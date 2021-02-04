EBA uzaktan eğitimde puan nasıl kazanılır? EBA puan kazanma yöntemleri

Koronavirüs hayatımıza girdiğinden beri eğitim hayatı uzaktan, online şekilde devam etmektedir. Online eğitim EBA sistemi ile yaklaşık bir yıldır devam etmektedir. EBA, içinde bulunduğumuz pandemi döneminde eğitim sisteminin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.

Bilindiği üzere EBA sisteminde sadece öğrenciler değil öğretmenler de puan toplamaktadır.

Peki bu puanlar nasıl elde ediliyor?

Öğrenciler iki türlü puan toplayabilir. Ya verilen soruları çözüp ödevleri yapacaklar ya da EBA Portfolyosu alanına ekleme yapacaklar. Öğrenciler bu adımları takip ederek puan biriktirebilirler.

Öğretmenler ise yaptıkları günlük girişler ile (2), oluşturdukları sınavlar (2) , anketler (3) , yorumlar (2) veya raporlar (3) ile puan kazanabilmektedirler.