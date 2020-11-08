EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 8 Kasım 2020 Pazar

İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 31 Ağustos tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV üzerinden verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV üzerinden verilen uzaktan derlersin saatlerini araştırmaya başladı.
07 Kasım 2020 EBA TV
İlköğretim ders programı saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.
EBA TV ilkokul ders programı 07 Kasım2020
31 Ağustos tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.
EBA TV ilköğretim ders programı 07 Kasım 2020
|10.00
|MATEMATİK-1 (Tekrar)
|Doğal Sayılar (Sayılar - 16,17 ve 18 Sayısı)
|EBA İzle
|TRT İzle *
|10.30
|HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar)
|Okulumuzda Hayat (Sosyal Kulüpler)
|EBA İzle
|TRT İzle *
|11.00
|HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar)
|Okulumuzda Hayat (Sınıf Kuralları-1)
|EBA İzle
|TRT İzle *
|11.30
|TÜRKÇE-1 (Tekrar)
|Okuyorum Yazıyorum (İ Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma-2)
|EBA İzle
|TRT İzle *
|12.00
|TÜRKÇE-1 (Tekrar)
|Okuyorum Yazıyorum (İ Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma-3)
|EBA İzle
|TRT İzle *
|12.30
|TÜRKÇE-2 (Tekrar)
|Milli Mücadele ve Atatürk (Anlamlı ve Kurallı Cümleler)
|EBA İzle
|TRT İzle *
|13.00
|TÜRKÇE-2 (Tekrar)
|Milli Mücadele ve Atatürk (Tencerecik Masalı)
|EBA İzle
|TRT İzle *
|13.30
|MATEMATİK-2 (Tekrar)
|Doğal Sayılar (Toplama İşlemi-2)
|EBA İzle
|TRT İzle *
|14.00
|MATEMATİK-2 (Tekrar)
|Doğal Sayılar (Toplama İşlemi-3)
|EBA İzle
|TRT İzle *
|14.30
|HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar)
|Okulumuzda Hayat (Oyun Kuralları-1)
|EBA İzle
|TRT İzle *
|15.00
|TÜRKÇE-3 (Tekrar)
|Millî Mücadele ve Atatürk (Sözcükleri Sözlük Sırasına Göre Sıralama)
|EBA İzle
|TRT İzle *
|15.30
|TÜRKÇE-3 (Tekrar)
|Millî Mücadele ve Atatürk (Şahin Bey)
|EBA İzle
|TRT İzle *
|16.00
|MATEMATİK-3 (Tekrar)
|Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi (Zihinden Çıkarma işlemi)
|EBA İzle
|TRT İzle *
|16.30
|HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar)
|Okulumuzda Hayat (Mesleğimi Seçiyorum- Değerlendirme)
|EBA İzle
|TRT İzle *
|17.00
|İNGİLİZCE-3 (Tekrar)
|Opposite
|EBA İzle
|TRT İzle *
|17.30
|TÜRKÇE-4 (Tekrar)
|Milli Mücadele ve Atatürk (Büyük Harflerin Kullanımı)
|EBA İzle
|TRT İzle *
|18.00
|MATEMATİK-4 (Tekrar)
|Doğal Sayılarla Toplama İşlemi (Toplama İşleminde Tahmin Etme)
|EBA İzle
|TRT İzle *
|18.30
|FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar)
|Besinler/Canlılar ve Yaşam (Besinler ve Özellikleri/ Karbonhidratlar)
|TRT İzle *
|19.00
|SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar)
|Kültür ve Miras (Millî Kültür Ögelerimiz-1)
|EBA İzle
|TRT İzle *
|19.30
|İNGİLİZCE-4 (Tekrar)
|Oppsite
|TRT İzle *
|20.00
|BİLİŞSEL BECERİLER (Tekrar)
|Erken Çıkarma
|EBA İzle
|TRT İzle *
|20.30
|TÜRKÇE (Tekrar)
|M Sesini Tanıma, Okuma ve Yazma
|EBA İzle
|TRT İzle *
|21.00
|YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN (Tekrar)
|Doç. Dr. Haluk ÜNSAL
|EBA İzle
|TRT İzle *
EBA TV Ortaokul ders programı 07 Kasım 2020
|10.00
|TÜRKÇE-5
|Soru Çözümü
|EBA İzle
|10.20
|MATEMATİK-5
|Bir Sayının Karesi ve Küpü / Çarpan-Bölüm-Bölünen İlişkisi
|EBA İzle
|10.40
|İNGİLİZCE-5
|My Town
|EBA İzle
|11.00
|TÜRKÇE-6
|Yabancı Dillerden Alınmış, Dilimize Henüz Yerleşmemiş Sözcüklerin Türkçelerini Kullanma
|EBA İzle
|11.20
|MATEMATİK-6
|Kümeler
|EBA İzle
|11.40
|İNGİLİZCE-6
|Yummy Breakfast
|EBA İzle
|12.00
|TÜRKÇE-7
|Geçiş ve Bağlantı İfadeleri
|EBA İzle
|12.20
|MATEMATİK-7
|Rasyonel Sayılar
|EBA İzle
|12.40
|İNGİLİZCE-7
|Sports
|EBA İzle
|13.00
|TÜRKÇE-8
|Anlam Bilgisi
|EBA İzle
|13.20
|MATEMATİK-8
|Tam Kare Pozitif Tam Sayılar ve Karekökleri
|EBA İzle
|13.40
|İNGİLİZCE-8
|In the Kitchen
|EBA İzle
|14.00
|TÜRKÇE-5 (Tekrar)
|Soru Çözümü
|EBA İzle
|14.20
|MATEMATİK-5 (Tekrar)
|Bir Sayının Karesi ve Küpü / Çarpan-Bölüm-Bölünen İlişkisi
|EBA İzle
|14.40
|İNGİLİZCE-5 (Tekrar)
|My Town
|EBA İzle
|15.00
|TÜRKÇE-6 (Tekrar)
|Yabancı Dillerden Alınmış, Dilimize Henüz Yerleşmemiş Sözcüklerin Türkçelerini Kullanma
|EBA İzle
|15.20
|MATEMATİK-6 (Tekrar)
|Kümeler
|EBA İzle
|15.40
|İNGİLİZCE-6 (Tekrar)
|Yummy Breakfast
|EBA İzle
|16.00
|TÜRKÇE-7 (Tekrar)
|Geçiş ve Bağlantı İfadeleri
|EBA İzle
|16.20
|MATEMATİK-7 (Tekrar)
|Rasyonel Sayılar
|EBA İzle
|16.40
|İNGİLİZCE-7 (Tekrar)
|Sports
|EBA İzle
|17.00
|TÜRKÇE-8 (Tekrar)
|Anlam Bilgisi
|EBA İzle
|17.20
|MATEMATİK-8 (Tekrar)
|Tam Kare Pozitif Tam Sayılar ve Karekökleri
|EBA İzle
|17.40
|İNGİLİZCE-8 (Tekrar)
|In the Kitchen
|EBA İzle
EBA TV Lise ders programı 07 Kasım 2020
|10.00
|TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9
|Haftanın Özeti
|EBA İzle
|10.10
|MATEMATİK-9
|Haftanın Özeti
|EBA İzle
|10.30
|TARİH-9
|Haftanın Özeti
|EBA İzle
|10.40
|FİZİK-9
|Haftanın Özeti
|EBA İzle
|11.00
|COĞRAFYA-9
|Haftanın Özeti
|EBA İzle
|11.10
|KİMYA-9
|Haftanın Özeti
|EBA İzle
|11.20
|İNGİLİZCE-9
|Haftanın Özeti
|EBA İzle
|11.30
|BİYOLOJİ-9
|Haftanın Özeti
|EBA İzle
|11.40
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9
|Haftanın Özeti
|EBA İzle
|12.00
|TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10
|Haftanın Özeti
|EBA İzle
|12.10
|MATEMATİK-10
|Haftanın Özeti
|EBA İzle
|12.30
|TARİH-10
|Haftanın Özeti
|EBA İzle
|12.40
|FİZİK-10
|Haftanın Özeti
|EBA İzle
|12.50
|FELSEFE-10
|Haftanın Özeti
|EBA İzle
|13.00
|COĞRAFYA-10
|Haftanın Özeti
|EBA İzle
|13.10
|KİMYA-10
|Haftanın Özeti
|EBA İzle
|13.20
|İNGİLİZCE-10
|Haftanın Özeti
|EBA İzle
|13.30
|BİYOLOJİ-10
|Haftanın Özeti
|13.40
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10
|Haftanın Özeti
|EBA İzle
|14.00
|TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12
|TYT Hazırlık
|EBA İzle
|14.20
|MATEMATİK-12
|TYT Hazırlık
|EBA İzle
|14.40
|T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12
|TYT Hazırlık
|EBA İzle
|15.00
|FİZİK-12
|TYT Hazırlık
|EBA İzle
|15.20
|COĞRAFYA-12
|TYT Hazırlık
|EBA İzle
|15.30
|KİMYA-12
|TYT Hazırlık
|EBA İzle
|16.00
|BİYOLOJİ-12
|TYT Hazırlık
|EBA İzle
|16.20
|Geometri/Problemler
|TYT Hazırlık
|EBA İzle
|16.40
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12
|TYT Hazırlık
|EBA İzle
|16.50
|FELSEFE-12
|TYT Hazırlık
|EBA İzle
|17.00
|TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 (Tekrar)
|Haftanın Özeti
|EBA İzle
|17.10
|MATEMATİK-9 (Tekrar)
|Haftanın Özeti
|EBA İzle
|17.30
|TARİH-9 (Tekrar)
|Haftanın Özeti
|EBA İzle
|17.40
|FİZİK-9 (Tekrar)
|Haftanın Özeti
|EBA İzle
|18.00
|COĞRAFYA-9 (Tekrar)
|Haftanın Özeti
|EBA İzle
|18.10
|KİMYA-9 (Tekrar)
|Haftanın Özeti
|EBA İzle
|18.20
|İNGİLİZCE-9 (Tekrar)
|Haftanın Özeti
|EBA İzle
|18.30
|BİYOLOJİ-9 (Tekrar)
|Haftanın Özeti
|EBA İzle
|18.40
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 (Tekrar)
|Haftanın Özeti
|EBA İzle
|19.00
|TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 (Tekrar)
|Haftanın Özeti
|EBA İzle
|19.10
|MATEMATİK-10 (Tekrar)
|Haftanın Özeti
|EBA İzle
|19.30
|TARİH-10 (Tekrar)
|Haftanın Özeti
|EBA İzle
|19.40
|FİZİK-10 (Tekrar)
|Haftanın Özeti
|EBA İzle
|19.50
|FELSEFE-10 (Tekrar)
|Haftanın Özeti
|EBA İzle
|20.00
|COĞRAFYA-10 (Tekrar)
|Haftanın Özeti
|EBA İzle
|20.10
|KİMYA-10 (Tekrar)
|Haftanın Özeti
|EBA İzle
|20.20
|İNGİLİZCE-10 (Tekrar)
|Haftanın Özeti
|EBA İzle
|20.30
|BİYOLOJİ-10 (Tekrar)
|Haftanın Özeti
|20.40
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 (Tekrar)
|Haftanın Özeti
|EBA İzle
|21.00
|TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar)
|TYT Hazırlık
|EBA İzle
|21.20
|MATEMATİK-12 (Tekrar)
|TYT Hazırlık
|EBA İzle
|21.40
|T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 (Tekrar)
|TYT Hazırlık
|EBA İzle
|22.00
|FİZİK-12 (Tekrar)
|TYT Hazırlık
|EBA İzle
|22.20
|COĞRAFYA-12 (Tekrar)
|TYT Hazırlık
|EBA İzle
|22.30
|KİMYA-12 (Tekrar)
|TYT Hazırlık
|EBA İzle
|23.00
|BİYOLOJİ-12 (Tekrar)
|TYT Hazırlık
|EBA İzle
|23.20
|Geometri/Problemler (Tekrar)
|TYT Hazırlık
|EBA İzle
|23.40
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar)
|TYT Hazırlık
|EBA İzle
|23.50
|FELSEFE-12 (Tekrar)
|TYT Hazırlık
|EBA İzle
MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başlıyor. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.