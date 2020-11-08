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EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 8 Kasım 2020 Pazar

Basında dikkat çeken başlıklardan birisi olan EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! konusuyla ilgili olarak merak edilen gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 8 Kasım 2020 Pazar tarihli haberimize göz atarak EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! ile ilgili sıcak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

08 Kasım 2020 Pazar 00:01
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 8 Kasım 2020 Pazar
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İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 31 Ağustos tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV üzerinden verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV üzerinden verilen uzaktan derlersin saatlerini araştırmaya başladı.

07 Kasım 2020 EBA TV

İlköğretim ders programı saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.

EBA TV ilkokul ders programı 07 Kasım2020

31 Ağustos tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.

EBA TV ilköğretim ders programı 07 Kasım 2020

10.00 MATEMATİK-1 (Tekrar) Doğal Sayılar (Sayılar - 16,17 ve 18 Sayısı) EBA İzle TRT İzle *
  10.30 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Okulumuzda Hayat (Sosyal Kulüpler) EBA İzle TRT İzle *
  11.00 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Okulumuzda Hayat (Sınıf Kuralları-1) EBA İzle TRT İzle *
  11.30 TÜRKÇE-1 (Tekrar) Okuyorum Yazıyorum (İ Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma-2) EBA İzle TRT İzle *
  12.00 TÜRKÇE-1 (Tekrar) Okuyorum Yazıyorum (İ Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma-3) EBA İzle TRT İzle *
  12.30 TÜRKÇE-2 (Tekrar) Milli Mücadele ve Atatürk (Anlamlı ve Kurallı Cümleler) EBA İzle TRT İzle *
  13.00 TÜRKÇE-2 (Tekrar) Milli Mücadele ve Atatürk (Tencerecik Masalı) EBA İzle TRT İzle *
  13.30 MATEMATİK-2 (Tekrar) Doğal Sayılar (Toplama İşlemi-2) EBA İzle TRT İzle *
  14.00 MATEMATİK-2 (Tekrar) Doğal Sayılar (Toplama İşlemi-3) EBA İzle TRT İzle *
  14.30 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Okulumuzda Hayat (Oyun Kuralları-1) EBA İzle TRT İzle *
  15.00 TÜRKÇE-3 (Tekrar) Millî Mücadele ve Atatürk (Sözcükleri Sözlük Sırasına Göre Sıralama) EBA İzle TRT İzle *
  15.30 TÜRKÇE-3 (Tekrar) Millî Mücadele ve Atatürk (Şahin Bey) EBA İzle TRT İzle *
  16.00 MATEMATİK-3 (Tekrar) Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi (Zihinden Çıkarma işlemi) EBA İzle TRT İzle *
  16.30 HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar) Okulumuzda Hayat (Mesleğimi Seçiyorum- Değerlendirme) EBA İzle TRT İzle *
  17.00 İNGİLİZCE-3 (Tekrar) Opposite EBA İzle TRT İzle *
  17.30 TÜRKÇE-4 (Tekrar) Milli Mücadele ve Atatürk (Büyük Harflerin Kullanımı) EBA İzle TRT İzle *
  18.00 MATEMATİK-4 (Tekrar) Doğal Sayılarla Toplama İşlemi (Toplama İşleminde Tahmin Etme) EBA İzle TRT İzle *
  18.30 FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar) Besinler/Canlılar ve Yaşam (Besinler ve Özellikleri/ Karbonhidratlar)   TRT İzle *
  19.00 SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar) Kültür ve Miras (Millî Kültür Ögelerimiz-1) EBA İzle TRT İzle *
  19.30 İNGİLİZCE-4 (Tekrar) Oppsite   TRT İzle *
  20.00 BİLİŞSEL BECERİLER (Tekrar) Erken Çıkarma EBA İzle TRT İzle *
  20.30 TÜRKÇE (Tekrar) M Sesini Tanıma, Okuma ve Yazma EBA İzle TRT İzle *
  21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN (Tekrar) Doç. Dr. Haluk ÜNSAL EBA İzle TRT İzle *

EBA TV Ortaokul ders programı 07 Kasım 2020

10.00 TÜRKÇE-5 Soru Çözümü EBA İzle  
  10.20 MATEMATİK-5 Bir Sayının Karesi ve Küpü / Çarpan-Bölüm-Bölünen İlişkisi EBA İzle  
  10.40 İNGİLİZCE-5 My Town EBA İzle  
  11.00 TÜRKÇE-6 Yabancı Dillerden Alınmış, Dilimize Henüz Yerleşmemiş Sözcüklerin Türkçelerini Kullanma EBA İzle  
  11.20 MATEMATİK-6 Kümeler EBA İzle  
  11.40 İNGİLİZCE-6 Yummy Breakfast EBA İzle  
  12.00 TÜRKÇE-7 Geçiş ve Bağlantı İfadeleri EBA İzle  
  12.20 MATEMATİK-7 Rasyonel Sayılar EBA İzle  
  12.40 İNGİLİZCE-7 Sports EBA İzle  
  13.00 TÜRKÇE-8 Anlam Bilgisi EBA İzle  
  13.20 MATEMATİK-8 Tam Kare Pozitif Tam Sayılar ve Karekökleri EBA İzle  
  13.40 İNGİLİZCE-8 In the Kitchen EBA İzle  
  14.00 TÜRKÇE-5 (Tekrar) Soru Çözümü EBA İzle  
  14.20 MATEMATİK-5 (Tekrar) Bir Sayının Karesi ve Küpü / Çarpan-Bölüm-Bölünen İlişkisi EBA İzle  
  14.40 İNGİLİZCE-5 (Tekrar) My Town EBA İzle  
  15.00 TÜRKÇE-6 (Tekrar) Yabancı Dillerden Alınmış, Dilimize Henüz Yerleşmemiş Sözcüklerin Türkçelerini Kullanma EBA İzle  
  15.20 MATEMATİK-6 (Tekrar) Kümeler EBA İzle  
  15.40 İNGİLİZCE-6 (Tekrar) Yummy Breakfast EBA İzle  
  16.00 TÜRKÇE-7 (Tekrar) Geçiş ve Bağlantı İfadeleri EBA İzle  
  16.20 MATEMATİK-7 (Tekrar) Rasyonel Sayılar EBA İzle  
  16.40 İNGİLİZCE-7 (Tekrar) Sports EBA İzle  
  17.00 TÜRKÇE-8 (Tekrar) Anlam Bilgisi EBA İzle  
  17.20 MATEMATİK-8 (Tekrar) Tam Kare Pozitif Tam Sayılar ve Karekökleri EBA İzle  
  17.40 İNGİLİZCE-8 (Tekrar) In the Kitchen EBA İzle


 

EBA TV Lise ders programı 07 Kasım 2020

10.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 Haftanın Özeti EBA İzle  
  10.10 MATEMATİK-9 Haftanın Özeti EBA İzle  
  10.30 TARİH-9 Haftanın Özeti EBA İzle  
  10.40 FİZİK-9 Haftanın Özeti EBA İzle  
  11.00 COĞRAFYA-9 Haftanın Özeti EBA İzle  
  11.10 KİMYA-9 Haftanın Özeti EBA İzle  
  11.20 İNGİLİZCE-9 Haftanın Özeti EBA İzle  
  11.30 BİYOLOJİ-9 Haftanın Özeti EBA İzle  
  11.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 Haftanın Özeti EBA İzle  
  12.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 Haftanın Özeti EBA İzle  
  12.10 MATEMATİK-10 Haftanın Özeti EBA İzle  
  12.30 TARİH-10 Haftanın Özeti EBA İzle  
  12.40 FİZİK-10 Haftanın Özeti EBA İzle  
  12.50 FELSEFE-10 Haftanın Özeti EBA İzle  
  13.00 COĞRAFYA-10 Haftanın Özeti EBA İzle  
  13.10 KİMYA-10 Haftanın Özeti EBA İzle  
  13.20 İNGİLİZCE-10 Haftanın Özeti EBA İzle  
  13.30 BİYOLOJİ-10 Haftanın Özeti    
  13.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 Haftanın Özeti EBA İzle  
  14.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 TYT Hazırlık EBA İzle  
  14.20 MATEMATİK-12 TYT Hazırlık EBA İzle  
  14.40 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 TYT Hazırlık EBA İzle  
  15.00 FİZİK-12 TYT Hazırlık EBA İzle  
  15.20 COĞRAFYA-12 TYT Hazırlık EBA İzle  
  15.30 KİMYA-12 TYT Hazırlık EBA İzle  
  16.00 BİYOLOJİ-12 TYT Hazırlık EBA İzle  
  16.20 Geometri/Problemler TYT Hazırlık EBA İzle  
  16.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 TYT Hazırlık EBA İzle  
  16.50 FELSEFE-12 TYT Hazırlık EBA İzle  
  17.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 (Tekrar) Haftanın Özeti EBA İzle  
  17.10 MATEMATİK-9 (Tekrar) Haftanın Özeti EBA İzle  
  17.30 TARİH-9 (Tekrar) Haftanın Özeti EBA İzle  
  17.40 FİZİK-9 (Tekrar) Haftanın Özeti EBA İzle  
  18.00 COĞRAFYA-9 (Tekrar) Haftanın Özeti EBA İzle  
  18.10 KİMYA-9 (Tekrar) Haftanın Özeti EBA İzle  
  18.20 İNGİLİZCE-9 (Tekrar) Haftanın Özeti EBA İzle  
  18.30 BİYOLOJİ-9 (Tekrar) Haftanın Özeti EBA İzle  
  18.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 (Tekrar) Haftanın Özeti EBA İzle  
  19.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 (Tekrar) Haftanın Özeti EBA İzle  
  19.10 MATEMATİK-10 (Tekrar) Haftanın Özeti EBA İzle  
  19.30 TARİH-10 (Tekrar) Haftanın Özeti EBA İzle  
  19.40 FİZİK-10 (Tekrar) Haftanın Özeti EBA İzle  
  19.50 FELSEFE-10 (Tekrar) Haftanın Özeti EBA İzle  
  20.00 COĞRAFYA-10 (Tekrar) Haftanın Özeti EBA İzle  
  20.10 KİMYA-10 (Tekrar) Haftanın Özeti EBA İzle  
  20.20 İNGİLİZCE-10 (Tekrar) Haftanın Özeti EBA İzle  
  20.30 BİYOLOJİ-10 (Tekrar) Haftanın Özeti    
  20.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 (Tekrar) Haftanın Özeti EBA İzle  
  21.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) TYT Hazırlık EBA İzle  
  21.20 MATEMATİK-12 (Tekrar) TYT Hazırlık EBA İzle  
  21.40 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 (Tekrar) TYT Hazırlık EBA İzle  
  22.00 FİZİK-12 (Tekrar) TYT Hazırlık EBA İzle  
  22.20 COĞRAFYA-12 (Tekrar) TYT Hazırlık EBA İzle  
  22.30 KİMYA-12 (Tekrar) TYT Hazırlık EBA İzle  
  23.00 BİYOLOJİ-12 (Tekrar) TYT Hazırlık EBA İzle  
  23.20 Geometri/Problemler (Tekrar) TYT Hazırlık EBA İzle  
  23.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar) TYT Hazırlık EBA İzle  
  23.50 FELSEFE-12 (Tekrar) TYT Hazırlık EBA İzle

 

 

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başlıyor. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.



Son Güncelleme: 08.11.2020 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Ders ProgramlarıEBA TV
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