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EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 7 Aralık 2020 Pazartesi

Sıcak gelişmeleriyle okurlarımızın merceğinde olan EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! haberinin tüm yeni gelişmelerine yer verdiğimiz 7 Aralık 2020 Pazartesi tarihli haberimizi okuyarak ayrıntılardan haberdar olabilirsiniz.

07 Aralık 2020 Pazartesi 00:01
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 7 Aralık 2020 Pazartesi
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İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 7 Aralık 2020 Pazartesi tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV üzerinden verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV üzerinden verilen uzaktan derlersin saatlerini araştırmaya başladı.

Aralık 7 2020 EBA TV

İlköğretim ders programı saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.

7 Aralık 2020 Pazartesi tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.

EBA TV ilkokul ders programı 7 Aralık 2020 Pazartesi

EBA TV Aralık 7 2020 ilkokul ders programı

09.00    SOSYAL BİLGİLER-4    Kültür ve Miras (Bir Kahramanlık Destanı: Millî Mücadele-4)        

09.30    FEN BİLİMLERİ-4    Besinler/Canlılar ve Yaşam (Ünite Değerlendirmesi)        

10.00    İNGİLİZCE-3    People I Love        

10.30    TÜRKÇE-3    Erdemler (Tarhana Çorbası/Olayların Oluş Sırasına Göre Sıralanması)        

11.00    İNGİLİZCE-2    In the Classroom        

11.30    HAYAT BİLGİSİ-2    Evimizde Hayat (Evdeki Kaynakları Dikkatli Kullanmak-1)        

12.30    TÜRKÇE-1    Okuyorum Yazıyorum (U Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma-2)        

13.00    HAYAT BİLGİSİ-1    Okulumuzda Hayat (Okulu Seviyoruz-2)        

14.00    TÜRK İŞARET DİLİ    Sayılar, Günler, Aylar, Mevsimler        

15.00    SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar)    Kültür ve Miras (Bir Kahramanlık Destanı: Millî Mücadele-4)        

15.30    FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar)    Besinler/Canlılar ve Yaşam (Ünite Değerlendirmesi)        

16.00    İNGİLİZCE-3 (Tekrar)    People I Love        

16.30    TÜRKÇE-3 (Tekrar)    Erdemler (Tarhana Çorbası/Olayların Oluş Sırasına Göre Sıralanması)        

17.00    İNGİLİZCE-2 (Tekrar)    In the Classroom        

17.30    HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar)    Evimizde Hayat (Evdeki Kaynakları Dikkatli Kullanmak-1)        

18.30    TÜRKÇE-1 (Tekrar)    Okuyorum Yazıyorum (U Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma-2)        

19.00    HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar)    Okulumuzda Hayat (Okulu Seviyoruz-2)        

21.30    TÜRK İŞARET DİLİ (Tekrar)    Sayılar, Günler, Aylar, Mevsimler

EBA TV 7 Aralık 2020 Pazartesi ortaokul ders programı

09.00    İNGİLİZCE-5    My Daily Routine - 2        

09.30    FEN BİLİMLERİ-5    Dinamometre Yapımı        

10.00    İNGİLİZCE-6    Weather and Emotions - 2        

10.30    FEN BİLİMLERİ-6    Vücudumuzdaki Sistemler - Ünite Tekrarı        

11.00    İNGİLİZCE-7    Wild Animals - 2        

11.30    FEN BİLİMLERİ-7    Hücre ve Bölünmeler - Ünite Tekrarı        

12.00    İNGİLİZCE-8    On the Phone - 2        

12.30    FEN BİLİMLERİ-8    Sıvı Basıncı        

13.00    TBA    TBA Kuşağı        

13.30    BECERİ ÖĞRETİMİ    Evdeki Bölümleri, Eşyaları ve İşlevlerini Ayırt Etme        

14.00    TÜRK İŞARET DİLİ    Sayılar, Günler, Aylar, Mevsimler        

14.30    KUR'AN-I KERİM    Kur'an Öğreniyorum-10        

15.00    İNGİLİZCE-5 (Tekrar)    My Daily Routine - 2        

15.30    FEN BİLİMLERİ-5    Dinamometre Yapımı        

16.00    İNGİLİZCE-6 (Tekrar)    Weather and Emotions - 2        

16.30    FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar)    Vücudumuzdaki Sistemler - Ünite Tekrarı        

17.00    İNGİLİZCE-7 (Tekrar)    Wild Animals - 2        

17.30    FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar)    Hücre ve Bölünmeler - Ünite Tekrarı        

18.00    İNGİLİZCE-8 (Tekrar)    On the Phone - 2        

18.30    FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar)    Sıvı Basıncı        

19.00    TBA (Tekrar)    TBA Kuşağı        

19.30    BECERİ ÖĞRETİMİ    Evdeki Bölümleri, Eşyaları ve İşlevlerini Ayırt Etme        

20.00    TÜRK İŞARET DİLİ (Tekrar)    Sayılar, Günler, Aylar, Mevsimler        

20.30    KUR'AN-I KERİM (Tekrar)    Kur'an Öğreniyorum-10        

21.00    YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN    

EBA TV 7 Aralık 2020 Pazartesi lise ders programı

00.00    SAĞLIK HİZMETLERİ 10 (Tekrar)    Merkezi Sinir Sistemi        

00.30    BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10 (Tekrar)    Akış Diyagramları        

09.00    BİYOLOJİ-9    Nükleik Asitler (DNA)        

09.30    İNGİLİZCE-9    Human in Nature - Part A        

10.00    BİYOLOJİ-10    Kalıtımın Genel Esasları-I (Mendel İlkeleri)        

10.30    FELSEFE-10    Felsefi Bir Görüşü ve Argümanı Sorgulama        

11.00    İNGİLİZCE-10    Traditions - Part A        

11.30    BİYOLOJİ-11    Destek ve Hareket Sistemleri (İskelet Sistemi)        

12.00    FELSEFE-11    MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi(St. Ağustosinus, Fârâbî)        

12.30    İNGİLİZCE-11    Whar a Life! - Part A        

13.00    BİYOLOJİ-12    Fotosentezin Canlılar İçin Önemi        

13.30    İNGİLİZCE-12    Coming Soon        

14.00    ARAPÇA-10    Duygu Dünyam 2        

14.30    MESLEKİ ARAPÇA-11    17 Mekki ve Medeni Sureler: Kelimeler ve Kavramlar, Okuma Parçası, Kelimeler ve kavramlar,        

15.00    MESLEKİ ARAPÇA-12    20 Hz İbrahim Kıssası Kelime ve Kavramlar Okuma Parçası 21 Sülasi Mezid Hğmasi Fiiler        

15.30    MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ 9    İletişim Teknolojileri        

16.00    SAĞLIK HİZMETLERİ 10    Biyolojik Önek Alma ve Nakli - 2        

16.30    BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10    Farenin Yapısı ve Çalışması        

17.00    BİYOLOJİ-9 (Tekrar)    Nükleik Asitler (DNA)        

17.30    İNGİLİZCE-9 (Tekrar)    Human in Nature - Part A        

18.00    BİYOLOJİ-10 (Tekrar)    Kalıtımın Genel Esasları-I (Mendel İlkeleri)        

18.30    FELSEFE-10 (Tekrar)    Felsefi Bir Görüşü ve Argümanı Sorgulama        

19.00    İNGİLİZCE-10 (Tekrar)    Traditions - Part A        

19.30    BİYOLOJİ-11 (Tekrar)    Destek ve Hareket Sistemleri (İskelet Sistemi)        

20.00    FELSEFE-11 (Tekrar)    MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi(St. Ağustosinus, Fârâbî)        

20.30    İNGİLİZCE-11 (Tekrar)    Whar a Life! - Part A        

21.00    BİYOLOJİ-12 (Tekrar)    Fotosentezin Canlılar İçin Önemi        

21.30    İNGİLİZCE-12 (Tekrar)    Coming Soon        

22.00    ARAPÇA-10 (Tekrar)    Duygu Dünyam 2        

22.30    MESLEKİ ARAPÇA-11 (Tekrar)    17 Mekki ve Medeni Sureler: Kelimeler ve Kavramlar, Okuma Parçası, Kelimeler ve kavramlar,        

23.00    MESLEKİ ARAPÇA-12 (Tekrar)    20 Hz İbrahim Kıssası Kelime ve Kavramlar Okuma Parçası 21 Sülasi Mezid Hğmasi Fiiler        

23.30    MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ 9 (Tekrar)    İletişim Teknolojileri

EBA TV uydu ayarları nasıl yapılır?

SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.

HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.

 

EBA TV frekans

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750

FEC : 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000

FEC : 3/4

EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

EBA hesabı olmayan öğrenciler TC kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapabilecek. Hesabı olmayan öğrenciler ise "https://www.eba.gov.tr/eba-sinif-bazli.html" adresi üzerinden EBA hesabı oluştur ekranına tıkladıktan sonra ekranda çıkan güvenlik kodu, TC kimlik numarası, Öğrenci Numarası ve Nüfus Cüzdanı üzerinde yer alan Seri No veya Cilt No girerek üyelik işlemlerini tamamlayabilecek.

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başlıyor. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.



Son Güncelleme: 07.12.2020 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Ders ProgramlarıEBA TV
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