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EBA uzaktan eğitimde puan nasıl kazanılır? EBA puan kazanma yöntemleri

Pandemi dönemi uzaktan yürütülen eğitim hayatına EBA sistemi ile devam edilmektedir. EBA sisteminde hem öğrenciler hem de öğretmenler puan toplamaktadır. Peki öğretmenler hangi yollarla puan toplayabilir?

04 Şubat 2021 Perşembe 01:28
EBA uzaktan eğitimde puan nasıl kazanılır? EBA puan kazanma yöntemleri
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Koronavirüs hayatımıza girdiğinden beri eğitim hayatı uzaktan, online şekilde devam etmektedir. Online eğitim EBA sistemi ile yaklaşık bir yıldır devam etmektedir. EBA, içinde bulunduğumuz pandemi döneminde eğitim sisteminin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.

 

Bilindiği üzere EBA sisteminde sadece öğrenciler değil öğretmenler de puan toplamaktadır.

 

Peki bu puanlar nasıl elde ediliyor?

 

Öğrenciler iki türlü puan toplayabilir. Ya verilen soruları çözüp ödevleri yapacaklar ya da  EBA Portfolyosu alanına ekleme yapacaklar. Öğrenciler bu adımları takip ederek puan biriktirebilirler.

 

Öğretmenler ise yaptıkları günlük girişler ile (2), oluşturdukları sınavlar (2) , anketler (3) , yorumlar (2) veya raporlar (3) ile puan kazanabilmektedirler.



Son Güncelleme: 04.02.2021 01:28
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Anahtar Kelimeler:
EbaEBADA PUAN TOPLAMAÖğrenciÖğretmen
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