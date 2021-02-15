EBA TV yayın akışı ve ders programı - TRT EBA TV canlı izle 15 Şubat 2021 Pazartesi

Koronavirüs salgını sürecine okullara ara verilmiş öğrenciler uzaktan eğitim şeklinde derslere devam etmişti. 15 Şubat 2021 tarihi itibariyle okullar kademeli olarak yüz yüze eğitime başlasa da, uzaktan eğitime devam ediliyor.

Uzaktan eğitimler EBA TV üzerinden yayınlanan içerikler üzerinden öğrencilere gösteriliyor. Öğrenciler dersleri kaçırmamak adına TRT EBA TV yayın akışını araştırıyor.

15 Şubat Pazartesi yayın akışı içerisinde matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimler gibi derslerin yanı sıra sınava hazırlanacak öğrencilere yönelik içerikler yer alıyor. TRT EBA TV günlük ders yayınları sabah 09:00’da başlayıp akşam 22:30’a kadar devam ediyor.

TRT EBA TV 2020 yılında intenette en çok aratılan site olma başarısı gösterdi. EBA TV ders yayınları sayesinde öğrenciler pandemi döneminde derslerinden geri kalmıyor. TRT EBA TV yayınlarının yanı sıra EBA uygulaması sayesinde de öğrenciler kendileri için hazırlanmış özel programlara göre sınavlara hazırlanma fırsatı elde ediyor.

TRT EBA TV ilkokul canlı yayın linki

TRT EBA TV ortaokul canlı yayın linki

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-eba-ortaokul

TRT EBA TV lise canlı yayın linki

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-eba-lise

15-21 Şubat 2021 TRT EBA TV ilkokul ders programı

15-21 Şubat 2021 TRT EBA TV ortaokul ders programı

15-21 Şubat 2021 TRT EBA TV lise ders programı