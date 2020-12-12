EBA'da puan nasıl kazanılır? Uzaktan Eğitim EBA puan kazanma ve dereceye girme yolları

EBA’dan Uzaktan Eğitim Sürecinde Eğitimciler Nasıl Puan Kazanır?

EBA üzerinden online ders veren öğretmenler puan kazanma yollarını araştırıyorlar. Eğitim Bilişim Ağı’nda eğitimciler yaptıkları çalışmalar, etkinliklere göre puanlandırılıyorlar. Bu konuyu bütün öğretmenler araştırıyor.

Koronavirüsten dolayı okullar uzaktan eğitimle öğrencilerin eğitim öğretim hayatlarına devam etmeleri için devlet okulları EBA üzerinden canlı derslerle bu eksikliği tamamlamaya çalışıyor. Öğretmenler EBA platformunda öğrencilerine eğitim verirken aynı zamanda puan kazanıyor. EBA üzerinden puan kazanma yolları bütün eğitimciler tarafından merak ediliyor.

EBA’da Raporlar İle Puan Kazanma

Eğitim Bilişim Ağında her rapor incelemesinden 3 puan kazanmak mümkündür.

EBA’ya Günlük Girişte Puan Kazanma

EBA’da İleti, Tartışma, Anket Oluşturarak Puan Kazanma

Eğitimciler EBA’ya günlük giriş yaptıkları zaman 2 puan kazanabiliyorlar ancak düzenli olarak bu bu puan işlenmemektedir.

EBA’da sayfam alanında oluşturulan her paylaşım, tartışma, anket yaparak 3 puan kazanmak mümkündür.

EBA’da Ders İçeriği Göndererek Puan Kazanma

Her sınıf ve grup için gönderilen içeriklerden 5 puan, testlerden ise 4 puan kazanmak mümkündür.

EBA’da Mesleki Gelişim Programlarına Katılarak Puan Kazanma

EBA’da kurslara ve gruplara katılım yaparak ve orada yorumlar yapıldığı zaman 2 puan almak mümkündür.

EBA’da Portfolyolar’da Yorum Yaparak Puan Kazanma

Portfolyolar alanında her öğrenci için yorum yapılırsa 2 puan kazanmak mümkündür.

EBA’da Soru Ve Sınav Ekleyerek Puan Kazanma

Her çalışmadan dolayı 2 puan alınabilir. 10 soruluk sınavdan 20 puan kazanmak mümkündür. Bu test 10 gruba gönderilirse 40 puan eder. Toplamda 60 puan kazanılabilir.

EBA’ya Sınav Ekleyerek Puan Kazanma

Kazanım kavrama testleri veya benzer çalışmalar yapılması durumunda 2 puan kazanmak mümkündür.