EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 6 Ekim 2020 Salı

İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 31 Ağustos tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV üzerinden verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV üzerinden verilen uzaktan derlersin saatlerini araştırmaya başladı.
6 Ekim 2020 EBA TV
ilköğretim ders programı saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.
EBA TV ilkokul ders programı 6 Ekim 2020
31 Ağustos tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.
EBA TV ilköğretim ders programı 6 Ekim 2020
|09.00
|SOSYAL BİLGİLER-4
|Birey ve Toplum (Nelerden Hoşlanıyorum? Neleri Yapabilirim?-1)
|09.30
|FEN BİLİMLERİ-4
|Yer Kabuğu ve Dünyamızın Hareketleri (Dünyamızın Hareketleri-1)
|10.00
|HAYAT BİLGİSİ-3
|Okulumuzda Hayat (Arkadaşım Ol)
|10.30
|FEN BİLİMLERİ-3
|Gezegenimizi Tanıyalım (Neler Öğrendik?-1)
|11.00
|HAYAT BİLGİSİ-2
|Okulumuzda Hayat (Sınıf ile İlgili Karar Alma-1)
|11.30
|MATEMATİK-2
|Doğal Sayılar (Ritmik Sayılar- 2'şer ve 3'er Ritmik Sayma)
|12.00
|OKUYORUM YAZIYORUM
|Sesleri Tanıyoruz (E,e-L,l)
|12.30
|HAYAT BİLGİSİ-1
|Okulumuzda Hayat (Sınıf Araç Gereçleri)
|13.00
|MATEMATİK-1
|Doğal Sayılar (Rakamlar-2 Rakamı)
|13.30
|TÜRKÇE
|Metin Dinleme-Anlatma
|14.00
|HAYAT BİLGİSİ
|Yerleşim Yerleri ve Yaşadığımız Yerler
|14.30
|1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
|Okulda Tanıştırma -E-e Sesi
|15.00
|SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar)
|Birey ve Toplum (Nelerden Hoşlanıyorum? Neleri Yapabilirim?-1)
|15.30
|FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar)
|Yer Kabuğu ve Dünyamızın Hareketleri (Dünyamızın Hareketleri-1)
|16.00
|HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar)
|Okulumuzda Hayat (Arkadaşım Ol)
|16.30
|FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar)
|Gezegenimizi Tanıyalım (Neler Öğrendik?-1)
|17.00
|HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar)
|Okulumuzda Hayat (Sınıf ile İlgili Karar Alma-1)
|17.30
|MATEMATİK-2 (Tekrar)
|Doğal Sayılar (Ritmik Sayılar- 2'şer ve 3'er Ritmik Sayma)
|18.00
|OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar)
|Sesleri Tanıyoruz (E,e-L,l)
|18.30
|HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar)
|Okulumuzda Hayat (Sınıf Araç Gereçleri)
|19.00
|MATEMATİK-1 (Tekrar)
|Doğal Sayılar (Rakamlar-2 Rakamı)
|19.30
|TÜRKÇE (Tekrar)
|Metin Dinleme-Anlatma
|20.00
|HAYAT BİLGİSİ (Tekrar)
|Yerleşim Yerleri ve Yaşadığımız Yerler
|20.30
|1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)
|Okulda Tanıştırma -E-e Sesi
|21.00
|YETİŞKİN KUŞAĞI - ÖĞRETMENLER ODASI
|Efgan RENDE
EBA TV ortaöğretim ders programı 6 Ekim 2020
|09.00
|SOSYAL BİLGİLER-5
|Hak ve Sorumluluklarımız
|09.30
|FEN BİLİMLERİ-5
|Ay'ın Hareketleri ve Evreleri
|10.00
|SOSYAL BİLGİLER-6
|1. Ünite Tekrarı
|10.30
|FEN BİLİMLERİ-6
|Ünite Tekrarı ve Soru Çözümü
|11.00
|SOSYAL BİLGİLER-7
|Hızlı İletişim Hızlı Toplum
|11.30
|FEN BİLİMLERİ-7
|Yıldız
|12.00
|T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8
|Adım Adım Liderliğe Doğru
|12.30
|FEN BİLİMLERİ-8
|Soru Çözümü
|13.00
|ARAPÇA-6
|Oyunlar (Birinci Bölüm)
|13.30
|TÜRKÇE
|Gerçek Mecaz ve Terim Anlamı İçeren Sözcükleri Ayırt Etme
|14.00
|FEN BİLİMLERİ
|Dünyanın Şekli ve Katmanları
|14.30
|5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
|Sınıfta ne var? ne yok? - ... mı? ...mi?... değil. - Türkçe okuma yazma
|15.00
|SOSYAL BİLGİLER-5 (Tekrar)
|Hak ve Sorumluluklarımız
|15.30
|FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar)
|Ay'ın Hareketleri ve Evreleri
|16.00
|SOSYAL BİLGİLER-6 (Tekrar)
|1. Ünite Tekrarı
|16.30
|FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar)
|Ünite Tekrarı ve Soru Çözümü
|17.00
|SOSYAL BİLGİLER-7 (Tekrar)
|Hızlı İletişim Hızlı Toplum
|17.30
|FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar)
|Yıldız
|18.00
|T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 (Tekrar)
|Adım Adım Liderliğe Doğru
|18.30
|FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar)
|Soru Çözümü
|19.00
|ARAPÇA-6 (Tekrar)
|Oyunlar (Birinci Bölüm)
|19.30
|TÜRKÇE (Tekrar)
|Gerçek Mecaz ve Terim Anlamı İçeren Sözcükleri Ayırt Etme
|20.00
|FEN BİLİMLERİ (Tekrar)
|Dünyanın Şekli ve Katmanları
|20.30
|5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)
|Sınıfta ne var? ne yok? - ... mı? ...mi?... değil. - Türkçe okuma yazma
|21.00
|YETİŞKİN KUŞAĞI - ÖĞRETMENLER ODASI
|Efgan RENDE
EBA TV Lise ders programı 6 Ekim 2020
|00.00
|MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar)
|Mesleki Matematik Aritmetiği-3
|EBA İzle
|TRT İzle *
|00.30
|MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar)
|Geometrik Çizimler-3
|EBA İzle
|TRT İzle *
|09.00
|TARİH-9
|"Tarih ve Zaman/ Zamanın Taksimi "
|09.30
|FİZİK-9
|Kütle - Hacim
|10.00
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10
|Allah’ın İsim ve Sıfatları
|10.30
|TARİH-10
|"Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu/Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkileri "
|11.00
|FİZİK-10
|Akım,Kirchoff,Ohm Kanunu
|11.30
|TARİH-11
|"Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)/Uzun Savaşlardan Diplomasiye "
|12.00
|FİZİK-11
|Vektör, Bağıl Hız ve Nehir Problemleri
|12.30
|T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12
|20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya/XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti’nin Genel Durumunu
|13.00
|FİZİK-12
|Temel Kavramlar, Merkezcil Kuvvet Soru Çözümü
|13.30
|9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
|Sınıfta ne/kim var, ne/kim yok?- ..? ... değil.- Alfabe (G ve Ğ)
|14.00
|SİYER-10
|3. İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası’na Genel Bakış
|14.30
|FIKIH-10
|Fıkıh İlminin Diğer İlimlerle İlişkisi
|15.00
|HADİS-10
|3.3. Rivayet-Râvi 3.4. Sened-İsnad 3.5. Metin
|15.30
|MUHASEBE VE FİNANSMAN 9
|Defterler Belgeler-3
|16.00
|MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9
|El İşlemleri-3
|16.30
|ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9
|Gebelik Dönemi-3
|17.00
|TARİH-9 (Tekrar)
|"Tarih ve Zaman/ Zamanın Taksimi "
|17.30
|FİZİK-9 (Tekrar)
|Kütle - Hacim
|18.00
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 (Tekrar)
|Allah’ın İsim ve Sıfatları
|18.30
|TARİH-10 (Tekrar)
|"Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu/Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkileri "
|19.00
|FİZİK-10 (Tekrar)
|Akım,Kirchoff,Ohm Kanunu
|19.30
|TARİH-11 (Tekrar)
|"Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)/Uzun Savaşlardan Diplomasiye "
|20.00
|FİZİK-11 (Tekrar)
|Vektör, Bağıl Hız ve Nehir Problemleri
|20.30
|T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 (Tekrar)
|20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya/XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti’nin Genel Durumunu
|21.00
|FİZİK-12 (Tekrar)
|Temel Kavramlar, Merkezcil Kuvvet Soru Çözümü
|21.30
|9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)
|Sınıfta ne/kim var, ne/kim yok?- ..? ... değil.- Alfabe (G ve Ğ)
|22.00
|SİYER-10 (Tekrar)
|3. İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası’na Genel Bakış
|22.30
|FIKIH-10 (Tekrar)
|Fıkıh İlminin Diğer İlimlerle İlişkisi
|23.00
|HADİS-10 (Tekrar)
|3.3. Rivayet-Râvi 3.4. Sened-İsnad 3.5. Metin
|23.30
|MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar)
|Defterler Belgeler-3
MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başlıyor. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.