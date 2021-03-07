İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü arama özelliği geldi!
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...

EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 7 Mart 2021 Pazar

Türkiye’de haberleri yakından takip edenler tarafından mercek altına alınan EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! haberi ile ilgili yeni gelişmeler gündemde. 07.03.2021 tarihinde yayınladığımız haberimize göz atarak siz de bu yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

07 Mart 2021 Pazar 00:07
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 7 Mart 2021 Pazar
Takip Et:

İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 1 Mart tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV 'de  verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV 'de  verilen uzaktan derslerin saatlerini araştırmaya başladı. İşte tüm detaylar...

 EBA TV

İlköğretim dersleri saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.

15 Şubat Pazartesi tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı 

ilkokul 5 Mart

Ortaokul  5 Mart

Lise 5 Mart

 

EBA TV uydu ayarları nasıl yapılır?

SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.

HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul HD 86. , EBA TV Ortaokul HD 87. , EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.

 

EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

EBA hesabına sahip olan öğrenciler TC kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapabilecek. Hesaba sahip olmayan öğrenciler ise "https://www.eba.gov.tr/eba-sinif-bazli.html" adresi üzerinden EBA hesabı oluştur ekranına tıkladıktan sonra ekranda çıkan güvenlik kodu, TC kimlik numarası, Öğrenci Numarası ve Nüfus Cüzdanı üzerinde yer alan Seri No veya Cilt No girerek üyelik işlemlerini tamamlayabilecek.

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başladı. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilmektedir.



Son Güncelleme: 07.03.2021 00:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ders ProgramlarıEBA TV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şartlı eğitim yardımı almak için ne yapılmalı, başvuru şartları neler?
Şartlı eğitim yardımı almak için ne yapılmalı, başvuru şartları neler?
AÖF bahar dönemi sınavları nasıl olacak? Anadolu Üniversitesi’nin kararı ne oldu?
AÖF bahar dönemi sınavları nasıl olacak? Anadolu Üniversitesi’nin kararı ne oldu?
Açık Liseden mezun olmak için kaç kredi toplamak gerekir? AÖL kaç yılda biter, mezuniyet şartları nedir?
Açık Liseden mezun olmak için kaç kredi toplamak gerekir? AÖL kaç yılda biter, mezuniyet şartları nedir?
2021 AÖF bahar dönemi sınav tarihleri ne zaman? Sınavlar online olacak mı?
2021 AÖF bahar dönemi sınav tarihleri ne zaman? Sınavlar online olacak mı?
ALES 3 sınavı ne zaman olacak? ÖSYM bu dönemin 3. ALES sınavının tarihini bildirdi
ALES 3 sınavı ne zaman olacak? ÖSYM bu dönemin 3. ALES sınavının tarihini bildirdi
5, 6 ve 7'nci sınıflar hangi tarihte başlayacak? 2021 senesi için 5, 6 ve 7'nci sınıfların yüz yüze eğitime geçiş tarihi ne?
5, 6 ve 7'nci sınıflar hangi tarihte başlayacak? 2021 senesi için 5, 6 ve 7'nci sınıfların yüz yüze eğitime geçiş tarihi ne?

Popüler Haberler

TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 7 Mart 2021 Pazar
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 7 Mart 2021 Pazar
7 Mart 2021 Pazar Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Kamera Arkası sunucusu kimdir? Beyza Şekerci kimdir, nereli yaşı Kaç?
Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor? Türkan Hanımın Konağı dizi çekim yeri ve mekanları
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 7 Mart 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Atv canlı yayın akışı 7 Mart 2021 Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal D canlı yayın akışı 7 Mart 2021 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 7 Mart 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Star TV canlı yayın akışı 7 Mart 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Cadılar Bayramı nedir, neden ve ne zaman kutlanır? Hallowen ne demektir, ne zaman ortaya çıkmıştır?
2020 İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı bursu başvuruları başladı! İBB bursu başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?
Emeklilere tek seferlik 15 Bin TL verilecek! Başvurular TC kimlik numarasıyla yapılacak
81 Milyona ücretsiz 1 GB internet nasıl alınır ? Ramazan ayı 1 GB internet ne zaman verilecek?
Rüyada deri mont görmek ne demek, ne anlama gelir?
E-devlet kredi notu nerede yazar? 2021 e-devlet kredi notu sorgulama işlemleri
Dikkat çekici harika kıvırcık saç modelleri 2021
TV 8 canlı yayın akışı 7 Mart 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 7 Mart 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Rapor parası ne zaman yatırılır? 2021 Rapor parası nasıl hesaplanır?
Değerli konut vergisi nedir? 2021 Değerli konut vergisi ödemelerinde kimler muaf tutulur?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.