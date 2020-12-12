İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Koca İstanbul, Ankara ve İzmir için kritik veriler paylaştı
Son Dakika
Bakan Koca İstanbul, Ankara ve...
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu
Son Dakika
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...

EBA'da puan nasıl kazanılır? Uzaktan Eğitim EBA puan kazanma ve dereceye girme yolları

EBA'da puan kazanma yolları nelerdir? EBA'da Öğretmenler nasıl puan kazanabilir? EBA'da kolay yolla puan kazanmak için neler yapmak gerekir? Koronavirüsten dolayı okulların uzaktan online eğitime geçmesinden dolayı öğretmenlerinde puanlama sistemine dahil edilmesinden dolayı eğitimciler EBA'da kolay yolla puan kazanma yollarını araştırıyorlar.

12 Aralık 2020 Cumartesi 16:36
EBA'da puan nasıl kazanılır? Uzaktan Eğitim EBA puan kazanma ve dereceye girme yolları
Takip Et:

EBA’dan Uzaktan Eğitim Sürecinde Eğitimciler Nasıl Puan Kazanır?

EBA üzerinden online ders veren öğretmenler puan kazanma yollarını araştırıyorlar. Eğitim Bilişim Ağı’nda eğitimciler yaptıkları çalışmalar, etkinliklere göre puanlandırılıyorlar. Bu konuyu bütün öğretmenler araştırıyor.

Koronavirüsten dolayı okullar uzaktan eğitimle öğrencilerin eğitim öğretim hayatlarına devam etmeleri için devlet okulları EBA üzerinden canlı derslerle bu eksikliği tamamlamaya çalışıyor. Öğretmenler EBA platformunda öğrencilerine eğitim verirken aynı zamanda puan kazanıyor. EBA üzerinden puan kazanma yolları bütün eğitimciler tarafından merak ediliyor.

EBA’da Raporlar İle Puan Kazanma  

Eğitim Bilişim Ağında her rapor incelemesinden 3 puan kazanmak mümkündür.

EBA’ya Günlük Girişte Puan Kazanma

Eğitimciler EBA’ya günlük giriş yaptıkları zaman 2 puan kazanabiliyorlar ancak düzenli olarak bu bu puan işlenmemektedir.

EBA’da İleti, Tartışma, Anket Oluşturarak Puan Kazanma

EBA’da sayfam alanında oluşturulan her paylaşım, tartışma, anket yaparak 3 puan kazanmak mümkündür.

EBA’da Ders İçeriği Göndererek Puan Kazanma

Her sınıf ve grup için gönderilen içeriklerden 5 puan, testlerden ise 4 puan kazanmak mümkündür.

EBA’da Mesleki Gelişim Programlarına Katılarak Puan Kazanma

EBA’da kurslara ve gruplara katılım yaparak ve orada yorumlar yapıldığı zaman 2 puan almak mümkündür.

EBA’da Portfolyolar’da Yorum Yaparak Puan Kazanma

Portfolyolar alanında her öğrenci için yorum yapılırsa 2 puan kazanmak mümkündür.

EBA’da Soru Ve Sınav Ekleyerek Puan Kazanma

Her çalışmadan dolayı 2 puan alınabilir. 10 soruluk sınavdan 20 puan kazanmak mümkündür. Bu test 10 gruba gönderilirse 40 puan eder. Toplamda 60 puan kazanılabilir.

EBA’ya Sınav Ekleyerek Puan Kazanma   

Kazanım kavrama testleri veya benzer çalışmalar yapılması durumunda 2 puan kazanmak mümkündür.



Son Güncelleme: 12.12.2020 16:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EbaÖğretmenEğitimEğitimci Puanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM bursu için geri sayım başladı
VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM bursu için geri sayım başladı
Meslek öğretmenlerinin şeflik ücretleri ile ilgili olarak resmi yazı
Meslek öğretmenlerinin şeflik ücretleri ile ilgili olarak resmi yazı
Anadolu Üniversitesi AÖF Güz dönemi vize sınavlarına ilişkin detaylar belli oldu
Anadolu Üniversitesi AÖF Güz dönemi vize sınavlarına ilişkin detaylar belli oldu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
2020 EKPSS ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuç ekranı
2020 EKPSS ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuç ekranı
Öğretmenler sosyal medyadan sesleniyor! MEB haftada bir gün okula çağırma kararını gözden geçirmeli
Öğretmenler sosyal medyadan sesleniyor! MEB haftada bir gün okula çağırma kararını gözden geçirmeli

Popüler Haberler

EBA'da puan nasıl kazanılır? Uzaktan Eğitim EBA puan kazanma ve dereceye girme yolları
Reynmen Exxen'de hangi programı sunacak?
Esnaf kira düzenlemesi ne zaman açıklanacak? Esnafa kira düzenlemesi nasıl olacak?
Vergi yapılandırma başvurusu için son tarih ne zaman?
MEB örnek öğretmen ek ders hesaplaması
ABD Türkiye CAATSA'da hangi yaptırım maddeleri bulunuyor?
AÖL 170 krediyle kimler mezun oldu, mezuniyet şartları neler?
JÖH alımı olacak mı, ne zaman? 2021 JÖH olma şartları ve KPSS puan şartı kaç olacak?
Bir Başkadır dizisi Hayrunnisa'nın arkadaşı kimdir? Esme Madra'nın hayatı
iPhone 12 mini ve 12 Pro Max Türkiye satış ve sipariş tarihi
Instagram’da ürün satışı için neler yapılmalı? Ürün satışını kolaylaştıracak öneriler
Instagram Threads uygulaması nedir? Özellik Türkiye'de ne zaman kullanılacak?
2020 Hac paraları nasıl iade alınır? 2020 Yılı Haccı Erteleme işlemleri nasıl yapılır?
2020 SGK rapor parası sorgulama nasıl yapılır?
Orman haftası ne zamandır? 21-26 Mart Orman haftası etkinlikleri
Show TV canlı yayın akışı 12 Aralık 2020 Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Engelli raporuyla ÖTV'siz araç alım şartları ve vergisiz araç alım prosedürleri
Çalışan annelere devlet tarafından verilen haklar nelerdir? 2020
Alevlerin Ardında Komiser Taner kimdir? Fatih Çetintaş rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Bir Başkadır Sinan kimdir? Alican Yücesoy hakkında bilgiler
Güvenilir ve kullanımı kolay olan kripto para (Bitcoin) borsaları hangileri?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.