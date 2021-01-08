EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 8 Ocak 2021 Cuma

İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 8 Ocak 2021 Cuma tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV 'de verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV 'de verilen uzaktan derslerin saatlerini araştırmaya başladı.

Ocak 8 2021 EBA TV

İlköğretim dersleri saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.

8 Ocak 2021 Cuma tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.

EBA TV ilkokul ders programı 8 Ocak 2021 Cuma

08.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı Beslenme (Fen, Oyun, ve Türkçe Etkinlikleri)

09.00 İNGİLİZCE-4 My day

09.30 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ -4 Bir Dua Tanıyorum: Amentü Duası ve Anlamı

10.00 HAYAT BİLGİSİ -3 Sağlıklı Hayat ( Satın Alırken-1)

10.30 FEN BİLİMLERİ -3 Çevremizdeki Işık ve Sesler (Işığın Görmedeki Rolü)

11.00 HAYAT BİLGİSİ -2 Sağlıklı Hayat (Sağlıklı Bir Yaşam İçin Temizliğin Önemi-2)

11.30 TÜRKÇE - 2 Milli Kültürümüz (Yönergeler)

12.00 OKUYORUM YAZIYORUM Sesleri Tanıyoruz (Z, z)

12.30 HAYAT BİLGİSİ -1 Evimizde Hayat (Gün İçinde Neler Yapabileceğini Planlar -2)

13.00 TÜRKÇE -1 Okuyorum Yazıyorum (Z Harfini Öğreniyorum - Hece ve Kelimeler Oluşturma)

13.30 TÜRKÇE H Sesini Tanıma, Okuma ve Yazma

14.00 HAYAT BİLGİSİ Geri Dönüşümü Yapılabilecek Maddeleri Ayırt Etme

14.30 1-2-3-4 TBA TBA Kuşağı

15.00 İNGİLİZCE-4 (Tekrar) My Day

15.30 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ-4 (Tekrar) Bir Dua Tanıyorum: Amentü Duası ve Anlamı

16.00 HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar) Sağlıklı Hayat (Satın Alırken-1)

16.30 FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar) Çevremizdeki Işık ve Sesler (Işığın Görmedeki Rolü)

17.00 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Sağlıklı Hayat (Sağlıklı Bir Yaşam İçin Temizliğin Önemi-2)

17.30 TÜRKÇE-2 (Tekrar) Milli Kültürümüz (Yönergeler)

18.00 OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar) Sesleri Tanıyoruz (Z, z)

18.30 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Evimizde Hayat (Gün İçinde Neler Yapabileceğini Planlar-2 )

19.00 TÜRKÇE-1 (Tekrar) Okuyorum Yazıyorum (Z Harfini Öğreniyorum - Hece ve Kelimeler Oluşturma)

19.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Beslenme (Fen, Oyun, ve Türkçe Etkinlikleri)

20.30 ÖĞRETMENLER ODASI - Ogün Temizkanoğlu

21.00 TÜRKÇE (Tekrar) - H Sesini Tanıma, Okuma ve Yazma

21.30 HAYAT BİLGİSİ (Tekrar) - Geri Dönüşümü Yapılabilecek Maddeleri Ayırt Etme

22.00 1-2-3-4 TBA (Tekrar) - TBA Kuşağı



EBA TV 8 Ocak 2021 Cuma ortaokul ders programı

09.00 TÜRKÇE-5 Sözcükte Yapı

09.30 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK YAPISI-5 Ünite Değerlendirme

10.00 TÜRKÇE-6 Şiirin Şekil Özellikleri

10.30 MATEMATİK-6 Ondalık Gösterim / Belli Bir Basamağa Göre Yuvarlama

11.00 TÜRKÇE-7 Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları

11.30 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ-7 Bir Ayet Tanıyorum: En'am Suresi 162. Ayet

12.00 TÜRKÇE-8 Soru Çözümü

12.30 MATEMATİK-8 Cebirsel İfadeler ve Özdeşlik / Basit Cebirsel İfadeleri Anlama ve Farklı Biçimde Yazma

13.00 ARAPÇA-8 Dostluk 2

13.30 TÜRKÇE Yazdıklarını Düzenleme

14.00 BECERİ ÖĞRETİMİ Origami Çalışmaları

14.30 TBA TBA Kuşağı

15.00 TÜRKÇE-5 (Tekrar) Sözcükte Yapı

15.30 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ-5 (Tekrar) Ünite Değerlendirmesi



16.00 TÜRKÇEE-6 (Tekrar) Şiirin Şekil Özellikleri16.30 MATEMATİK-6 (Tekrar) Ondalık Gösterim / Belli Bir Basamağa Göre Yuvarlama17.00 TÜRKÇE-7 (Tekrar) Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları17.30 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ-7 (Tekrar) Bir Ayet Tanıyorum: En'am Suresi 162. Ayet18.00 TÜRKÇE-8 (Tekrar) Soru Çözümü18.30 MATEMATİK-8 (Tekrar) Cebirsel İfadeler ve Özdeşlik / Basit Cebirsel İfadeleri Anlama ve Farklı Biçimde Yazma19.00 ARAPÇA-8 (Tekrar) Dostluk 219.30 TÜRKÇE (Tekrar) Yazdıklarını Düzenleme20.00 BECERİ ÖĞRENİMİ (Tekrar) Origami Çalışmaları20.30 TBA (Tekrar) TBA Kuşağı21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - ÖĞRETMENLER ODASI Ogün Temizkanoğlu

Eba Ortaokul ders program linki

EBA TV 8 Ocak 2021 Cuma lise ders programı

00.00 ÇOCUK GELİŞİMİ ve EĞİTİMİ - 9 (Tekrar) Dramatik Etkinliklerde Kullanılan Teknikler

00.30 MUHASABE ve FİNANSMAN -9 Elektronik Tablolama Yöntemi -2

09.00 COĞRAFYA -9 Eş Yükselti Eğrileri ve Eş Yükselti Eğrilerinin Özellikleri

09.30 KİMYA - 9 Güçlü Etkileşimler II- İyonik Bağlı Bileşenlerin Adlandırılması

10.00 TBA SANAT Animasyon Kampı

10.30 COĞRAFYA -10 Türkiye'de Su Kaynakları

11.00 KİMYA-10 Heterojen ve Homojen Karışımlar II

11.30 ÇOĞRAFYA-11 Türkiye'de Yetiştirilen Başlıca Tarım Ürünleri

12.00 KİMYA-11 Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük II

12.30 COĞRAFYA-12 Türkiye'deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekanla İlişkilendirilmesi

13.00 KİMYA-12 Lewis Formülleri I

13.30 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ -12 Kur'an'dan Mesajlar: Nisa Suresi 69. Ayet

14.00 DİNLER TARİHİ -12 Hristiyanlık, Hristiyanlığın Tarihçesi

14.30 İSLAM KÜLTÜR ve MEDENİYETİ-12 İnsan-Evren İlişkisi

15.00 KELAM -12 Akli Hükümler

15.30 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ - 9 Kuvvetli Akım Tesisat Uygulamaları

16.00 SAĞLIK HİZMETLERİ - 10 Endokrin Sistem

16.30 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ - 10 Program İçerisinde Oluşan Hata Mesajları ve Açıklama Satırlarını Kullanma

17.00 COĞRAFYA - 9 (Tekrar) Eş Yükselti Eğrileri ve Eş Yükselti Eğrilerinin Özellikleri

17.30 KİMYA -9 (Tekrar) Güçlü Etkileşimler II - İyonik Bağlı Bileşenlerin Adlandırılması

18.00 TBA SANAT (Tekrar) Animasyon Kampı

18.30 COĞRAFYA-10 (Tekrar) Türkiye'de Su kaynakları

19.00 KİMYA-10 (Tekrar) Homojen ve Heterojen Karışımlar II

19.30 COĞRAFYA-11 (Tekrar) Türkiye'de Yetiştirilen Başlıca Tarım Ürünleri

20.00 KİMYA-11 (Tekrar) Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük II

20.30 COĞRAFYA -11 (Tekrar) Türkiye'deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekanla İlişkisi

21.00 KİMYA -12 (Tekrar) Lewis Formülleri I

21.30 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ -12 (Tekrar) Kur'an'dan Ayetler: Nisa Suresi 69. Ayet

22.00 DİNLER TARİHİ-12 (Tekrar) Hristiyanlık, Hristiyanlığın Tarihçesi

22.30 İSLAM KÜLTÜR ve MEDENİYETİ-12 (Tekrar) İnsan-Evren İlişkisi

23.00 KELAM-12 (Tekrar) Akli Hükümler

23.30 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar) Kuvvetli Akım Tesisat Uygulamaları

Eba Lise ders program linki

EBA TV uydu ayarları nasıl yapılır?

SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.

HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.

EBA TV frekans

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750

FEC : 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000

FEC : 3/4

EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

EBA hesabı olmayan öğrenciler TC kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapabilecek. Hesabı olmayan öğrenciler ise "https://www.eba.gov.tr/eba-sinif-bazli.html" adresi üzerinden EBA hesabı oluştur ekranına tıkladıktan sonra ekranda çıkan güvenlik kodu, TC kimlik numarası, Öğrenci Numarası ve Nüfus Cüzdanı üzerinde yer alan Seri No veya Cilt No girerek üyelik işlemlerini tamamlayabilecek.

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başladı. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.