberimizde puanlarını üst seviyelere taşımak isteyen öğretmen ve öğrencilere bilgiler vereceğiz.

EBA puan yükseltme taktikleri

EBA puanları ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) henüz bir açıklama yapmadı. Yani EBA puanları neyde kullanılacak, ne işe yarayacak belli değil. Lakin yine de öğretmenler ve öğrencilerin arasında puan toplama rekabeti başladı bile.

Bu sebepten ötürü birçok öğrenci ve öğretmen puanlarını nasıl arttıracağını araştırmaya başladı böylece konu gündeme taşındı. Puanları arttırma yarışı ise devam ediyor.

Yazımıza geçmeden önce öğrenciler için bir adet önerimiz olacak; puan kazanmak için hile yapmayınız bunun yerine EBA’yı daha sık ziyaret ediniz. Aşağıda bahsedeceğimiz taktikler ile puanınızı normal şekiller ile arttırınız.

EBA’ da puan arttırmak için taktikler

Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre; EBA puanı kanelerde yer alacak olan notları etkileyecek. Bu nedenle birçok öğrenci EBA puanını nasıl yükselteceğini bilmek istiyor ve bunun için ise; Eba’dan puan yükseltme, puan yükseltme hilesi gibi konuları araştırmakta.

• EBA’ya aksatmadan, düzenli bir şekilde giriş yapınız, • Kendi çalışmalarınızı ortaya koyun(oluşturun), • Katılım ve sertifika belgelerini sisteme ekleyiniz, • Dersler menüsüne giriniz, • Bolca test yapın, • Kütüphaneye katılım gösterip zaman geçiriniz, • Derslerinizin üzerine düşün ve zamanın çoğunda derslere çalışın, • Düzenli bir şekilde okuma aktivitelerinde yer almaya çalışınız,

• Alıştırma yapın.

Öğrenciler EBA’ dan nasıl puan kazanabilir? (2021)

Öğrenciler, EBA sistemine yaptığı çoğu girişte ve katılım gösterdikleri bütün aktiviteler için puan topluyor. Video seyretme, düzenlenen etkinliklerde yer alma, alıştırmalarda bulunma, öğretmeni ile iletişim halinde olma gibi aktiviteler ile öğrenciler puan toplamaktadır. Hatta içerikleri ziyaret etmek, yeni içerikler kazandırmak, iletiler gönderme gibi etkenler bile puan kazandırıyor. Öğrenciler için konuyu biraz açacak olursak:

• EBA sistemine aksatmadan giriş yapınız:

Öğrenciler EBA’ya düzenli bir şekilde giriş yapar ise; 1 puan kazanmaktadırlar. Bu nedenle EBA’ya aksatmadan giriş yapmak gerekmektedir.

Öğrencilerin burada dikkat etmesi gereken mesele; puanların 24 saatte bir kazanılabileceği. Yani öğrenci 24 saatte bir kez giriş puanı kazanabilir.

• Kendiniz proje yapın:

Öğrenciler EBA Portfolyo katagorisinden oluşturduğu her yeni proje için 5 puan kazanmaktadır. Projeleri oluşturmak için EBA Portfolyo bölümüne giriş yapmak ve ardından projeyi yapmak gerekir.

Projelere önek vermek gerekirse; Hayvanları korumak, doğa aşkı gibi olabilir. Oluşturacağınız çalışmanın öğretici olmasına özen gösterin. Böylelikle farklı olabilir ve ayrıyeten puan kazanabilirsiniz.

• Katılım ve sertifika belgelerini sisteme tanımlayın:

EBA’ nın sistemine katılım ve sertifika belgelerini tanımlamanız, öğrenciler her katılım ve sertifika belgesi tanımladığında 5 puan kazanmaktadır. Sizin de sahip olduğunuz katılım veya sertifika belgesi bulunuyorsa “Sertifika veya Katılım belgesi ekle” bölümünden belgelerinizi tanımlayabilir ve 5 puanın sahibi olabilirsiniz.

• Dersler kısmına giriş yapınız:

Dersler kısmına giriş yaparak; bu bölümde yer alan videoları seyretmek, dersin içeriklerini okumak gibi bütün aktiviteler için öğrenciler 5 puan kazanıyor.

Okuma, yazma, dinleme gibi sınıflara giriş yapan öğrenci; puan kazanmak ile birlikte derslerini de yakından takip ederek geri kalmamış oluyorlar.

• Bolca test çözümü:

Sınavlar adlı bölümden öğrenciler dilerse öğretim seviyelerini ölçebiliyorlar. Bunun üzerine puan kazanmış oluyorlar ve böylece eksiklerini tespit ediyorlar. Bir yandan da puan kazanıyorlar.

Puan kazanmak isteyen öğrencilerin yaklaşık 10 dakika süre kadar sınavlar adlı bölümde kalmaları gerekiyor aksi taktirde puan alınamaz. Çözülen her test için 10’dan fazla doğru yanıt veren öğrenciler 15 puan kazanmakta.

• Kütüphaneye giriş yapınız:

Sporlar, sağlık ile ilgili bilgiler, teknolojik gelişmeler ve bilimden; oyun ve eğlence gibi kategorilere kadar her dal için ayrı ayrı içeriklerin yer aldığı kütüphane kısmından öğrenciler zamanlarını verimli bir şekilde harcayabilir. Böylelikle hem genel kültürünü güçlendirirken hem zaman değerlendirebilirler ve bunun yanında birde puan kazanabilirler.

Öğrencilerin kazanacağı puanların hangi dalın içinde olduğu ve hangi video veya neyi okuduklarına göre değişim gösteriyor. Bu puanlar ise genelde; 3, 5, 15 şeklinde oluyor.

• Bolca derslere çalışmaya özen gösterin:

Öğrenciler derslerine özen gösterip çalıştığı taktirde; pratik bir hâle getirebileceği ‘Çalışmalarım’ kısmından, ders çalışmakta olan öğrenciler büyük puanlar almaktadır.

Böylelikle derslerinize çalışarak hem okul hayatınızda hem de EBA’ da kolayca yükselişe geçebilirsiniz.

• Okuma aktivitelerine giriş yapınız:

Okuma aktivitelerine yapacağınız girişler ile de puan kazanabilirsiniz. Her okumanız için sistem size 3 puan verecektir. Yani birkaç PDF ile birçok içeriği okuyabilir ve böylelikle puan kazanabilirsiniz. Aktivitelere katılmak için EBA’ da PDF araması yapabilirsiniz.

• Alıştırmalara katılınız:

EBA üzerinden katılım göstereceğiniz alıştırmalarda, yani etkinliklere giriş yaptığınızda dersleri tekrar edebilmektesiniz. Bu tekrarlar ile bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. İstediğiniz konuya bakarak buradan alıştırmalar yapabilir böylelikle bir yandan gelişirken bir yandan puan kazanabilirsiniz.

EBA’da hileyle puan arttırma (2021)

Son olarak aşağıdaki önerilerimizde bir göz atın böylelikle kolay bir şekilde bolca puan kazanabilirsiniz;

• Etkileşim videolarını seyrederek, 15 puan kazanın.

• Aramalar kısmına Dosya yazınız, incelemesinde bulunacağınız bütün dosyalar için 3 puan kazanırsınız.

• Eğitimsel müzikleri dinleyerek, her bir müzik için 3 puan kazanırsınız.

• Bakacağınız her ses içerikleri size 3 puan olarak geri dönüş yapacak.

• Profilinize bilgilerinizi yazarak, yani profilinizdeki bilgilerinizi eksiksiz ve doğru doldurursanız 3 puan elde edersiniz.

• 4 işlemi yaptığınızda puan kazanırsınız. Bunun için yapmanız gereken 4 işlemden birini(toplama, çıkartma, bölme, çarpma)

arama butonuna yazmaktır.

• Arama butonundan bulup bakacağınız her görsel 3 puan değerindedir.

• Arama butonundan bulup bakacağınız her JPG 3 puan değerindedir.

• Arama butonundan bulup bakacağınız her doküman 3 puan değerindedir.

Yani EBA üzerinden yapmakta olduğunuz bütün aktiviteler karşılığını bir şekilde almaktadır. EBA’ da az zaman geçirip birbirinden farklı kategorileri araştırdığınızda bile puan kazanmaktasınız. Kısacası derslerden sıkıldığınızda bile yapacağınız aktiviteler puan olarak geri dönecektir.

EBA öğretmenler için puan kazanma hileleri!

Öğretmenlerde öğrencilerde olduğu gibi her giriş yaptıklarında 1 puan alıyorlar lakin girişler yine 24 saatte bir puan veriyor. Öğretmenler için konuları açmamız gerekirse;

• EBA sistemine her gün girmeye özen gösterin:

Öğretmenlerin sistemi de aynı öğrencilerde olduğu gibi işlemekte. Yani öğretmenler 24 saatte bir sisteme giriş yaptıklarında puan kazanıyor.

• Dersine girdiğiniz sınıfları şube yapın:

EBA’da yer alan gruplar bölümünde öğrencilerin derslerine girmiş olduğu sınıflar vardır. Bu sınıflar kısmının alt menüsüne giriş yaptığınızda ‘Şube Ekle’ butonuna tıklarsanız dersine girdiğiniz sınıfı şube haline getirmiş olursunuz. Böylelikle kolay bir şekilde puan kazanırsınız.

• Sayfanızda bulunan kategorilerdeki etkinliklere girin:

EBA profilinizde yer alan Sayfam bölümüne tıklayarak; burada yer alan tartışmalar, oylamalar, etkinlikler ve iletiler bölümleri için

çalışma yaptığınızda, her bir çalışma için 4 puan almaktasınız.

• Dersler kısmında yer alan içerikleri öğrencilere gönderin:

Öğretmenlerin, Dersler kategorisinde yer alan konuların, yani dersleri sınıfında bulunan öğrencileriyle paylaşmalarının ardından 2 puan kazanırlar. Hatta konuların anlatımını kendi listesine aldıklarında dahi puan kazanımı gözlemlenebiliyor.

• Sınavlara giriş yapın:

Sadece öğrenciler için değil öğretmenler içinde sınavlar bulunuyor. Sınavların amacı ise öğretmenlerinde kendilerini geliştirmelerine imkan tanımaktır. Yani öğretmenlerde sınavlara girerek ve tarama testleri çözerek puan kazanabilir.

Bolca puan kazanmak isteyen (öğretmenlerimiz, bir yandan yeteneklerine de geliştirmek ve benzeri)

• Kütüphaneye giriş yapın:

Öğrencilerde de olduğu gibi öğretmenlerinde kütüphane bölümünde geçirdiği zamana göre puan alması mümkün. Burada yer alan etkinliklere katılım gösteren öğretmenler, içerikleri okuyup videoları izledikçe puan kazanmakta. Bu puan işe genellikle her seferde öğretmene verilmekte ve en az 4 puan olmaktadır.

• Sınıflar adına raporlar hazırlayın:

EBA sistemi öğrenciler ile etkileşim halindedir. Yani sistem öğrencileri takip etmektedir böylelikle öğrencinin gelişimini gözlemleyebilir ve daha fazla gelişmesinde katkıda bulunabilir. Bunun için sınıfla ile ilgili rapor dolduran öğretmenlerde puan alır.

Önek vermek gerekirse raporlar kısmına girerek, öğrenci ve bütün sınıfa dair bilgi içeren bir rapor hazırlayan öğretmen 5 puan kazanmaktadır. Bu yöntem öğretmenler için en kolay yöntemlerden birisidir.

• Öğrenciler hakkındaki düşüncelerinizi dile getirin:

Porfolyo kısmına giriş yaparak öğrencileri hakkındaki düşünce ve görüşünü paylaşan öğretmenler; her öğrenci hakkındaki görüş ve düşünceleri için 2 puan kazanmaktadır.

• Öğrenciler ile grup oluşturun:

Öğrencilerle ile grup oluşturan ve bu grubun içerisinde paylaşım yapmakta olan öğretmenlerde puan almaktadır. Grup oluşturmak ile ilgili bir diğer etken öğretmenin öğrencileri ile iletişim halinde olmasıdır.

• Sınav sorusu belirleyin, oluşturun:

Öğrencilerin gireceği sınavlarda soru oluşturmuş olan öğretmenler; hazırladığı her soru için 5 puan almaktadır. Önek vermek gerekirse; 10 adet soru oluşturan bir öğretmen 50 puan kazanır.

• Mesleki açıdan kendinizi geliştirin:

EBA öğretmenler için birçok içerik sağlamakta ve bu içeriklerin çoğu öğretmeni geliştirme amacı gütmektedir. Mesleki açıdan kendilerini geliştiren öğretmenler bu işlemi yaparken bir yandan da puan kazanmaktadır. Mesleki gelişim kategorisine giriş yapan öğretmenler; bulundukları her paylaşımda 4 puan kazanmaktadır. Özetle EBA içerisinde öğretmene puan katkısında bulunan aktiviteler; hem öğretmeni hem de öğrenciyi geliştirirken bir yandan da etkileşimin kopmamasını sağlıyor.

EBA sisteminin öncelikli amacı öğretmen ile öğrenci arasında; ilişkilerin kopmaması, iletişimin güçlenmesi, zaman geçtikçe daha çok gelişen öğretmen ve öğrencileri topluma kazandırmak, güncel olayları aktarmayı, teknolojiyi detaylı bir şekilde takip eden aydın öğretmenlerin kazandırılmasıdır.

Covid-19 pandemisi sebebiyle eğitim ve öğretim süreçlerinin evde devam etmesi gerektiği bu dönemde EBA; öğrencilerin eğitim hayatları için çok önemli bir yer edimektedir.

EBA’ da günlük ne kadar puan alınabilir?

Kısa bir zaman önce EBA’ya giren öğretmenlerde; günlük puan limitini dolduklarına göre bir uyarı almışlardı. Olayın detayına inildiğinde ise EBA’da günlük belirli bir puan alınabileceğini gösteren bulgular bulunuyor.

Yapılan her işlemin ardından günlük puanını dolduran öğretmenler; o günün içerisinde bir daha puan alamamaktadır lakin bu işlem işlemdir. Yani puan sınırı sadece yapılan işlemler üzerindendir, öğretmen farklı bir işlem yaptığında puanlarını almaya devam etmektedir.

İşlemlere biçilen günlük puanın ne kadar olduğu ise henüz açıklanmadı.

EBA’nın puan vermeme sebebi nedir?

Öğrenciler ve öğretmenler, bazen EBA’ da yaptığı işlemin karşılığını alamıyor ve bu nedenle EBA’nın puanlama sistemi hakkında şikayette bulunuyor. Bu durum birine özel yaşanmamaktadır. Çoğu zaman sistemde yaşanan teknik bir arızadan kaynaklanmaktadır.

Bu son dönemlerde artışa geçen işlem karşılığında puan alamama durumu, bazı zamanlar günlük alabileceğiniz puanı doldurduğunuz anlamına da gelmektedir. Yani farklı bir işlem denemenizde genellikle fayda var. Eğer denediğiniz yeni etkinlikte size puan sağlamıyorsa o zaman sistemde bir arıza vardır.

EBA’dan hileyle puan kazanma (2021)

İntenet üzerinde yer alan çeşitli alanlardan EBA hileleri olduğunu iddia eden programlar bulunuyor. Özellikle YouTube üzerinden çokça muhabbeti dönüyor lakin bu yöntemlerin çoğu zaman kaybıdır. Hile yöntemleri çoğu zaman karşılıksız çıkmakla birlikte gelişiminizi de kötü etkilemektedir. Size bulunduğumuz çoğu öneri hem kolaydır hem de size birçok yeni değer katacaktır.