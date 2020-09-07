İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim yerini tehdit ediyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim...
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı! İmza atılacak
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı!...
Fenerbahçe, Michael Frey için son kararını verdi
Fenerbahçe, Michael Frey için son...
Bakan Pakdemirli Denizli yangınıyla ilgili son durumu paylaştı: 18 saat sonra kontrol altında
Son Dakika
Bakan Pakdemirli Denizli yangınıyla ilgili...

EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 7 Eylül 2020 Pazartesi

Basına yansıdığı anda büyük ilgi gören EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! ile ilgili olarak yeni gelişmeler anbean gündeme gelmeye devam etmekte. Siz de 7 Eylül 2020 Pazartesi tarihli haberimizi inceleyerek hakkında merak ettiğiniz ayrıntıları okuyabilirsiniz.

07 Eylül 2020 Pazartesi 00:01
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 7 Eylül 2020 Pazartesi
Takip Et:

İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 31 Ağustos tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV üzerinden verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV üzerinden verilen uzaktan derlersin saatlerini araştırmaya başladı.

EBA TV ilkokul ders programı 7 Eylül 2020 Pazartesi

31 Ağustos tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.

7 Eylül 2020 Pazartesi EBA TV

ilköğretim ders programı saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.


EBA TV ortaöğretim ders programı 7 Eylül 2020 Pazartesi

EBA TV lise ders programı 7 Eylül 2020 Pazartesi

Canlı derslerin gün ve saatleri 7 Eylül 2020 Pazartesi

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başlıyor. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.



Son Güncelleme: 07.09.2020 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ders ProgramlarıEBA TV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ALES sonuçları açıklandı
ALES sonuçları açıklandı
2020 öğretmenlere il içi yer değiştirme başvuruları başladı!
2020 öğretmenlere il içi yer değiştirme başvuruları başladı!
ALES Sınav sonuçları açıklandı
ALES Sınav sonuçları açıklandı
Okullar 21 Eylül'de açılacak mı? Hangi sınıflar okula nasıl devam edecek ?
Okullar 21 Eylül'de açılacak mı? Hangi sınıflar okula nasıl devam edecek ?
Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan önemli açıklama!
Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan önemli açıklama!
2020 ALES sınav sonucu ne zaman açıklanacak? ALES sonuç açıklanma tarihi belli oldu!
2020 ALES sınav sonucu ne zaman açıklanacak? ALES sonuç açıklanma tarihi belli oldu!

Popüler Haberler

Güncel gümüş fiyatları 7 Eylül 2020 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 7 Eylül 2020 Pazartesi E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
TRR EBA Tv ders tekrarı saati 7 Eylül 2020 Pazartesi
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 7 Eylül 2020 Pazartesi
Bankaların güncel kredi faiz oranları 7 Eylül 2020 Pazartesi
A101 indirimli ürünler 2 Nisan 2020 aktüel kataloğu
A101 Hafta Sonu İndirimleri Yayınlandı! 5 Eylül - 12 Eylül A101 Aktüel Ürünler Kataloğu
A101 market 10 Eylül – 17 Eylül Eylül 2020 bu hafta sonu indirimli ürünler kataloğu
Türkiye illeri plaka kodları sıralaması! Hangi şehirin plakası kaçla başlıyor?
Kanser hastaları malulen emekli olabilir mi?
Netflix Puerta 7 nasıl bir dizi? Puerta 7 Konusu ve fragmanı
Joker filmi fragmanı ve konusu
Pedagojik formasyonun neden kaldırıldı? Yerine gelecek sistem ne?
Gelir testi başvurusu nasıl, nereden yapılır? Gelir testi için nereye başvurulur?
Genel af çıkacak mı? Ceza indirimi ve af yasasında son gelişmeler
Apartmanlar Yarışıyor final yapma kararı aldı!
Rusya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2020
TV8 Apartmanlar Yarışıyor başvuru şartları ve başvuru formu
2020 Bulgaristan asgari ücret ne kadar?
6 Eylül 2020 Pazar koronavirüs tablosu açıklandı mı? 6 Eylül 2020 Pazar Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Bir Zamanlar Çukurova Fikret Fekeli karakterini kim canlandıracak? Furkan Palalı kimdir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.