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EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 8 Ekim 2020 Perşembe

Türkiye gündeminde yer aldığı günden bu yana oldukça dikkat çeken EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! haberinin güncel ayrıntıları da basına aktarılmaya devam ediyor. EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! ile ilgili gelişmeleri siz de hemen Ekim 8 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

08 Ekim 2020 Perşembe 00:01
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 8 Ekim 2020 Perşembe
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İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 31 Ağustos tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV üzerinden verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV üzerinden verilen uzaktan derlersin saatlerini araştırmaya başladı.

7 Ekim 2020 EBA TV

ilköğretim ders programı saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.

EBA TV ilkokul ders programı 7 Ekim 2020

31 Ağustos tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.

EBA TV ilköğretim ders programı 7 Ekim 2020


EBA TV ortaöğretim ders programı 7 Ekim 2020

EBA TV Lise ders programı 7 Ekim 2020

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başlıyor. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.



Son Güncelleme: 08.10.2020 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Ders ProgramlarıEBA TV
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